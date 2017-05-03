Shakespeare Speaks - новий урок англійської за п'єсами Шекспіра

Shakespeare Speaks - у новому уроці англійської за п'єсами Шекспіра вивчаємо вислів, який є відповідником фрази "дурень думкою багатіє".

A fool's paradise

У часи Шекспіра, 400 років тому, дівчата могли виходити заміж у 14 років. Саме стільки мало ось-ось виповнитися героїні найвідомішої з трагедій Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". В цьому уроці мова про те, як уберегти неповнолітніх дочок від такого оманливого і швидкоплинного, як вважають старші люди, кохання "з наслідками".

Зробити:

Прогляньте відео і дайте відповідь на запитання: чи справді Роберт Гарлі планує одружитися із Дженет Бассетт? Чи вона "раденька, бо дурненька", або ж живе у fool's paradise? І чи є спільне в долі актора Роберта і його героя Ромео?

Відповідь:

Роберт Гарлі опинився у дуже подібному становищі до долі його героя Ромео. Роберт хоче одружитися з Дженет, але її матір вважає його не вартим довіри. У п'єсі "Ромео і Джульєтта" Ромео мріє побратися з Джульєттою, але її мамка йому не довіряє.

Історія нещасних закоханих завершилася погано - вони обоє померли! Що ж, сподіваймося, що в Роберта і Дженет справи підуть краще.

Корисна лексика:

star-crossed lovers - нещасні закохані

- нещасні закохані a fool - дурень

- дурень fool someone - обманути, ошукати когось

- обманути, ошукати когось have your way with someone - мати секс із кимось

- мати секс із кимось do right by someone - вчинити з кимось благородно і справедливо

- вчинити з кимось благородно і справедливо come back to earth (with a bump) - повернутися на грішну землю, повернутися до дійсності після періоду замріяності чи фантазування

- повернутися на грішну землю, повернутися до дійсності після періоду замріяності чи фантазування to have your head in the clouds - витати в хмарах, не помічати, що діється навколо

- витати в хмарах, не помічати, що діється навколо a wishful thinker - фантазер, мрійник, людина, яка виношує нереалістичні плани

- фантазер, мрійник, людина, яка виношує нереалістичні плани living in a dream world - жити у світі фантазій, виношувати нездійсненні задуми і непрактичні плани

- жити у світі фантазій, виношувати нездійсненні задуми і непрактичні плани a pipe dream - нереалістична чи нездійсненна мрія

- нереалістична чи нездійсненна мрія down-to-earth - виважений, розсудливий

виважений, розсудливий level-headed - урівноважений, здатний мислити чітко і ясно й ухвалювати гарні рішення

- урівноважений, здатний мислити чітко і ясно й ухвалювати гарні рішення to have your feet on the ground- триматися близько до землі, бути практичним і реалістичним

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