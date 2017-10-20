BBC Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року

ВВС Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2017.

У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2017 та Дитячої Книги року ВВС-2017.

Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.

Переможець отримає приз.

Положення премії

Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.

У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.

Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.

Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.

Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, прес-релізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.

Вибрані рецензії буде опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.

Як надіслати?

Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 15 листопада 2017 року.

У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".

Перелік книжок на рецензію

До довгого списку премії Книга року ВВС-2017 увійшли 16 видань:

Тарас Антипович. Помирана. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016.

Юрій Винничук. Лютеція. - Харків: Фоліо, 2017.

Руслан Горовий. 1000 і 1 ніч війни. - Київ: Видавництво "ТаТиШо", 2017.

Марина Гримич. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво. - Київ: Нора-Друк, 2017.

Максим Дупешко. Історія, варта цілого яблуневого саду. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.

Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017.

Олександра Іванюк. Амор[т]е. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.

Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017.

Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Маркіян Камиш. Чормет. - Київ: Нора-Друк, 2017.

Макс Кідрук. Не озирайся і мовчи. - Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.

Йван Козленко. Танжер. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2017.

Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків: Фоліо, 2017

Володимир Рафєєнко. Довгі часи. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Наталка Сняданко. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Василь Шкляр. Троща. - Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.

До довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2016 увійшли 12 видань:

Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів-детективів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Анатолій Григорчук. Перша доріжка в небо. - Київ: Час майстрів, 2017.

Ірена Карпа. День усіх білок. - Чернівці: Книги-XXI. Чорні вівці, 2017.

Галина Кирпа. Тринадцятий місяць у році. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.

Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.

Діана Мельникова. Розбишацький детектив. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Зірка Мензатюк. Чарівні слова. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2016.

Ірина Мориквас. Магда і вітер. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017.

Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.

Ярослав Яріш. Самійло. - Київ: Час майстрів, 2017.

До журі конкурсу Книга Року ВВС входять: