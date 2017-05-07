Лондонский Тауэр: тайная жизнь бифитеров

Копірайт зображення Getty Image caption Стражником Тауэра может стать ветеран вооруженных сил после 22 лет безупречной службы

Стражники-йомены охраняют лондонский Тауэр с 1485 года, сейчас их задача - принимать по 3 миллиона посетителей в год. Однако когда последний турист покидает вечерний Тауэр, жизнь там не останавливается - равно как и в местном пабе, надежно укрытом от посторонних глаз, рассказывает корреспондент BBC Travel.

Сейчас 11 утра, я окружен зубчатыми стенами одной из известнейших достопримечательностей Англии.

Я нахожусь в помещении, о существовании которого известно лишь немногим: это секретный паб, куда не пускают непосвященных.

Построенный в 1078 году, Тауэр за свою историю был королевским дворцом, внушительной крепостью, печально известной тюрьмой и популярным местом для казни.

Узкий круг

Оказывается, здесь еще и наливают - конечно, если вам вдруг удалось стать стражником-йоменом.

Копірайт зображення Richard Lea-Hair/Historic Royal Palaces Image caption Стражники-йомены стоят на подъемном мосту, вновь отстроенном в 2014 году

Знаменитые своей униформой йомены - весь мир знает их как бифитеров - были впервые назначены Генрихом VII охранять Тауэр в 1485 году. Тогда в этой крепости с булыжной мостовой внутри жили не только узники и члены королевской семьи, но и сотни других обитателей.

В наши дни йомены превратились в постоянно фотографируемый символ одной из наиболее посещаемых британских достопримечательностей, лишь в 2014 году принявшей более трех миллионов гостей.

Нынешние 37 йоменов Тауэра заняты проведением экскурсий и развлечением туристов, мечтающих с ними сфотографироваться - помимо церемониальных обязанностей, мало изменившихся на протяжении веков.

Понятно, что без уютной забегаловки, где можно пропустить стаканчик-другой по окончании работы, им обойтись никак нельзя.

"Выпьем за то, чтобы ты не умер стражником-йоменом"

"В XVIII и XIX веках внутри Тауэра были десятки трактиров и баров, но теперь остался лишь один", - рассказывает главный стражник-йомен Алан Кингшотт.

Паб называется Yeoman Warders Club, среди напитков представлены, разумеется, джин Beefeater и горькое пиво Beefeater - его производством для йоменов занимается британская пивоварня Marston's.

Этот паб закрыт для посторонних, за исключением приглашенных гостей - таких, как я.

Копірайт зображення Historic Royal Palaces Image caption Немногие посетители догадываются, что обитатели Тауэра продолжают в нем жить и работать даже после ухода туристов

Красные кожаные диванчики и столы из темного дерева делают это питейное заведение похожим одновременно на деревенский паб и на бар, куда пускают только своих. Однако его оформление поистине уникально.

В одном углу висит церемониальный топор, в другом - фотографии гостей (в том числе Брюса Уиллиса и Тома Клэнси), есть даже автограф Рудольфа Гесса на официальном бланке лондонского Тауэра, оформленный в рамку.

Арестованный в 1941 году заместитель Гитлера стал заключенным Тауэра на четыре дня, в течение которых нескольким йоменам удалось взять у него автограф.

Копірайт зображення John Lee Image caption Главный стражник-йомен Алан Кингшотт сидит в Yeoman Warders Club - закрытом для посторонних пабе лондонского Тауэра

Но любопытнее всего то, как в пабе представлены нынешние йомены.

На стенах развешаны десятки табличек, где указаны места службы каждого из йоменов - чтобы претендовать на эту почетную должность, необходимо иметь за плечами как минимум 22 года безупречной службы в вооруженных силах.

Стоящие в ряд серебряные пивные кружки напоминают о бифитерской традиции, известной лишь узкому кругу лиц.

"Каждый из нас берет в руки свою кружку, и мы принимаем новобранцев в свои ряды, собравшись вокруг большого графина с портвейном, - говорит Кингшотт. - Они присягают на верность, после чего мы произносим следующий тост: "Пьем за то, чтобы ты не умер стражником-йоменом".

Странные слова, не правда ли? Как и у всего, что связано с Тауэром, у этого обычая тоже есть своя история.

Раньше пост йомена, включавший проживание и питание (слово "бифитер", от англ. beef + eater, напоминает о временах, когда стражники получали часть жалования мясом), покупался по принципу "кто больше заплатит".

Работа с людьми и птицами

Йомен мог в любой момент выйти в отставку и продать свою должность. Скончавшись на службе, человек терял шанс подзаработать таким образом - считалось, что ему не повезло.

Копірайт зображення John Lee Image caption Стражники-йомены не только работают с посетителями

"Этот тост по-прежнему в ходу, но в 1826 году все основательно изменилось, - рассказывает Алан Кингшотт. - Именно тогда герцог Веллингтонский решил, что йоменами должны становиться бывшие военные, а назначать их следует за отличия в военной службе - тогда и перестали торговать должностями".

Копірайт зображення John Lee Image caption Стражникам-йоменам Тауэра полагается жилье в пределах крепости

Современным йоменам по-прежнему полагается жилье в пределах крепости - обычно их квартиры расположены в древних стенах Тауэра (например, Кингшотту нужно подняться по 48 ступенькам винтовой лестницы, чтобы попасть домой) - но теперь с них взимают разумную арендную плату.

По словам главного стражника, большинство также располагает жильем вне Тауэра - там они могут отдохнуть от суматохи, связанной с деятельностью бифитера.

Изменились и их обязанности: работа тюремных надзирателей и хранителей королевских регалий превратилась в работу экскурсоводов и сопровождающих. "Еще с викторианских времен мы в основном работаем с посетителями", - говорит Кингшотт.

В списке требований к кандидатам на должность бифитеров значатся не только безупречный послужной список, способность хранить традиции и соответствовать своему почетному званию, но и умение общаться с людьми.

На день рождения йомен получает бутылку джина Beefeater

Встречать посетителей со всего мира - это увлекательно, а вот "к просьбам сфотографировать тебя, начинающимся прямо в момент выхода из квартиры, привыкнуть сложнее", - объясняет новичок в рядах йоменов Спайк Абботт, назначенный в апреле 2015 года.

Копірайт зображення Richard Lea-Hair/Historic Royal Palaces Image caption Церемония ключей проводится каждый вечер для обеспечения безопасности Тауэра и королевских регалий

Впрочем, бифитеры по-прежнему соблюдают многие старинные традиции. Некоторые из них могут показаться просто чудачеством: так, давнее соглашение с компанией Marston's об условиях использования образа бифитера предполагает, в частности, что на день рождения каждый йомен получает бутылку джина Beefeater.

Другие же традиции более значительны - например, ежевечерняя Церемония ключей, во время которой Тауэр запирают на замок. Этому ритуалу уже 700 лет.

Копірайт зображення John Lee Image caption Сегодня секреты Тауэра хранят семь воронов

Кроме того, существует "рейвенмастер", или Смотритель воронов - эту должность традиционно занимает стражник-йомен, в настоящее время им является Крис Скейфи.

Живущие в Тауэре черные вороны - практически такой же символ крепости, как и бифитеры, так что ответственность велика.

"Никто не знает, когда именно вороны впервые сюда прилетели, - рассказывает Скейфи. - Согласно поверью, если птицы покинут Тауэр, крепость и королевство падут. Поэтому Карл II издал указ, по которому воронов всегда должно быть не меньше шести".

У каждого из семи крылатых обитателей Тауэра есть имя, среди них - Мерлин, Роки и Джубили.

Будучи рейвенмастером, Скейфи чистит птичьи клетки, укладывает своих подопечных спать и заботится о том, чтобы они хорошо питались.

"Я выбираю сырое мясо на рынке Смитфилд и предлагаю птицам несколько видов мяса ежедневно, - говорит он. - Раз в неделю воронам также достаются яйца - а иногда и кролики, которых я скармливаю им целиком, ведь мех для них полезен".

Рейвенмастер - не единственная закулисная работа в Тауэре.

Магия мундира

Йомен-администратор Филип Уилсон уже 18 лет как служит бифитером - дольше, чем любой другой из нынешних стражников. Он официально отвечает за организацию Церемонии ключей, а также следит за тем, чтобы каждый йомен был одет с иголочки.

"Изначально работа администратора этого не предполагала, но я взял на себя соответствующие полномочия, поскольку раньше был мастер-портным в Колдстримском гвардейском полку", - рассказывает Уилсон.

Копірайт зображення Nick Wilkinson/Newsteam/Historic Royal Palaces Image caption Бифитеры надели тюдоровское государево платье на парад по случаю шестидесятилетия царствования королевы Елизаветы II в 2012 году

Со всех йоменов-новобранцев снимают мерки для индивидуального пошива формы и подгоняют ее по фигуре.

"Тюдоровское государево платье - красная с позолотой форма, появившаяся в 1549 году — изменилась мало. А вот темно-синяя с красной отделкой "повседневная форма", которую мы носим каждый день, была введена лишь в 1858 году", - объясняет Филип Уилсон.

Сейчас тюдоровскую форму надевают лишь в тех случаях, когда йомены присутствуют на торжественных мероприятиях - или когда монарх посещает Тауэр.

Однако самая удивительная обязанность йомена - это, пожалуй, работа барменом.

Если прогуляться по мощеной мостовой от Ворот изменников к южной стене Тауэра, внутри нее обнаружится паб размером с теннисный корт. Он открывается в 20:30 и работает с понедельника по субботу.

Точная дата основания Yeoman Warders Club неизвестна. Он располагался в разных уголках Тауэра на протяжении своей истории. В нынешнем помещении паб находится уже более 60 лет.

Копірайт зображення John Lee Image caption На экскурсию йомена собирается до 250 человек

Йомены по очереди стоят за барной стойкой, а с посетителей берут плату за напитки, причем стоимость спиртного государство не субсидирует.

Большинству бифитеров непросто поддерживать баланс между работой и личной жизнью, ведь они постоянно на посту, а свободное время тоже зачастую проводят на рабочем месте.

Однако 63-летний Алан Кингшотт уверен: уникальность этой работы компенсирует ее недостатки.

"Работать в этой должности - невероятная привилегия, с ней ничто не сравнится. Но я не хотел бы злоупотреблять оказанным мне гостеприимством", - говорит Кингшотт, и в его взгляде, устремленном ввысь, поверх величавых древних стен, - опыт многих поколений главных стражников-йоменов.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel