Можно ли плавать сразу после еды?

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Существует мнение, что заходить в воду сразу после того, как вы основательно поели, не следует. Могут возникнуть спазмы и боль в животе, даже есть риск захлебнуться. Учёные провели исследования, чтобы выяснить, является ли это мнение правдивым.

Помню, как долго тянулось время в детстве, когда после перекуса на пляже приходилось ждать час, прежде чем снова нырнуть в море.

Мне объясняли, что плавать на полный желудок опасно, иначе могут возникнуть неприятные для пищеварения последствия - спазмы. Откуда возникло такое убеждение?

Причины появления спазмов до конца не ясны. Прямых доказательств того, что физическая активность после еды способна их вызвать, на самом деле нет. Хотя известно, что после приема пищи усиливается приток крови к пищеварительным органам, а при плавании (как и при любой другой физической нагрузке) усиливается кровоснабжение мышечной ткани. Следовательно, пищеварительная система получает недостаточное кровоснабжение и пищеварение ухудшается. А это может повлечь за собой желудочные колики или тошноту.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Тебе еще нельзя купаться!" - эту фразу каждый из нас, наверное, не раз слышал в детстве

Подобные исследования, однако, проводились среди профессиональных спортсменов во время забега на длинные дистанции или триатлона. Конечно, эти виды спорта предусматривают гораздо большую физическую нагрузку и выносливость, чем плескание ребенка в воде.

Профессиональные пловцы не переедают перед соревнованиями, но и следят за тем, чтобы их желудок не был пустым. Ведь чтобы показать лучший результат, нужны силы.

Во время долгих заплывов спортсмены могут употреблять пищу непосредственно во время соревнований. А если у них возникают спазмы, это скорее является результатом переутомления, чем полного желудка.

Другое дело - колики в боку, или, как говорят исследователи, "связанные с физической активностью преходящие боли в животе". Их природа также не до конца изучена.

Спортивный врач из Австралии Даррен Мортон, который занимается изучением причин возникновения колющей боли в боку при физической нагрузке, обнаружил, что особенно часто от коликов страдают профессиональные пловцы. Приступ может быть спровоцирован резкой нагрузкой после плотного обеда, даже если таковой был за 1-2 до начала соревнований.

Есть и хорошая новость. Оказывается, что с возрастом колики в боку возникают все реже.

С возрастом колики в боку возникают все реже

Однако все-таки есть одна теория, объясняющая, почему после активных упражнений в боку возникает боль. Мортон заметил, что колики чаще начинаются после употребления фруктового концентрата.

Сок вызывает вздутие живота, в результате чего возникает давление на пристеночную брюшину или переднюю брюшную стенку. Это очень чувствительные участки, возможно, поэтому и возникают боли.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Как объяснить это ребенку, который рвется в воду?

Другой вопрос, может ли человек утонуть при появлении спазмов или колики? На мелководье, конечно, можно переждать приступ, ступив ногами на дно, или полежать на спине.

Опасной кажется только такая ситуация, когда ребенок находится на глубине, ему не за что ухватиться или он вообще не очень хорошо держится на воде. Но это рискованно в любом случае, независимо от приема пищи.

Если посмотреть на статистику, ежегодно в водоемах действительно гибнет много детей. В Китае, например, утопление является главной причиной детской смертности в результате несчастного случая. Однако, прием пищи при этом не считают дополнительным фактором риска.

Например, по данным американских ученых, основными причинами гибели на воде являются: неумение плавать, осутствие ограждения вокруг бассейнов и недостаточный надзор взрослых.

А вот у взрослых главной причиной несчастных случаев на воде является употребление алкоголя.

Несмотря на это, есть и другие веские причины не позволять ребенку купаться сразу после обеда. Послеобеденное время является самым жарким, а в тени можно избежать ожогов и перегрева.

Однако, как объяснить ребенку, который рвется в воду, что это может быть опасно? Можно рассказать о риске утонуть. Хотя нам-то теперь известно, что наука это не подтверждает.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Future.