Как усилить обаяние - 5 советов от спецагента ФБР
Стоит вам переступить порог комнаты, присутствующие практически сразу формируют свое мнение о вас. Однако всегда можно повысить свои шансы на успех. Давайте рассмотрим 5 способов усилить свою харизму.
Все мы когда-нибудь сталкивались с людьми, которые могут войти в комнату, полную незнакомцев, а покинуть ее с десятью новыми приятелями, приглашением на свидание и перспективами знакомства с бизнес-инсайдером.
Почему этих счастливчиков все так любят, когда многим из нас приходится прикладывать к этому так много усилий? Многие скажут вам, что социальный успех и харизма - это что-то вроде искусства, которое нельзя разложить на слагаемые. Однако у науки на этот счет другое мнение.
Факторы, которые определяют нашу популярность и то впечатление, которое мы производим на окружающих, часто даже не связаны с нашими коммуникативными навыками. Александр Тодоров, профессор психологии в Принстоне, говорит, что люди могут составить суждение о привлекательности, надежности и компетентности человека, взглянув на его лицо менее чем за одну десятую секунды.
"О некоторых аспектах, таких как склонность к доминированию, мы судим в основном по морфологическим особенностям, а наша оценка чужой надежности и даже привлекательности в значительной мере зависит от выражения лица", - говорит Тодоров, автор книги "Лицо как актив: непреодолимое влияние первого впечатления".
Конечно, подобная мгновенная оценка может показаться предвзятой, но происходит она практически на подсознательном уровне.
И это может иметь серьезные последствия. Например, это может определить, за кого вы будете голосовать на следующих выборах, а также влиять на наши финансовые решения.
Эксперимент показал, что заемщики, производившее менее надежное впечатление, чаще сталкивались с отказами в кредитах. Банкиры выносили решение, руководствуясь их внешностью, хотя у них была информация о месте работы и кредитной истории заемщика.
Улыбайтесь
По данным профессора Тодорова, люди с радостным выражением лица кажутся более надежными и заслуживающими доверия.
Но даже если первое впечатление оказалось не таким хорошим, как нам бы хотелось, у нас еще есть шанс: можно заставить человека изменить первоначальное суждение, уверен профессор Тодоров.
Если вы сумели произвести на собеседника повторное впечатление, он, скорее всего, забудет о своей первоначальной оценке, даже если она была отрицательной.
Включайте обаяние
Вот тут-то в игру вступает обаяние. Оливия Фокс Кобэйн, бизнес-консультант и автор книги "Мифы о харизме", определяет обаяние как привлекательность и "способность к приятному общению".
Вопреки популярному стереотипу, привлекательность может давать преимущества в бизнесе. Предприниматели, обладающие лучшими социальными навыками, с большей вероятностью добиваются успеха, а обаятельные работники быстрее продвигаются по карьерной лестнице.
Сюзанна де Янаш, доцент менеджмента в Университете Сиэтла, считает, что коммуникативные навыки становятся все более значимыми для успешной карьеры, поскольку многие организации отказываются от традиционных иерархических структур.
Однако обаяние - это навык, который можно и нужно развивать в себе.
Джек Шафер, психолог и отставной агент ФБР, автор книги "Как включить обаяние", приводит в пример Джонни Карсона - человека, который неизменно предпочитал одиночество, но умел казаться чрезвычайно общительным под прицелом камер. Известный американский ведущий The Tonight Show долгие годы отказывался давать интервью и как-то сказал, что после шоу предпочитает ехать прямо домой, избегая ночных тусовок.
"Карсон был абсолютным интровертом, который научился казаться экстравертом. Как только шоу заканчивалось, он сразу же замыкался в себе и отправлялся домой, хотя знаменит он был своей улыбкой, смехом и шутками", - говорит Шафер.
Поднимите брови
Так как же мы можем увеличить свое обаяние? Шафер говорит, что для начала достаточно просто приподнять брови.
"Наш мозг постоянно сканирует окружающую среду на предмет дружеских или враждебных сигналов, - объясняет он. Приближаясь к кому-либо, мы должны сигнализировать, что не являемся угрозой. Три основных сигнала - быстрое движение бровями вверх-вниз, легкий наклон головы и улыбка".
Эксперты говорят, что следующий ключ к тому, чтобы обаять человека - это проявить к нему интерес. Не стоит много говорить о себе.
"Золотое правило дружбы: если вы помогаете человеку поднять самооценку, вы ему понравитесь", - говорит Шафер.
Оливия Кобэйн добавляет, что это правило работает только в том случае, если вы показываете свою заинтересованность в том, что говорит партнер.
"Представьте, что ваш собеседник - персонаж артхаусного кино, - говорит Кобэйн. - Чем больше вы о нем узнаете, тем более интересным он становится. Вскоре вы обнаружите, что проявляете неподдельный интерес к манерам и индивидуальности собеседника".
Но даже если вам это не удается, заинтересованность можно симулировать. Поразглядывайте радужную оболочку глаз собеседника. Постоянный зрительный контакт создает впечатление неподдельной заинтересованности, советует Кобэйн.
Шафер предлагает использовать эмпатические высказывания - предположения о том, что чувствует другой человек:
"Однажды я увидел в лифте студента, который выглядел весьма довольным собой. Я сказал ему: "Похоже, у вас выдался хороший день". Оказалось, что он только что сдал тест, к которому готовился несколько недель. Возможность рассказать об этом явно его обрадовала".
Чем больше вы знаете о человеке, с которым говорите, тем эффективнее вы можете выстроить общение.
"Вместо прямой лести лучше позволить человеку рассказать о себе", - говорит Шафер.
"Например, узнав ваш возраст, я могу сказать что-то вроде: "Ого, вам всего 30, а вы уже пишете для BBC? Мало кто добивается подобного так рано".
Найдите общую тему
Де Янаш предлагает подчеркивать то общее, что у вас есть, даже когда ваши мнения расходятся.
Обаятельные люди умеют находить общий язык даже с теми, кто не слишком на них похож.
"Если вы не согласны с собеседником, попробуйте по-настоящему его выслушать. Воздержитесь от того, чтобы сразу начать придумывать ответ. Исследования показывают, что именно к этому склонны умные люди, но это не лучшая идея", - говорит де Янаш.
"Вам может казаться, что вы расходитесь абсолютно во всем, но часто при ближайшем рассмотрении вы можете согласиться хотя бы с чем-то", - добавляет она.
Она отмечает, что всегда полезно следить за текущими событиями и отраслевыми новостями, поскольку они могут служить нейтральными темами для разговора.
Повторите жесты собеседника
"Еще один ключ к взаимной симпатии - зеркальное отражение невербальных сигналов собеседника. Когда во время беседы люди начинают копировать жесты друг друга, это сигнализирует о хорошем взаимопонимании", - говорит Шафер.
"Это также хороший способ проверить, как идет разговор. Если вы измените позу, и собеседник повторит ваше движение, это хороший знак", - объясняет специалист.
Эту технику очень любят все, кто работает в сфере продаж.
Если вы хотите, чтобы новые отношения продлились подольше, вам может пригодиться подход, который Шафер называет "техникой Гензеля и Гретель".
Часто многие выдают новым знакомым слишком много информации о себе, что может испортить впечатление.
Поэтому Шафер рекомендует выдавать подробности о себе понемногу, чтобы каждая новая порция информации поддерживала заинтересованность собеседника.
"Раскрывайтесь постепенно, чтобы в отношениях сохранялась интрига", - объясняет он.
Бывает, однако, и так, что вам нужно расположить человека к себе как можно быстрее.
В ФБР Джек Шафер 20 лет занимался "выуживанием" секретной информации из осведомителей, поэтому он хорошо знает способы заставить людей отвечать на личные вопросы.
Одна из техник заключается в том, что вы делаете предположение: "Вы говорите так, будто вам лет 25-30". Часто собеседник рефлекторно подтвердит: "Да, мне 30" или опровергнет ваши слова: "Нет, мне 35".
Кроме того, вы можете сами поделиться какими-то подробностями из своей жизни - откровенность за откровенность.
"Чем быстрее я добьюсь контакта и вытяну из вас какие-нибудь интимные подробности, тем быстрее вы начнете относиться ко мне как к другу, и тем быстрее я смогу перейти к сути", - отмечает Шафер.
Если разные подходы не принесли успеха, возможно, вам нужно просто провести больше времени вместе. Этот подход работает даже в экстремальных обстоятельствах.
Шафер начинает свою книгу историей об иностранном шпионе, который находился под стражей в Америке. Каждый день Шафер приходил в его камеру и спокойно читал газету, пока в конце концов шпион не привык к нему и не начал разговор первым.
"Сначала я мог только находиться поблизости и ждать. Постепенно я наращивал интенсивность взаимодействия: наклонялся в его сторону, усиливал зрительный контакт и т. д.".
Это заняло несколько месяцев, но в итоге Шафер получил то, что хотел.
Поэтому в следующий раз, когда вы войдете в комнату, полную незнакомцев, приложите немного усилий - и, возможно, именно вы станете тем, кто поразит всех своим обаянием.
Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC.