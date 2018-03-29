ВВС News Україна шукає тележурналіста для роботи в Лондоні
- 29 березня 2018
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Команда ВВС News Україна відкриває нову постійну вакансію тележурналіста в Лондоні.
До обов'язків журналіста належатиме виготовлення україномовного відеоконтенту для нашої телепрограми, сайту і соцмереж.
Охочі приєднатися до команди ВВС News Україна мають подати резюме до 26 квітня 2018 року.
ВВС зв'яжеться лише з тими кандидатами, які будуть запрошені на співбесіду.
Детальніше дізнатися про вакансію та подати резюме можна тут.