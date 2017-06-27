В Україні масштабна кібератака на великі компанії
Стисло
- У вівторок десятки українських компаній заявили про хакерську атаку
- Проблеми зокрема відчули Київський метрополітен, Ощадбанк, "Нова Пошта", компанії "Київенерго" та "Укренерго"
- Не працює також офіційний сайт українського уряду
- Нацбанк оприлюднив заяву, в якій попередив банки про "зовнішню хакерську атаку невідомим вірусом"
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Весь час - британський
ВВС Україна завершує висвітлення наживо масштабної кібератаки, якої у вівторок зазнали десятки українських компаній.
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Офіційний сайт Кабінету міністрів - "Урядовий портал" - який зазнав у вівторок хакерської атаки, запрацював.
"Нова Пошта" відновила роботу.
Про це компанія повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Станом на 18.00 ми відновили роботу відділень, особистого кабінету, сайту копанії і ситеми API. IT-команда працює в посиленому режимі", - сказано у повідомленні.
28 червня усі відділення "Нової Пошти" працюватимуть за графіком суботи.
У комп'ютерних мережах державних та приватних підприємств галузі зафіксовані збої, повідомила заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко.
Але реальних загроз для енергосистеми України вірус не становить, додала вона.
"Це не була цілеспрямована атака на об'єкти ПЕК чи спроба втручання в роботу власне енергосистеми", - написала пані Бойко на Facebook.
Спеціалісти міністерства, а також "Нафтогазу України", "Укртрансгазу", DTEK та інших компаній задля локалізації та припинення розповсюдження віруса вимкнули мережеві ресурси та комп'ютери співробітників.
"Енергоатом" працює у штатному режимі.
Коментар ВВС Україна Єгора Аушева - засновника і керівника Information Security Group, радника керівництва Державної фірми "Укрінмаш":
"Сьогодні народився ринок кібербезпеки України. Реально "судний день". Місто практично паралізоване. Бензин, заправки, банки, мобільні оператори - частково не працюють.
Схоже, вірус проник в багато систем набагато раніше і зараз він просто був активований (бо для шифрування потрібно багато часу). Інформація наразі оновлюється, один з варіантів, що проникнення відбулось через систему бухгалтерського обліку M.E.Doc.
Рекомендую від'єднати комп'ютери від інтернету.
Вірус не новий, але схоже що з оновленим алгоритмом. Використовує спеціальне "маскування", що ускладнює його виявлення."
У травні вірус WannaCry пошкодив комп'ютери у 99 країнах світу. Що це за вірус і як все відбувалося - у нашій статті.
Згадаємо про попередню кібератаку на Україну:
Відключення електроенергії в Україні було хакерською атакою.
Ransomware - це клас шкідливого програмного забезпечення. За допомогою таких програм злочинці можуть віддалено блокувати комп'ютер і вимагати викуп (ransom англійською - викуп).
Секретар РНБО Олександр Турчинов:
"Зараз фахівці з питань кібербезпеки в оперативному режимі надають допомогу держустановам".
За словами пана Турчинова, "можна говорити про російський слід".
Він наголосив, що всі держустанови повинні "увійти до захищеного контуру інтернету та виконувати всі вимоги фахівців з кібербезпеки".
"Ураження комп'ютерних мереж відбулося за допомогою раніше відомого, але модифікованого вірусу-вимагальника (так зване Ransomware)", - повідомили в СБУ.
За попередньою оцінкою, зараження спланували заздалегідь, воно відбувалося у декілька етапів, додали у спецслужбі.
"Наразі фахівці Служби спільно з Держспецзвʼязку, Департаментом кіберполіції, представниками антивірусних лабораторій проводять роботи з вивчення зразків шкідливого програмного забезпечення та відпрацьовують шляхи його нейтралізації", - також ідеться у повідомленні на Facebook.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян: "Слово Virus не випадково завершується на RUS:)".
Окрім "Ощадбанку" від хакерської атаки постраждали банки "Південний", "ТАСкоманк", "ОТП Банк" і "Укргазбанк".
Прес-служба "Південного" повідомила про тимчасові складнощі з обслуговуванням, у "ТАСкоманку" не працює контакт-центр, "ОТП Банк" заявив про тимчасове обмеження доступу до своїх систем, сайт "Укргазбанку" не працює.
Державний "Укрексімбанк" і націоналізований "ПриватБанк" повідомили, що їх банки не постраждали.
Міністр інфраструктури Володимир Омелян: "Зараз працівники Державної служби спецзв'язку та інших відповідних органів працюють над тим, щоб нейтралізувати атаку. Наразі вони рекомендують користувачам мереж вимкнути комп’ютери".
"Незважаючи на хакерську атаку, транспортна система України працює".
Серед компаній, які повідомили про проблеми:
Одна з найбільших у світі компанія-виробник продуктів харчування Mondelez International повідомила, що її співробітники у різних країнах мають технічні проблеми. Однак наразі невідомо, чи пов’язано це з кібератаками.
У Twitter стають популярними хештеги #petya.a та #CyberAttack
Причиною масштабної атаки став вірус-шифрувальник Petya, кажуть у компанії з кібербезпеки Group-IB, повідомляє "Інтерфакс".
Речник Нацполіції Ярослав Тракало: "Станом на зараз в Департамент кіберполіції надійшло вже 22 повідомлення про втручання в роботу персональних комп'ютерів".
Радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенкозаявив, що в атаці використали "модифіковану під Україну версію вірусу "wannacry" - "cryptolocker".
"На сьогодні можна сказати що атака готувалася щонайменше місяць", - написав він у Facebook.
Вірус зашифровує всі дані жорсткого диска і вимагає викуп у кілька сотень доларів, зазначає він.
"Метою цієї тренувальної кібератаки, швидше за все, приуроченої до Дня Конституції України, є офіси банків, редакції засобів масової інформації, об'єкти зв'язку, транспорту, телекомунікації, енергетики".
"Думаю, що за кілька днів, робота комп'ютерних мереж буде повністю відновлена", - додав він.
Речник МВС Артем Шевченко: "Кіберполіція зараз працює і з'ясовує причини кібератаки".
Через хакерську атаку у Борисполі можуть затримувати рейси
Серед компаній, які повідомили про проблеми:
"Укргазвидобування": Зараз всі комп'ютери компанії вимкнені. Працюємо на телефонах.