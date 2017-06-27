В Украине масштабная кибератака на крупные компании
Коротко
- Во вторник десятки украинских компаний заявили о хакерской атаке
- С проблемами столкнулись, в частности, Киевский метрополитен Ощадбанк, "Новая Почта", компании "Киевэнерго" и "Укрэнерго"
- Не работает официальный сайт украинского правительства
- Нацбанк обнародовал заявление, в котором предупредил банки о "внешней хакерской атаке неизвестным вирусом"
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Ransomware - это класс вредоносных программ. С помощью таких программ преступники могут удаленно блокировать компьютер и требовать выкуп за разблокировку файлов (ransom по-английски - выкуп).
Секретарь СНБО Александр Турчинов:"Сейчас специалисты по вопросам кибербезопасности в оперативном режиме оказывают помощь госучреждениям".По словам Турчинова, "можно говорить про российский след".Он отметил, что все госучреждения должны "войти в защищенный контура интернета и выполнять все требования специалистов по кибербезопасности".
"Поражение компьютерных сетей произошло при помощью ранее известного, но модифицированного вируса-вымогателя (так называемое Ransomware)", - сообщили в СБУ.По предварительной оценке, заражение спланировали заранее, оно происходило в несколько этапов, добавили в спецслужбе."Сейчас специалисты Службы совместно с Госспецсвязи, Департаментом киберполиции, представителями антивирусных лабораторий проводят работы по изучению образцов вредоносного программного обеспечения и отрабатывают пути его нейтрализации", - также говорится в сообщении на Facebook.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Слово Virus не случайно оканчивается на RUS :)".
Кроме "Ощадбанка" от хакерской атаки пострадали банки "Пивденный", "ТАСкоманк", "ОТП Банк" и "Укргазбанк".Пресс-служба "Пивденного" сообщила о временных сложностях с обслуживанием, в "ТАСкоманке" не работает контакт-центр, "ОТП Банк" заявил о временном ограничении доступа к своим системам, сайт "Укргазбанка" не работает.Государственный "Укрэксимбанк" и национализированный "Приватбанк" сообщили, что их банки не пострадали.
Министр инфраструктуры Владимир Омелян: "Сейчас работники Государственной службы спецсвязи и других соответствующих органов работают над тем, чтобы нейтрализовать атаку. Сейчас они рекомендуют пользователям сетей выключить компьютеры"."Несмотря на хакерскую атаку, транспортная система Украины работает".
Среди компаний, которые сообщили о проблемах:
Одна из крупнейших в мире компаний-производителей продуктов питания Mondelez International сообщила, что ее сотрудники в разных странах сталкиваются с техническими проблемами. Однако пока неизвестно, связано ли это с кибератаками.
В Twitter набирают популярность хэштеги #petya.a и #CyberAttack
Причиной масштабной атаки стал вирус-шифровальщик Petya, говорят в компании по кибербезопасности Group-IB, сообщает "Интерфакс".
Представитель Нацполиции Ярослав Тракало: "По состоянию на сейчас в Департамент киберполиции поступило уже 22 сообщения о вмешательстве в работу персональных компьютеров".
Советник министра внутренних дел Антон Геращенкозаявил, что в атаке использовали "модифицированную под Украину версию вируса "wannacry" - "cryptolocker".
"На сегодня можно сказать, что атака готовилась не менее месяца", - написал он в Facebook.Вирус шифрует все данные жесткого диска и требует выкуп в несколько сотен долларов, отмечает он."Целью этой тренировочной кибератаки, скорее всего приуроченной к Дню Конституции Украины, являются офисы банков, редакции средств массовой информации, объекты связи, транспорта, телекоммуникации, энергетики".
"Думаю, что через несколько дней работа компьютерных сетей будет полностью восстановлена", - добавил он.
Представитель МВД Артем Шевченко: "Киберполиция сейчас работает и выясняет причины кибератаки".
Из-за хакерской атаки в Борисполе могут задерживать рейсы
Среди компаний, которые сообщили о проблемах:
"Укргаздобыча": Сейчас все компьютеры компании выключены. Работаем на телефонах.
Крупные украинские компании заявили о хакерской атаке