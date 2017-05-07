Евровидение, "Твин Пикс" и "Карточный домик" - что смотреть в мае

В обзоре BBC Culture - самые интересные телепрограммы мая, среди которых Евровидение в Украине, а также новые сезоны сериалов "Твин Пикс" и "Карточный домик".

Копірайт зображення Sky

Джеймстаун (Jamestown)

Эта местами довольно жесткая телевизионная драма от создателей "Аббатства Даунтон" основана на реальных событиях XVII века. Три англичанки пересекают океан, чтобы найти себе мужчин среди отважных покорителей Дикого Запада.

В городе Джеймстаун штата Вирджиния они оказываются первыми женщинами, и чтобы выжить в суровом мире мужчин, им придется применить всю свою смекалку и амбиции.

Премьера - 5 мая на Sky 1.

Копірайт зображення Channel 4/AMC

Загружено (Loaded)

О британской нелюбви к успеху других уже давно надо было снять сериал. И вот наконец сценарист и продюсер Джон Браун ("Вице-президент") создал восьмисерийную комедийную драму о четырех компьютерщиках и друзьях детства.

Стартап по созданию видеоигр приносит им неожиданное богатство, и дружбу мужчин ожидает испытание успехом. Станет ли Loaded британским вариантом "Кремниевой долины"?

Премьера - 8 мая на Channel 4.

Король Карл III

Пользуется ли британская корона в XXI веке настоящей властью? Этим вопросом задаются авторы экранизации пьесы Майка Бартлетта, по сюжету которой после смерти королевы трон достается принцу Чарльзу.

В театральных постановках этой пьесы в Вэст-Энде и Бродвее роль принца исполнил кавалер Ордена Британской империи актер Тим Пиготт-Смит, который ушел из жизни в прошлом месяце.

После смерти королевы Чарльз вынужден вступить в борьбу с парламентом путем принятия закона, который ограничивает свободу прессы. Его нерешительность приводит к кризису внутри королевской семьи.

Принц Уильям и Кейт Миддлтон (Шарлотта Райли) считают, что политика Чарльза ставит под угрозу их амбиции, а принц Гарри мечтает только о том, чтобы, как и раньше, жить среди "простых людей".

Премьера - 10 мая на BBC Two.

Копірайт зображення Amazon

Я люблю Дика (I Love Dick)

Одноименная экранизация мемуаров Криса Крауса издания 1997 года ломает любые жанровые условности.

Режиссер Крис (Кэтрин Хан) в период жизненного кризиса оказывается в сельском Техасе, куда ее муж переезжает, чтобы работать над книгой.

Там женщина знакомится с известным ученым и очень харизматичной личностью Диком (Кевин Бэкон), который быстро становится предметом ее всепоглощающей страсти. Головокружительный роман пробуждает в Крис творческое вдохновение.

Премьера - 12 мая на Amazon Prime Video.

Копірайт зображення Netflix

Мастер не на все руки (Master of None)

Во втором сезоне оригинального ромкома Азиз Ансари вновь исполнит роль Дева, тридцатилетнего актера-неудачника, который пытается найти свой путь в жизни.

В новом сезоне Дев переезжает в маленький итальянский городок, где отдается своей страсти - приготовлению и поеданию макаронов.

Сериал затрагивает немало острых проблем современной жизни: смена профессии в 30 лет, расизм и сексизм, толерантность и умение себя презентовать, а также еще один важный вопрос - как найти идеальные спагетти для ужина.

Премьера - 12 мая на Netflix.

Евровидение-2017

Евровидение является крупнейшим в мире неспортивным мероприятием, которое транслируют в прямом эфире, а также самой популярной развлекательной телевизионной программой в Европе. В прошлом году песенный конкурс посмотрели 200 млн телезрителей.

Независимо от того, нравится вам конкурс или нет, на следующий день все будут обсуждать его результаты.

В этом году мероприятие уже привлеко внимание публики скандалом из-за запрета на въезд российской конкурсантке Юлии Самойловой в Украину, а Россия, в свою очередь, отказалась от участия в конкурсе.

Участники песенного конкурса будут сражаться за знаменитый трофей - стеклянный микрофон, а Гранд Финал покажут в прямом эфире 13 мая национальные телеканалы стран-участниц, а также канал BBC One.

Кстати, впервые в истории Евровидения в этом году песенный конкурс в Киеве будут вести трое мужчин.

Копірайт зображення Netflix

Несгибаемая Кимми Шмидт (Unbreakable Kimmy Schmidt)

После того, как Кимми провела в плену последователей культа конца света 15 лет, она начинает новую жизнь в Нью-Йорке.

В третьем сезоне энергичная и способная Кимми решает сделать то, "что делают большинство белых девушек после окончания школы", а именно - поступить в колледж.

И хотя Кимми - главная героиня сериала, не меньшего внимания заслуживает ее сосед Титус (Титус Берджесс), а также заразительный саундтрек к фильму.

Премьера - 19 мая на Netflix.

Копірайт зображення Netflix

The Keepers

Ожидания нового сезона "Создание убийцы" (Making a Murderer) можно скрасить просмотром другого документального сериала канала Netflix, на создание которого ушел почти год.

The Keepers повествует о нераскрытом убийстве монахини из Балтимора, сестры Кэти Сесник, которая исчезла в ноябре 1969 года.

Режиссер Райан Уайт ("Дело против 8") изучает детали дела, беседуя со всеми причастными к нему людьми, а также с жителями Балтимора, которые хотят наконец раскрыть правду.

Все семь серий фильма выйдут в один день, 19 мая, на канале Netflix.

Копірайт зображення Showtime

Твин Пикс: Возвращение (Twin Peaks: The Return)

Дэвид Линч выступил режиссером всех 18 серий третьего сезона франшизы, о которой сам когда-то сказал, что она себя полностью исчерпала.

Через 25 лет после выхода последней серии "Твин Пикса" мы снова возвращаемся в вымышленный городок в штате Вашингтон, а также к мистическим событиям, которые перевернули с ног на голову жизнь его жителей после ужасного убийства школьной королевы красоты Лоры Палмер.

О новом сезоне мало что известно, кроме того, что Линч оставил весь актерский состав неизменным. В новом сезоне мы, помимо всего прочего, увидим и Кайла МакЛахлана в роли специального агента ФБР Дэйла Купера, который расследует таинственное убийство.

В последней серии прошлого сезона, которая, несомненно, была самой напряженной, Лора Палмер обещает агенту Куперу встретиться снова через 25 лет.

Что это - счастливое стечение обстоятельств или хитрый план создателей культового сериала? В любом случае пришло время выяснить, что произошло с Купером. К тому же без ответа остался еще один вопрос - стоит ли отправляться в горы ради кофе с пирогами.

Премьера состоится 21 мая на Showtime / Sky Atlantic.

Копірайт зображення Netflix

Карточный домик (House of Cards)

Если вы думали, что беспринципный Фрэнк Андервуд (Кевин Спейси) уже показал все, на что способен, вы ошибаетесь. Только послушайте его зловещий монолог в трейлере к новому сезону "Карточного домика".

"Американцы понятия не имеют, что для них лучше. А я знаю. Я точно знаю, что им нужно", - говорит он своей многострадальной жене Клер (Робин Райт).

Поклонники сериала, несомненно, оценят новую расстановку сил в пятом сезоне, где на первый план выходит героиня Робин Райт. Проблемы, возникшие в отношениях Фрэнка и Клэр уже давно, становятся все более явными.

Премьера - 30 мая на Netflix.

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