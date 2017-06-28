Что чувствует человек, когда в него попадает молния

Копірайт зображення Getty Images

Из 10 людей, в которых попадает молния, девять остаются в живых. Что чувствует человеческое тело, когда в него попадает молния? Узнаем это из первых уст.

Иногда они хранят у себя ту одежду. Обрывки или обгорелые лоскутки, которые почему-то не выбросили врачи и медсестры, когда приводили в себя жертву неожиданного удара с небес.

Они снова и снова возвращаются к этой истории - пересказывают случившееся с ними помногу раз в кругу семьи или в соцсетях, делятся фотографиями и статьями о других таких же как они выживших после попадания молнии.

Или о настоящих трагедиях, к которым привело такое попадание.

Вот видео из Бразилии, как на берегу океана молния попадает в туриста. Вот электроразряд с неба убивает техасца, вышедшего на утреннюю пробежку. Вот новости из Бангладеш, где за четыре дня сплошных гроз погибли 65 человек.

Картина того, что произошло с ними самими, восстанавливается по кусочкам, постепенно: из рассказов свидетелей, частей обгоревшей одежды и ожогов на коже - всего того, что оставил после себя 200 000 000-вольтовый атмосферный разряд, свалившийся с неба со скоростью в треть скорости света.

Я увидел, как он дымится - вот тогда-то я и перепугался

Примерно так члены семьи Хаиме Сантаны восстановили то, что произошло в ту субботу в апреле 2016 года. Ко всему перечисленному выше надо добавить еще соломенную шляпу, порванную в клочья.

"Он выглядел так, словно сквозь него пролетело пушечное ядро", - вспоминает Сидни Вейл, хирург-травматолог из Финикса, штат Аризона, к которому в тот день скорая привезла Хаиме.

Пока Сантану везли в больницу, парамедикам пришлось несколько раз применить дефибриллятор, чтобы не дать сердцу Хаиме остановиться.

Хаиме Сантана совершал конную прогулку в горах вместе со своим шурином и еще двумя друзьями. По выходным они часто это делали.

Внезапно налетели темные тучи, и всадники засобирались домой. Молнии уже сверкали в небе на фоне горных вершин, но дождь никак не начинался.

Они уже были почти рядом с домом, когда случилось это, рассказывает Алехандро Торрес, щурин Хаиме.

Копірайт зображення William LeGoulon Image caption Обгоревшие от удара молнии джинсы Хаbме Сантаны

Алехандро считает, что пробыл без сознания недолго. Придя в себя, он обнаружил, что лежит на земле ничком. Все тело страшно болело. Его лошадь куда-то исчезла.

Двое других всадников были очевидно потрясены, но целы и невредимы. Алехандро огляделся и увидел Хаиме рядом с лежащей на земле лошадью.

Подходя, он случайно задел ноги этой лошади - они были отвердевшие, вспоминает он, как будто сделаны из металла.

Он подошел поближе к Хаиме: "Я увидел, как он дымится - вот тогда-то я и перепугался".

На груди Хаиме он увидел языки пламени. Трижды Алехандро сбивал пламя голыми руками. И трижды огонь снова загорался.

Странно, но только позже, когда на помощь уже прибежал сосед и прибыла скорая, до них дошло: в Хаиме попала молния.

Белая вспышка

Джастину Годжеру хотелось бы, чтобы его воспоминания не были столь яркими и живыми.

Тогда, быть может, он бы не мучился так долго от постравматического синдрома и постоянной тревожности.

Молния попала в него, когда он ловил форель в озере неподалеку от Флагстаффа, всё в той же Аризоне.

Даже сейчас, спустя три года, когда на небе начинают сверкать молнии, он уютнее всего чувствует себя, закрывшись в ванной и следя с помощью мобильного приложения за тем, когда же наконец уйдет гроза.

Заядлый рыболов, Джастин поначалу даже обрадовался, когда в тот августовский день начался дождь. В такую погоду рыба лучше клюет, сказал он жене Рейчел.

Буря началась внезапно - как, собственно, и бывает здесь в это время летом. Дождь лил все сильней и наконец перешел в град.

Жена с дочерью укрылись в автомашине, и вскоре к ним присоединился и сын Джастина.

Градины становились все больше, некоторые уже были размером чуть ли не с мячик для гольфа, и когда они попадали в Джастина, ему было по-настоящему больно.

В конце концов, он сдался. Накрывшись складным стулом с матерчатым сиденьем, он направился к машине. Этот обгорелый с одной стороны стул до сих пор хранится у Годжеров.

Боль была такая… Я просто не могу ее описать

Тем временем Рейчел с переднего сиденья автомобиля вела видеосъемку, надеясь застать тот момент, когда муж прибежит, спасаясь от града.

На видео, которое записала на свой смартфон Рейчел, сначала на экране всё белое, и в ветровое стекло бьют градины. Затем - яркая вспышка. Рейчел считает, что это и была та молния, которая попала в ее мужа.

Громовой удар. Выворачивающая наизнанку боль.

"Мое тело было полностью парализовано - я просто не мог двигаться, - вспоминает Джастин. - Боль была такая… Я просто не могу ее описать. Ну разве что так: вспомните, как когда-то в детстве вас случайно ударило током - так вот, умножьте то чувство на миллиард и представьте эту боль во всем теле".

"Я видел, как ослепительно белый свет окружает мое тело - как будто я в пузыре. Все вокруг замедлилось. Мне казалось, что я теперь останусь в этом пузыре навсегда".

Другие мужчина и женщина, прятавшиеся от непогоды под деревом, прибежали на помощь. Потом они рассказали Джастину, что он продолжал сжимать в руках стул, и все его тело дымилось.

Когда Джастин пришел в сознание, у него в ушах звенело. Затем до него дошло, что он парализован от пояса и ниже.

Диагональные ожоги

Сейчас, описывая произошедшее в тот день, Джастин показывает, как располагаются ожоги у него на спине.

След от молнии начинается от правого плеча и по диагонали идет вниз, говорит он, а затем выходит на внешнюю поверхность обеих ног.

Он приносит показать ботинки, в которых был тогда. На них тоже ожоги. В некоторых местах они прогорели насквозь.

Копірайт зображення William LeGoullon Image caption Шляпа и футболка, которые были на Хайме Сантане, и ботинок Джастина Годжера

Джастин считает, что молния ударила его в плечо, прошла через тело и вышла через ноги.

Хотя выжившие часто показывают места, куда молния вошла и где вышла, точно сказать, по какому маршруту она пронзила человека, довольно трудно, комментирует Мэри Энн Купер, врач из Чикаго, долгое время изучавшая молнии, а сейчас вышедшая на пенсию.

Каждый год молнии уносят более чем 4 тысячи жизней по всему миру - это следует из статистики 26 государств. (Реальные цифры погибших от удара молнии еще предстоит узнать, когда мы начнем получать достоверную статистику из развивающихся стран - в частности, центральноафриканских.)

Каждый год молнии уносят более чем 4 тысячи жизней по всему миру - при этом многие случаи в развивающихся странах просто не документируются

Купер - одна из сравнительно небольшого числа специалистов (врачей, метеорологов, инженеров-электриковm и т.д.), которые пытаются лучше понять, каким образом молнии поражают людей и как этого избежать.

Из каждых 10 человек, в которых попадает молния, девять остаются в живых и готовы рассказать свою историю. Однако эти случаи не проходят для них без последствий - как краткосрочных, так и долгосрочных.

Перечень этих последствий длинный и пугающий: остановки сердца, туман в голове, приступы и припадки, головокружения, боли в мышцах, глухота, головные боли, потеря памяти, потеря внимания, изменения в характере, хронические боли…

Многие из тех, кто пережил это, готовы поделиться своим опытом столкновения с жестокими силами природы.

Они обмениваются своими историями в интернете и на ежегодных конференциях Lightning Strike & Electric Shock Survivors International ("Международное общество выживших после удара молнией или током").

Эти люди каждую весну собираются в горах на юго-востоке США. Их встречи начались в начале 1990-х, когда на первую конференцию переживших удар молнии приехали 13 человек.

В дни, когда не существовало интернета, довольно трудно было найти похожих на тебя, тех, кто после удара молнии в одиночку пытается справиться с головными болями, провалами в памяти, бессонницей, рассказывает Стив Маршберн, основатель общества.

Стив живет со всеми этими симптомами с 1969 года, молния попала в него, когда он стоял у здания банка.

Копірайт зображення Lena Lozhkina/Flickr/CC BY 2.0-ND Image caption Существует расхожее мнение, что вероятность быть ударенным молнией - один к миллиону. Но это верно лишь отчасти

Он и его жена почти 30 лет на общественных началах занимаются этой организацией, в которой уже почти 2 тысячи членов.

Изменения в характере, перемены настроения, которые испытывают выжившие (иногда с приступами глубокой депрессии), иногда приводят семьи на грань распада.

Мэри Энн Купер приводит свою любимую аналогию: молния, по ее словам, влияет на мозг человека примерно так же, как короткое замыкание - на ваш компьютер. Внешне вроде бы ничего не изменилось, но программное обеспечение уже не может функционировать так, как прежде.

И Маршберн, и Купер высоко ценят заслуги организации Lightning Strike & Electric Shock Survivors International, которая, по словам самого Маршберна, своей деятельностью предотвратила по меньшей мере 22 самоубийства.

Молния влияет на мозг человека примерно так же, как короткое замыкание - на ваш компьютер Мэри Энн Купер, исследователь

Для Маршберна вполне привычно, когда ему звонят среди ночи, и он проводит несколько часов, разговаривая с человеком, находящимся на грани нервного срыва. После таких разговоров Маршберн чувствует себя опустошенным.

Купер, которая присутствовала на нескольких встречах этих людей, признается, что до сих пор не до конца понимает, что с ними происходит. "Но я слушаю, слушаю и слушаю их".

Несмотря на то, что она очень сочувствует пострадавшим, некоторые вещи в их рассказах вызывают у нее недоверие.

Иногда они утверждают, что чувствуют приближение грозы задолго до ее начала. "Это возможно, - признает Купер, - их травма дала им повышенную чувствительность к непогоде".

Однако более критически она относится к рассказам о том, как зависают компьютеры, когда в комнату входит один из тех, в кого когда-то попала молния. Или о том, что у этих людей быстрее садятся батареи в гаджетах.

После десятилетий изучения и наблюдений Купер и другие специалисты по молниям с готовностью признают: по-прежнему вопросов больше, чем ответов.

Например, непонятно, почему после удара молнии некоторые люди страдают от припадков. И влияет ли перенесенный удар на те проблемы со здоровьем, которые возникают с возрастом?

Некоторые из таких людей говорят, что чувствуют себя медицинскими кочевниками, поскольку никак не могут найти врача, который хоть что-то бы понимал в травмах, полученных от удара молнии.

Джастин Годжер, ноги которого обрели подвижность в течение пяти часов после попадания молнии, сейчас страдает от посттравматического стрессового расстройства. Кроме того, его мозг работает не так быстро, как раньше.

Копірайт зображення iStock Image caption Многие выживают после удара молнии, но это не проходит для них бесследно

Он не понимает, как ему вернуться к той работе, которую он выполнял до случившегося с ним (Джастин работал юристом).

"Когда я разговариваю по телефону, слова в моей голове как будто перемешаны, - рассказывает он. - Я начинаю задумываться над тем, что же именно я хочу сказать, и у меня всё окончательно путается. И когда я наконец что-то произношу - это не совсем то, что я хотел сказать".

Эффект дугового разряда

Когда в кого-то попадает молния, это происходит так быстро, что только очень небольшое количество электричества проходит сквозь тело. Основная его часть остается снаружи, создавая так называемый эффект дугового разряда, объясняет Купер.

Для сравнения: контакт с высоковольтным проводом имеет результатом гораздо более серьезные внутренние травмы, поскольку воздействие электричества может быть более долгим, даже если речь идет о нескольких секундах - этого вполне хватит, чтобы ваши органы были сильно повреждены.

Отчего случаются внешние ожоги? Купер объясняет, что они могут возникать от контакта молнии с потом на коже или с капельками дождя.

Вода увеличивается в объеме, когда превращается в пар, и даже небольшой ее объем может привести к так называемому паровому взрыву.

"Одежду буквально срывает таким взрывом", - говорит Купер. Иногда и обувь.

Ботинки, однако, скорее, будут разорваны или повреждены изнутри, потому что именно там накапливается жар.

Что касается одежды, то пар будет взаимодействовать с ней по-разному - в зависимости от того, из чего она сделана. Скажем, кожаная куртка может задерживать пар внутри, что приведет к ожогам кожи.

Мобильный телефон, который был у Хайме Сантаны в кармане, расплавился и прилип в штанам.

Как же Хайме выжил? Ведь его конь погиб.

Одно из возможных объяснений, как считает хирург-травматолог Сидни Вейл, состоит в том, что именно конь и принял на себя основную часть разряда молнии, которая чуть не убила его 31-летнего седока.

Копірайт зображення iStock Image caption Молния обтекает тело человека - примерно так, как это происходит, когда она попадает в авиалайнер. Правда, самолеты специально конструируют так, чтобы не допустить молнию внутрь. Еще одна загадка человеческого тела…

А возможно, помогло искусственное дыхание, которое тут же начал делать Хайме подбежавший вовремя сосед. Он продолжал делать его до тех пор, пока не приехали парамедики.

Какова же вероятность попадания?

Расхожее мнение таково, что вероятность быть ударенным молнией - один к миллиону. Но это верно лишь отчасти.

Если взглянуть на данные по США за один год, то все вроде бы правильно. Но эта статистика вводит в заблуждение, считает Рон Холл, американский метеоролог, давно изучающий молнии.

Он призывает взглянуть и на другие цифры. Если кто-то прожил до 80 лет, его уязвимость на протяжении жизни возрастает до 1 к 13 000.

Примите во внимание и то, что каждая жертва молнии имеет родственников и друзей, на которых эта трагедия так или иначе влияет - таким образом шанс попасть в число тех, кого затронул удар молнии, возрастает еще больше - чуть ли не до 1 к 1300.

Холлу вообще не нравится слово "удар" - по его мнению, это предполагает, что молния попадает прямо в тело человека. На самом деле такие прямые попадания крайне редки.

Если кто-то прожил до 80 лет, его уязвимость на протяжении жизни возрастает до 1 к 13 000

Холл, Купер и некоторые другие видные исследователи молний недавно совместными усилиями подсчитали, что прямые попадания стали причиной не более чем 3-5% травм от электроразряда.

(Правда, Сидни Вейл предполагает, что Хайме Сантана был поражен именно прямым ударом молнии, учитывая то, что тот скакал по пустынной местности, где вокруг не было ни одного дерева или иного высокого объекта.)

Джастин Годжер считает, что он пострадал от молнии, которая задела его по касательной, отраженная от какого-то другого объекта - дерева или телефонного столба.

Считается, что отраженные молнии - причина 20-30% травм или смертей от удара электричеством.

Копірайт зображення William LeGoulon Image caption Молния подпалила даже нижнее белье Сантаны и носки Годжера

Как правило, в регионах мира с высоким доходом населения у мужчин гораздо больше шансов погибнуть от удара молнии, чем у женщин: две трети случаев попадания молнии в человека имеют жертвой именно мужчину.

Объяснить это можно тем, что мужчины более склонны рисковать, и их работа чаще связана с возможностью быть пораженным молнией, отмечает Холл.

Павлины Аризоны

…Когда Хайме привезли в травматологию Финикса, его сердце билось с перебоями, у него было кровоизлияние в мозг, повреждены легкие и другие внутренние органы, в том числе печень, рассказывает доктор Вейл.

Ожоги второй и третьей степени покрывали почти одну пятую его тела. Чтобы его организм мог восстановиться, врачи ввели Сантану в искусственную кому почти на две недели.

После пяти месяцев лечения и реабилитации Хайме вернулся домой. "Самое трудное для меня то, что я не могу ходить", - признается он.

"Врачи говорят, что некоторые нервы Хайме все еще не проснулись", - говорит Сара, сестра Хайме. Семья надеется, что время и процедуры реабилитации исправят это.

В тот день, когда Сара и Алехандро вернулись домой из больницы, где они оставили пораженного молнией Хайме, Алехандро вышел на задний двор позвонить жене. И вдруг он увидел сидящего на ограде загона для лошадей павлина - настоящего павлина, с разноцветным хвостом.

До этого Сара и Алехандро видели павлинов в Аризоне только в зоопарке.

Они оставили того павлина у себя и чуть позже нашли ему пару. Сейчас у них - целая семья павлинов.

Когда Сара решила посмотреть, что символизирует собой эта красивая птица, она была поражена: обновление, воскрешение, бессмертие.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future