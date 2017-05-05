Чем опасна пропаганда грудного кормления

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Грудное молоко, бесспорно, имеет много преимуществ, однако давление, которое оказывают на женщин государственные кампании в поддержку грудного вскармливания, несет в себе потенциальные угрозы. Обозреватель BBC Future объясняет, почему у матерей должно быть право свободного выбора.

Когда Сьюзанн Барстон ожидала рождения своего первенца, она была настроена сделать все как надо, в частности, кормить своего сына грудью. "Я даже прошла курсы подготовки к грудному вскармливанию", - говорит женщина, которая живет в Чикаго.

Но уже через несколько дней стало ясно, что ребенок не может правильно сосать грудь, и Сьюзанн пришлось сцеживать молоко и кормить малыша из бутылочки.

Эта процедура занимала несколько часов ежедневно, практически не оставляя женщине времени на себя. Психическое и физическое истощение привели к послеродовой депрессии. Ее сын также не чувствовал себя хорошо, у него были высыпания на коже и понос с кровью. Врач сказал, что это может быть вызвано аллергической реакцией организма на какие-то продукты в рационе матери и предложил попробовать гипоаллергенную молочную смесь.

Буквально через два дня пищеварение у малыша наладилось, и все неприятные симптомы исчезли. Хорошо, что все закончилось именно так, но вспоминая свои страдания, Барстон возмущается. Зачем так давить на матерей, ведь "роль грудного вскармливания очень преувеличена".

Преувеличена? Звучит довольно странно. "Грудное вскармливание - лучшее питание младенца" советуют в один голос ВОЗ, ЮНИСЕФ и множество других уважаемых медицинских организаций. Они отмечают, что в первые шесть месяцев жизни дети должны получать исключительно грудное молоко, поскольку это имеет огромные преимущества как для здоровья матерей, так и их новорожденных детей.

Грудное молоко считают настолько полезным, что женщинам рекомендуют сохранить кормление грудью, пока ребенку не исполнится один или два года.

Однако в последнее время попытку реализовать любой ценой исключительно грудное вскармливание все чаще подвергают сомнению. Активисты, а также врачи и исследователи утверждают, что если процесс грудного вскармливания не дается женщине легко, это может иметь негативные последствия.

К тому же некоторые женщины физически не могут производить достаточное количество молока. Если вовремя не обратить внимание на состояние здоровья такого ребенка, это может привести к обезвоживанию организма, иногда даже с риском повреждения мозга.

Главный вопрос - не грудь или смесь, а получает ли ребенок полноценное питание, говорят активисты.

"Нам много говорят о пользе грудного вскармливания - замечательно, но расскажите также и о рисках, и пусть женщины сделают свой выбор", - отмечает Эми Татер, бывшая акушерка из США и автор книги Push Back ("Дайте отпор"), в которой она жестко раскритиковала движение за естественный подход к материнству.

Однако о чем свидетельствуют фактические данные исследований?

Копірайт зображення Getty Images Image caption До того как преимущества грудного вскармливания стали очевидными, врачи и медсестры активно пропагандировали молочные смеси

Официальное отношение к грудному вскармливанию сегодня очень отличается от того, каким оно было в прошлом. Когда молочные смеси приобрели популярность в первой половине XX-го века, производители начали рекламировать свою продукцию, утверждая, что смесь лучше грудного молока.

Медицинские работники отговаривали женщин кормить грудью, считая это старомодным или делом низшего сословия.

Теперь это кажется по меньшей мере странным, ведь нам известно, что грудное молоко содержит огромное количество полезных веществ, в частности, антител ко многим бактериям. Состав молока также меняется изо дня в день, удовлетворяя потребности организма ребенка в различных микроэлементах. Даже в течение одного кормления сначала малыш получает более водянистое молоко, чтобы утолить жажду.

В развивающихся странах существует другая проблема. Смесь обычно выпускается в виде порошка, который нужно смешать с водой, а в бедных странах порой отсутствует доступ к чистой питьевой воде либо нет возможности вскипятить ее. Многие потребители не могут использовать продукт правильно из-за условий жизни, смешивая питание с грязной водой или наливая смесь в нестерилизованные бутылки.

К началу 1970-х годов у мировой общественности стали возникать подозрения, что производители детского питания, энергично продвигая свой товар в страны "третьего мира", способствовали высокому проценту детской смертности.Это привело к бойкоту одного из крупнейших производителей детского питания - компании Nestle.

Сегодня многие страны запрещают рекламу заменителей грудного молока, а медицинский персонал настоятельно рекомендует родителям грудное вскармливание.

Барстон говорит, что ощутила на себе осуждение окружающих из-за того, что не кормила ребенка грудью, несмотря на то, что прилагала немало усилий для этого. Она начала вести блог под названием "Кормление смесью без страха и упрека" (Fearless Formula Feeder), чтобы поддержать других женщин, оказавшихся в похожем положении.

Я слышала много ужасных историй. Некоторые женщины были на грани самоубийства Сьюзанн Барстон, активистка

В комментариях к блогу многие женщины рассказали, что страдали от послеродовой депрессии из-за давления, которое они испытывали.

Конечно, многие женщины получают удовольствие от грудного вскармливания. Однако есть и такие, для которых этот процесс превращается в настоящие мучения, которые лишь усугубляют уже существующие сложности новоиспеченных родителей - нехватка времени на себя и недостаток сна.

Теоретически партнер может помогать женщине кормить ребенка сцеженным грудным молоком из бутылочки, но, во-первых, не все женщины могут сцеживать молоко, а во-вторых, некоторые младенцы решительно отказываются от бутылочки. И тогда бремя кормления полностью ложится на маму.

"Физическое истощение плохо влияет на состояние психического здоровья, - говорит Барстон. - Я слышала много ужасных историй. Некоторые женщины были просто на грани самоубийства".

Копірайт зображення Alamy Image caption Не у всех мам достаточно грудного молока после родов

Некоторые женщины физически не способны полностью выкормить ребенка своим молоком. Женщинам обычно говорят, что такое случается редко. Например, на сайте Национальной службы здравоохранения Великобритании отмечается, что "почти все женщины способны продуцировать молоко".

Однако, как показывает исследование, проведенное Марианной Нейферт из больницы Святого Луки в Денвере, в реальности у каждой седьмой женщины недостаточно молока, чтобы полноценно выкормить ребенка.

Даже у женщин с хорошей лактацией молоко начинает вырабатываться только через несколько дней после родов. А в эти первые дни у малыша может развиться обезвоживание организма, желтуха, которая является побочным эффектом нехватки молока.

Педиатр из лондонской клиники Barts Health Саша Говард наблюдал много случаев обезвоживания у детей, находившихся исключительно на грудном вскармливании.

"Их приходилось докармливать смесью из бутылочки или назогастрального зонда. А некоторым даже ставили капельницы, - говорит Говард. В некоторых редких случаях обезвоживание могло привести к повреждению мозга и смерти.

Молочные смеси хранятся в шкафах под замком, как например, морфий, который отпускается только по рецепту врача

Десять лет назад, если в процессе грудного вскармливания возникали проблемы, медицинский персонал предлагал использовать смеси. Однако теперь в больницах многих стран следуют инструкциям ЮНИСЕФ и активно поощряют грудное кормление.

В послеродовых отделениях этих больниц молочные смеси хранятся в шкафах под замком, как например, морфий, который отпускается только по рецепту врача.

"Конечно никто не преследует матерей и не заставляет их чувствовать себя виноватыми", - говорит Триш Макенроу, исполнительный директор программы Baby-Friendly в США. Она отмечает, что раньше врачи, независимо от желания матери, сразу после рождения забирали от нее ребенка и давали ему бутылочку.

Цель программы состоит в том, чтобы прекратить эту практику, которая препятствовала естественному процессу кормления новорожденных.

Если ребенка начинают кормить искусственно, он меньше сосет грудь, и у женщины уменьшается количество молока, а ребенок лишается множества полезных веществ, говорит Макенроу. В конце концов многочисленные исследования доказали, что грудное вскармливание защищает младенца от инфекционных заболевай и аллергий, а также повышает коэффициент умственного развития.

Копірайт зображення Alamy Image caption Сегодня некоторые матери могут испытывать вину из-за того, что кормят своего малыша из бутылочки, а не естественным способом

Это аргумент содержит, по меньшей мере, две слабые стороны. Во-первых, докорм ребенка смесью не препятствует грудному вскармливанию. Молоко не исчезнет, если один-два раза в день давать смесь. Многие женщины успешно сочетают грудное и искусственное вскармливание в течение многих месяцев. "Для некоторых это - лучший вариант".

Во-вторых, есть сомнения, действительно ли преимущества грудного вскармливания настолько значительны. Есть высказывания о малой достоверности результатов, полученных при изучении этой проблемы.

Поскольку грудное вскармливание - это очень личное дело, ученые не могут поделить испытуемых на группы и заставить их кормить своих малышей каким-то определенным образом. Поэтому единственный способ - это наблюдать за процессом кормления и впоследствии оценивать результаты.

Такие исследования действительно свидетельствуют о связи между грудным вскармливанием и хорошим состоянием здоровья, однако эта теория пока не доказана. Это все равно, что утверждать, будто кроссовки улучшают вашу физическую форму. Определенная связь, конечно, есть, но существует еще и третий фактор - занятия спортом.

Что касается грудного кормления, то таким третьим фактором может быть уровень дохода и образования. Сегодня естественное вскармливание более распространено в семьях с высоким уровнем дохода, отчасти потому, что они больше придерживаются рекомендаций врачей, а отчасти и потому, что мамы могут позволить себе пойти в продолжительный декретный отпуск.

Исследователям не удалось установить, что дети, получившее естественное вскармливание, имели существенное преимущество перед искусственниками

Кроме того, состоятельные люди более здоровы по целому ряду причин, никак не связанных с грудным вскармливанием, они, к примеру, меньше курят и употребляют алкоголь. Поэтому неудивительно, что младенцы, которых кормят грудью, вырастают более здоровыми. Это просто - признак среднего класса.

Так, в одном американском исследовании ученые наблюдали за семьями, в которых одного ребенка кормили грудью, а его брата или сестру - молочной смесью. Исследователям не удалось установить, что дети, получившее естественное вскармливание, имели существенное преимущество перед искусственниками.

Впрочем, в определенных ситуациях преимущества все же есть. Грудное молоко способствует образованию здоровой микрофлоры в кишечнике недоношенного ребенка, а также уменьшает риск развития тяжелых инфекций, например сепсиса.

Копірайт зображення Alamy Image caption Грудное молоко способствует образованию здоровой микрофлоры в кишечнике недоношенного ребенка, а также уменьшает риск развития тяжелых инфекций

Грудное вскармливание снижает риск развития инфекций в первый год жизни среди детей и в развитых странах. Эти данные подтверждены объективными исследованиями. Дети на грудном вскармливании реже болеют респираторно-вирусными инфекциями и диареей. Однако действие этого эффекта исчезает сразу после прекращения грудного вскармливания, и следовательно долгосрочные преимущества для здоровья, о которых активно рассказывают приверженцы естественного вскармливания, вряд ли существуют.

Если вы предложите воспитателям любого детского сада угадать, кто из детей в их группе был на грудном вскармливании, а кто на искусственном, они не смогут ответить", - говорит Барстон.

Кто-то скажет, что если нам известно об определенных преимуществах грудного молока, не будет зазорным несколько их преувеличить ради рекламы естественного вскармливания. Однако такой подход лишит женщин осознанного выбора. Медицина не должна носить принудительный характер.

Никто не имеет права дезинформировать людей, когда они стоят перед таким сложным и личным решением в один из самых напряженных моментов своей жизни. Только сама женщина может взвесить все за и против грудного вскармливания, понимая как этот выбор повлияет на ее психическое и физическое здоровье или на финансовое состояние семьи, если она спешит выйти на работу.

Декретный отпуск в США длится в среднем 10 недель

В конце концов, если женщина работает полный рабочий день даже из дома, кормить ребенка исключительно грудью очень трудно. Бесчисленные брошюры и плакаты утверждают, что грудное вскармливание является бесплатным, но это так, только если мама может позволить себе взять отпуск по уходу за ребенком. В США женщины берут такой отпуск в среднем на 10 недель, а почти треть выходят на работу практически сразу после родов.

Нынешняя пропаганда грудного вскармливания, несомненно, имеет свои плюсы. Появилось больше возможностей для оказания помощи женщинам, у которых есть проблемы с лактацией. А в обществе много говорят о том, что никто не может осуждать женщину за кормление грудью в общественных местах.

Активисты, например Сьюзанн Барстон, хотят, чтобы женщины были свободны в своем выборе, и чтобы их выбор никто не осуждал.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.