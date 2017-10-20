BBC Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках Книги року
ВВС Україна оголошує конкурс читацьких рецензій у рамках літературної премії Книга року ВВС-2017.
У змаганні можуть брати участь позитивні чи негативні рецензії на будь-яку книжку з довгих списків Книги року ВВС-2017 та Дитячої Книги року ВВС-2017.
Журі конкурсу укладає короткий список рецензій, поданих на премію, а потім визначає серед них переможця.
Переможець отримає приз.
Положення премії
Надіслати рецензію може будь-який резидент України, окрім авторів книжок, що увійшли до довгого списку.
У конкурсі також не можуть брати участь працівники ВВС, близькі родичі працівників ВВС чи будь-кого іншого, пов'язаного з премією.
Рецензія має бути написана українською мовою і мати обсяг від 500 до 1000 слів.
Текст має бути оригінальною роботою автора і не порушувати копірайту чи інших прав третьої сторони.
Подаючи рецензію, її автор висловлює згоду з правилами "Книги року ВВС", підтверджує своє авторство рецензії, погоджується на її використання та поширення ВВС Україна у будь-якому чи всіх її матеріалах на сайті ВВС Україна (статтях, інтерв'ю, новинах, прес-релізах, аудіо-, відео- та фотоматеріалах) і промо-матеріалах без жодної фінансової компенсації.
Вибрані рецензії буде опубліковано на сайті. Рішення адміністраторів щодо того, чи рецензія може брати участь у конкурсі, є остаточним, і листування з цього приводу не ведеться.
Як надіслати?
Рецензію слід надіслати електронною поштою на адресу Book.Award.Ukrainian@bbc.co.uk до 15 листопада 2017 року.
У полі "тема" просимо зазначити "Читацька рецензія".
Перелік книжок на рецензію
До довгого списку премії Книга року ВВС-2017 увійшли 16 видань:
- Тарас Антипович. Помирана. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2016.
- Юрій Винничук. Лютеція. - Харків: Фоліо, 2017.
- Руслан Горовий. 1000 і 1 ніч війни. - Київ: Видавництво "ТаТиШо", 2017.
- Марина Гримич. Падре Бальтазар на прізвисько Тойво. - Київ: Нора-Друк, 2017.
- Максим Дупешко. Історія, варта цілого яблуневого саду. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.
- Сергій Жадан. Інтернат. - Чернівці: Meridian Czernowitz, 2017.
- Олександра Іванюк. Амор[т]е. - Чернівці: Книги-XXI, 2017.
- Олександр Ірванець. Харків. 1938. - Київ: Laurus, 2017.
- Катерина Калитко. Земля загублених, або маленькі страшні казки. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Маркіян Камиш. Чормет. - Київ: Нора-Друк, 2017.
- Макс Кідрук. Не озирайся і мовчи. - Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.
- Йван Козленко. Танжер. - Київ: Видавничий дім "Комора", 2017.
- Андрій Курков. Шенгенська історія. - Харків: Фоліо, 2017
- Володимир Рафєєнко. Довгі часи. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Наталка Сняданко. Охайні прописи ерцгерцога Вільгельма. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Василь Шкляр. Троща. - Харків: Книжковий клуб "Клуб Сімейного Дозвілля", 2017.
До довгого списку премії Дитяча Книга року ВВС-2016 увійшли 12 видань:
- Соня Атлантова. Миші. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Галина Вдовиченко. 36 і 6 котів-детективів. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Анатолій Григорчук. Перша доріжка в небо. - Київ: Час майстрів, 2017.
- Ірена Карпа. День усіх білок. - Чернівці: Книги-XXI. Чорні вівці, 2017.
- Галина Кирпа. Тринадцятий місяць у році. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Анна Коршунова. Комп і компанія. - Київ: Час майстрів, 2017.
- Анастасія Левкова. Старшокласниця. Першокурсниця. - Львів: Видавництво Старого Лева, 2017.
- Діана Мельникова. Розбишацький детектив. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Зірка Мензатюк. Чарівні слова. - Чернівці: Видавничий дім "Букрек", 2016.
- Ірина Мориквас. Магда і вітер. - Київ: А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2017.
- Олег Чаклун. Піраміда Синтії. - Київ: Фонтан Казок, 2017.
- Ярослав Яріш. Самійло. - Київ: Час майстрів, 2017.
До журі конкурсу Книга Року ВВС входять:
- Віра Агеєва, професор, Національний університет "Києво-Могилянська академія".
- Ольга Герасим'юк, журналістка, член Нацради з питань телебачення і радіомовлення.
- Віталій Жежера, письменник, журналіст.
- Тарас Лютий, філософ, письменник.
- Світлана Пиркало, радник з питань культури ЄБРР.
- Марта Шокало, випусковий редактор ВВС Україна.