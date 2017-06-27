В Украине масштабная кибератака на крупные компании

Советник министра внутренних дел Антон Геращенкозаявил , что в атаке использовали "модифицированную под Украину версию вируса "wannacry" - "cryptolocker".

"На сегодня можно сказать, что атака готовилась не менее месяца", - написал он в Facebook.Вирус шифрует все данные жесткого диска и требует выкуп в несколько сотен долларов, отмечает он."Целью этой тренировочной кибератаки, скорее всего приуроченной к Дню Конституции Украины, являются офисы банков, редакции средств массовой информации, объекты связи, транспорта, телекоммуникации, энергетики".

"Думаю, что через несколько дней работа компьютерных сетей будет полностью восстановлена", - добавил он.