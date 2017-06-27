В Украине масштабная кибератака на крупные компании

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Коротко

  1. Во вторник десятки украинских компаний заявили о хакерской атаке
  2. С проблемами столкнулись, в частности, Киевский метрополитен Ощадбанк, "Новая Почта", компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго"
  3. Не работает официальный сайт украинского правительства
  4. Нацбанк обнародовал заявление, в котором предупредил банки о "внешней хакерской атаке неизвестным вирусом"

Прямая трансляция

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Ransomware - это класс вредоносных программ. С помощью таких программ преступники могут удаленно блокировать компьютер и требовать выкуп за разблокировку файлов (ransom по-английски - выкуп).

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Секретарь СНБО Александр Турчинов:"Сейчас специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме оказывают помощь госучреждениям".По словам Турчинова, "можно говорить про российский след".Он отметил, что все госучреждения должны "войти в защищенный контура интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности".

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"Поражение компьютерных сетей произошло при помощью ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя (так называемое Ransomware)", - сообщили в СБУ.По предварительной оценке, заражение спланировали заранее, оно происходило в несколько этапов, добавили в спецслужбе."Сейчас специалисты Службы совместно с Госспецсвязи, Департаментом киберполиции, представителями антивирусных лабораторий проводят работы по изучению образцов вредоносного программного обеспечения и отрабатывают пути его нейтрализации", - также говорится в сообщении на Facebook.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Слово Virus не случайно оканчивается на RUS :)".

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Кроме "Ощадбанка" от хакерской атаки пострадали банки "Пивденный", "ТАСкоманк", "ОТП Банк" и "Укргазбанк".Пресс-служба "Пивденного" сообщила о временных сложностях с обслуживанием, в "ТАСкоманке" не работает контакт-центр, "ОТП Банк" заявил о временном ограничении доступа к своим системам, сайт "Укргазбанка" не работает.Государственный "Укрэксимбанк" и национализированный "Приватбанк" сообщили, что их банки не пострадали.

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Министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Сейчас работники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку. Сейчас они рекомендуют пользователям сетей выключить компьютеры"."Несмотря на хакерскую атаку, транспортная система Украины работает".

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Среди компаний, которые сообщили о проблемах:

  • "Эпицентр"
  • "Киевстар"
  • Vodafone
  • Lifecell
  • канал ATR
  • "Укрзализныця"
  • Киевский метрополитен
  • Ощадбанк
  • "Новая Почта"
  • "Киевэнерго"
  • "Укрэнерго"
  • Аэропорт "Борисполь"
  • Сеть запровок WOG
  • "Укргаздобыча"
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Одна из крупнейших в мире компаний-производителей продуктов питания Mondelez International сообщила, что ее сотрудники в разных странах сталкиваются с техническими проблемами. Однако пока неизвестно, связано ли это с кибератаками.

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В Twitter набирают популярность хэштеги #petya.a и #CyberAttack

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Причиной масштабной атаки стал вирус-шифровальщик Petya, говорят в компании по кибербезопасности Group-IB, сообщает "Интерфакс".

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Друзі! Сайт #МВС 🇺🇦 наразі не працює через превентивні заходи, задля уникнення ураження системи кібератакою.

МВС України

MVS_UA

Друзі! Сайт #МВС 🇺🇦 наразі не працює через превентивні заходи, задля уникнення ураження системи кібератакою.

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Представитель Нацполиции Ярослав Тракало: "По состоянию на сейчас в Департамент киберполиции поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров".

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Советник министра внутренних дел Антон Геращенкозаявил, что в атаке использовали "модифицированную под Украину версию вируса "wannacry" - "cryptolocker".

"На сегодня можно сказать, что атака готовилась не менее месяца", - написал он в Facebook.Вирус шифрует все данные жесткого диска и требует выкуп в несколько сотен долларов, отмечает он."Целью этой тренировочной кибератаки, скорее всего приуроченной к Дню Конституции Украины, являются офисы банков, редакции средств массовой информации, объекты связи, транспорта, телекоммуникации, энергетики".

"Думаю, что через несколько дней работа компьютерных сетей будет полностью восстановлена", - добавил он.

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Хакерська атака на #МІУ аеропорт #Бориспіль #Укрпошта.просимо пасажирів бути уважними.працюємо над подоланням наслідків атаки

Volodymyr Omelyan

V_Omelyan

Хакерська атака на #МІУ аеропорт #Бориспіль #Укрпошта.просимо пасажирів бути уважними.працюємо над подоланням наслідків атаки

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Представитель МВД Артем Шевченко: "Киберполиция сейчас работает и выясняет причины кибератаки".

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Среди компаний, которые сообщили о проблемах:

  • Киевский метрополитен
  • Ощадбанк
  • "Новая Почта"
  • "Киевэнерго"
  • "Укрэнерго"
  • Аэропорт "Борисполь"
  • Сеть запровок WOG
  • "Укргаздобыча"
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На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами.

ПАО «НК «Роснефть»

RosneftRu

На серверы Компании осуществлена мощная хакерская атака. Мы надеемся, что это никак не связано с текущими судебными процедурами.

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"Укргаздобыча": Сейчас все компьютеры компании выключены. Работаем на телефонах.

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