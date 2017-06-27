В Україні масштабна кібератака на великі компанії

У комп'ютерних мережах державних та приватних підприємств галузі зафіксовані збої, повідомила заступниця міністра енергетики та вугільної промисловості Наталія Бойко.

Але реальних загроз для енергосистеми України вірус не становить, додала вона.

"Це не була цілеспрямована атака на об'єкти ПЕК чи спроба втручання в роботу власне енергосистеми", - написала пані Бойко на Facebook.

Спеціалісти міністерства, а також "Нафтогазу України", "Укртрансгазу", DTEK та інших компаній задля локалізації та припинення розповсюдження віруса вимкнули мережеві ресурси та комп'ютери співробітників.

"Енергоатом" працює у штатному режимі.