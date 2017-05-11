Почему мы все меньше занимаемся сексом

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Сексуальная активность людей заметно снизилась в последние десятилетия. В чем причина и как решить эту проблему? На этот вопрос пытается ответить обозреватель BBC Future.

Мы живем в эпоху наибольшей сексуальной свободы в истории человечества. Новые технологии, например, противозачаточные таблетки или сайты знакомств (Grindr, Tinder), открыли множество новых возможностей.

Сексуальная революция постепенно изменила социальные нормы, сделав общество более толерантным к гомосексуализму, разводам, добрачному сексу и таким формам сексуальных отношений, как полиамория и свингерство.

Тем более парадоксальным выглядит факт, который подтверждают многочисленные исследования. Сегодня мы занимаемся сексом меньше, чем раньше.

В марте американские исследователи Джин Твендж, Райн Шерман и Брук Уэллс опубликовали статью в журнале "Архив сексуального поведения", в которой отметили, что в начале 2010-х у американцев ежегодно было в среднем на девять сексуальных контактов меньше, чем в конце 1990-х, то есть среднее количество половых актов снизилось на 15%.

В начале 2010-х у американцев ежегодно было в среднем на девять сексуальных контактов меньше, чем в конце 1990-х

Снижение сексуальной активности было примерно одинаковым у представителей разных полов, рас, национальностей и профессий. Самым низким этот показатель был у пар, которые состоят в браке.

И хотя нельзя отрицать, что результаты одного исследования не являются истиной в последней инстанции, сегодня эта тенденция растет.

В 2013 году Национальное исследование сексуальных отношений и образа жизни (Natsal) показало, что британцы в возрасте от 16 до 44 лет имели в среднем менее пяти сексуальных контактов в месяц.

Результаты предыдущего опроса, сделанного в 2000 году, показали, что этот индекс составил 6,2 раза в месяц для мужчин и 6,3 - для женщин. Наихудшим образом дела обстоят в Японии, где, согласно последним данным, 46% женщин и 25% мужчин в возрасте от 16 до 25 лет "пренебрежительно" относятся к сексу вообще.

Несмотря на то, что тому есть множество очевидных объяснений, журналисты BBC Future решили изучить причины снижения сексуальной активности на более глубинном уровне.

Порно и соцсети

Первое объяснение, которое лежит на поверхности, - это новые технологии, которые становятся все более доступными, прежде всего, порнография и социальные сети.

Рост популярности онлайн-порнографии дает повод некоторым исследователям считать "зависимость от секса в интернете" психическим расстройством. Увлечение порнографией заменяет секс в реальной жизни и существенно снижает сексуальное желание в спальне.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследователи считают, что соцсети и порно разрушают нашу сексуальную жизнь

Порнография также способствует созданию нереалистического образа секса, что приводит к таким психическим расстройствам, как "сексуальная анорексия" и "сексуальная дисфункция, спровоцированная порно".

Исследование 2011 года показало, что из 28 тысяч итальянцев, которые регулярно смотрят порно, многие посещают порносайты почти каждый день. Как утверждает один из авторов исследования Карло Фореста, эти люди привыкают к "неистовой демонстрации" сексуальных отношений и в результате имеют проблемы эрекцией в условиях реальной жизни.

Некоторые исследователи даже утверждают, что просмотр порнографии влияет на шансы найти постоянного партнера. Исследование, опубликованное в 2014 году в Eastern Economic Journal, выявило зависимость между частотой просмотра порнографии и вступлением в брак. Прежде всего эта корреляция была заметна среди мужчин.

И это касается не только порнографии.

Социальные медиа являются второй главной причиной, отвлекающей людей от сексуальной жизни.

Если раньше исследователи доказывали, что телевизор в спальне существенно снижает сексуальную активность, теперь таким фактором стали Facebook, Twitter и Instagram.

Впрочем, не все ученые согласны с такими выводами. Исследование 2015 года, в котором приняли участие 280 мужчин и результаты которого опубликованы в журнале Sexual Medicine, утверждает, что 40-минутный просмотр порно по крайней мере два раза в неделю повышает сексуальное желание.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сайты знакомств максимально упростили поиски сексуального партнера, однако, миллениалы, как оказывается, меньше занимаются сексом, чем представители предыдущих поколений

То же можно сказать и о соцсетях. Несмотря на то, что смартфоны и отбирают время у реальной жизни, сайты знакомств и приложения наподобие Grindr и Tinder сделали секс более доступным.

Следовательно, хоть технологии, безусловно, повлияли на нашу сексуальную жизнь, считать их единственной причиной снижения сексуальной активности никак нельзя.

Работа и стресс

Еще одним фактором снижения либидо считают нагрузки на работе, стресс и усталость.

Однако и здесь зависимость не столь очевидна. В 1998 году Джанет Гайд, Джон Деламатер и Эрри Гьюит опубликовали в "Журнале семейной психологии" результаты исследования, которые демонстрируют, что уровень сексуальной активности у работающих женщин и у домохозяек не особо отличается.

Даже наоборот, активная профессиональная жизнь, как правило, коррелировала с большей частотностью сексуальных контактов.

Но это не значит, что работа вообще не влияет на сексуальность. Немаловажным, однако, является ее качество, а не количество. Работа, которая не приносит удовольствия, вредна для психического здоровья, что также сказывается на сексуальной жизни.

Стресс все чаще считают основной причиной снижения сексуальной активности и удовлетворения.

Современная жизнь

Среди многих других причин, которые плохо влияют на сексуальную жизнь, исследователи называют психическое здоровье, благосостояние и ощущение счастья. В последнее время в западных обществах наблюдается настоящая эпидемия психических расстройств, первое место из которых занимает депрессия и тревожность.

Многочисленные исследования доказывают, что депрессия вызывает проблемы в сексуальной жизни и снижает половое влечение. Ученые Твендж, Шерман и Уэллс отмечают также, что между снижением удовлетворенности жизнью и уменьшением сексуальной активности существует причинно-следственная связь.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В современном мире быстрый темп жизни привел к снижению либидо

Отсутствие стабильной работы и жилья, страх глобальных катастроф и одинокая жизнь в больших городах плохо влияют на психическое здоровье.

Таким образом, снижение сексуальной активности можно считать следствием современной жизни. Это обусловлено воздействием многих факторов. Среди которых, прежде всего, - стресс, напряжение на работе, отсутствие стабильности и научно-технический прогресс.

Наверное, кто-то скажет, что учитывая слишком свободные нравы современного общества, снижение сексуальной активности - это не так уж и плохо. Однако нельзя умалять значение секса. Он делает человека счастливее и здоровее, способствует формированию профессионально-личностного комфорта. А главное - многим людям секс просто приносит радость.

Именно поэтому во всем мире активно пытаются решить эту проблему. В феврале этого года шведский политик Пер-Эрик Мускос предложил ввести оплачиваемый перерыв для секса.

Мускос считает, что пары в его стране мало времени проводят вместе, поэтому перерыв им бы очень пригодился.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Депрессия и стресс - настоящий бич современного общества

Японские специалисты уже много лет пытаются справиться с этой проблемой, прежде всего из-за стремительного снижения рождаемости в стране.

За рождение ребенка японcкое правительство выплачивает родителям премию, а предприятиям рекомендуют предоставлять сотрудникам больше свободного времени для продолжения рода.

Кроме того, чтобы повысить рождаемость, местные власти выдают многодетным семьям талоны на питание, а также финансируют сайты знакомств. Правительство Австралии проводит подобные мероприятия уже много лет.

Однако все эти меры не решают глубинные проблемы, так как не влияют на уровень удовлетворенности жизнью, что могло бы повысить сексуальную активность людей.

Поскольку это очень непростая проблема, ее решение также должно быть многомерным. Оно прежде всего требует улучшения психического здоровья людей, на которое плохо влияют стрессы и отсутствие стабильности.

Улучшение психического здоровья наций не только положительно скажется на их сексуальной жизни, но и улучшит общее самочувствие и благосостояние людей.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Future.