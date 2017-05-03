Shakespeare Speaks - новий урок англійської за п'єсами Шекспіра

Shakespeare Speaks - у новому уроці англійської за п'єсами Шекспіра вивчаємо вислів, який є відповідником фрази "дурень думкою багатіє".
A fool's paradise
У часи Шекспіра, 400 років тому, дівчата могли виходити заміж у 14 років. Саме стільки мало ось-ось виповнитися героїні найвідомішої з трагедій Вільяма Шекспіра "Ромео і Джульєтта". В цьому уроці мова про те, як уберегти неповнолітніх дочок від такого оманливого і швидкоплинного, як вважають старші люди, кохання "з наслідками".
Зробити:
Прогляньте відео і дайте відповідь на запитання: чи справді Роберт Гарлі планує одружитися із Дженет Бассетт? Чи вона "раденька, бо дурненька", або ж живе у fool's paradise? І чи є спільне в долі актора Роберта і його героя Ромео?
Відповідь:
Роберт Гарлі опинився у дуже подібному становищі до долі його героя Ромео. Роберт хоче одружитися з Дженет, але її матір вважає його не вартим довіри. У п'єсі "Ромео і Джульєтта" Ромео мріє побратися з Джульєттою, але її мамка йому не довіряє.
Історія нещасних закоханих завершилася погано - вони обоє померли! Що ж, сподіваймося, що в Роберта і Дженет справи підуть краще.
Корисна лексика:
- star-crossed lovers - нещасні закохані
- a fool - дурень
- fool someone - обманути, ошукати когось
- have your way with someone - мати секс із кимось
- do right by someone - вчинити з кимось благородно і справедливо
- come back to earth (with a bump) - повернутися на грішну землю, повернутися до дійсності після періоду замріяності чи фантазування
- to have your head in the clouds- витати в хмарах, не помічати, що діється навколо
- a wishful thinker - фантазер, мрійник, людина, яка виношує нереалістичні плани
- living in a dream world- жити у світі фантазій, виношувати нездійсненні задуми і непрактичні плани
- a pipe dream - нереалістична чи нездійсненна мрія
- down-to-earth - виважений, розсудливий
- level-headed- урівноважений, здатний мислити чітко і ясно й ухвалювати гарні рішення
- to have your feet on the ground- триматися близько до землі, бути практичним і реалістичним
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