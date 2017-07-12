Как усилить обаяние - 5 советов от спецагента ФБР

Тиффани Уэн BBC Future
  • 12 июля 2017
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Стоит вам переступить порог комнаты, присутствующие практически сразу формируют свое мнение о вас. Однако всегда можно повысить свои шансы на успех. Давайте рассмотрим 5 способов усилить свою харизму.

Все мы когда-нибудь сталкивались с людьми, которые могут войти в комнату, полную незнакомцев, а покинуть ее с десятью новыми приятелями, приглашением на свидание и перспективами знакомства с бизнес-инсайдером.

Почему этих счастливчиков все так любят, когда многим из нас приходится прикладывать к этому так много усилий? Многие скажут вам, что социальный успех и харизма - это что-то вроде искусства, которое нельзя разложить на слагаемые. Однако у науки на этот счет другое мнение.

Факторы, которые определяют нашу популярность и то впечатление, которое мы производим на окружающих, часто даже не связаны с нашими коммуникативными навыками. Александр Тодоров, профессор психологии в Принстоне, говорит, что люди могут составить суждение о привлекательности, надежности и компетентности человека, взглянув на его лицо менее чем за одну десятую секунды.

Джеймс Бонд Копірайт зображення Getty Images
Image caption Благодаря природному обаянию Джеймс Бонд выкручивался из любой ситуации

"О неко­то­рых ас­пек­тах, таких как склон­ность к до­ми­ни­ро­ва­нию, мы судим в ос­нов­ном по мор­фо­ло­ги­че­ским осо­бен­но­стям, а наша оцен­ка чужой на­деж­но­сти и даже при­вле­ка­тель­но­сти в значительной мере зависит от вы­ра­же­ния лица", - го­во­рит То­до­ров, автор книги "Лицо как актив: непре­одо­ли­мое вли­я­ние пер­во­го впе­чат­ле­ния".

Конечно, подобная мгновенная оценка может показаться предвзятой, но происходит она практически на подсознательном уровне.

И это может иметь се­рьез­ные по­след­ствия. На­при­мер, это может опре­де­лить, за кого вы бу­де­те го­ло­со­вать на сле­ду­ю­щих вы­бо­рах, а также вли­ять на наши фи­нан­со­вые ре­ше­ния.

Экс­пе­ри­мент по­ка­зал, что за­ем­щи­ки, про­из­во­див­шее менее на­деж­ное впе­чат­ле­ние, чаще стал­ки­ва­лись с от­ка­за­ми в кре­ди­тах. Бан­ки­ры вы­но­си­ли ре­ше­ние, ру­ко­вод­ству­ясь их внеш­но­стью, хотя у них была ин­фор­ма­ция о месте ра­бо­ты и кре­дит­ной ис­то­рии за­ем­щи­ка.

Улыбайтесь

По дан­ным профессора То­до­ро­ва, люди с ра­дост­ным вы­ра­же­ни­ем лица ка­жут­ся более на­деж­ны­ми и за­слу­жи­ва­ю­щими до­ве­рия.

Девушка Копірайт зображення Getty Images
Image caption Впечатление, которое мы производим на окружающих, часто формируется еще до того, как мы начали беседовать

Но даже если пер­вое впе­чат­ле­ние ока­за­лось не таким хо­ро­шим, как нам бы хо­те­лось, у нас еще есть шанс: можно за­ста­вить че­ло­ве­ка из­ме­нить пер­во­на­чаль­ное суж­де­ние, уверен профессор Тодоров.

Если вы су­ме­ли про­из­ве­сти на со­бе­сед­ни­ка повторное впе­чат­ле­ние, он, ско­рее всего, за­бу­дет о своей пер­во­на­чаль­ной оцен­ке, даже если она была от­ри­ца­тель­ной.

Включайте обаяние

Вот тут-то в игру всту­па­ет оба­я­ние. Оли­вия Фокс Коб­эйн, биз­нес-кон­суль­тант и автор книги "Мифы о ха­риз­ме", опре­де­ля­ет оба­я­ние как при­вле­ка­тель­ность и "спо­соб­ность к при­ят­но­му об­ще­нию".

Во­пре­ки по­пу­ляр­но­му сте­рео­ти­пу, при­вле­ка­тель­ность может да­вать пре­иму­ще­ства в биз­не­се. Пред­при­ни­ма­те­ли, об­ла­да­ю­щие луч­ши­ми со­ци­аль­ны­ми на­вы­ка­ми, с боль­шей ве­ро­ят­но­стью до­би­ва­ют­ся успе­ха, а оба­я­тель­ные ра­бот­ни­ки быст­рее про­дви­га­ют­ся по ка­рьер­ной лест­ни­це.

Сю­зан­на де Янаш, до­цент ме­недж­мен­та в Уни­вер­си­те­те Си­эт­ла, счи­та­ет, что ком­му­ни­ка­тив­ные на­вы­ки ста­но­вят­ся все более зна­чи­мы­ми для успеш­ной ка­рье­ры, по­сколь­ку мно­гие ор­га­ни­за­ции от­ка­зы­ва­ют­ся от тра­ди­ци­он­ных иерар­хи­че­ских струк­тур.

Люди с радостным выражением лица также кажутся более надежными Копірайт зображення Social Perception Lab / Princeton University
Image caption Люди с радостным выражением лица также кажутся более надежными

Однако обаяние - это навык, который можно и нужно развивать в себе.

Джек Шафер, пси­хо­лог и от­став­ной агент ФБР, автор книги "Как вклю­чить оба­я­ние", при­во­дит в при­мер Джон­ни Кар­со­на - че­ло­ве­ка, ко­то­рый неизменно предпочитал одиночество, но умел ка­зать­ся чрез­вы­чай­но об­щи­тель­ным под при­це­лом камер. Известный американский ве­ду­щий The Tonight Show дол­гие годы от­ка­зы­вал­ся да­вать ин­тер­вью и как-то ска­зал, что после шоу пред­по­чи­та­ет ехать прямо домой, из­бе­гая ночных тусовок.

"Кар­сон был абсолютным ин­тро­вер­том, ко­то­рый на­учил­ся ка­зать­ся экс­тра­вер­том. Как толь­ко шоу за­кан­чи­ва­лось, он сразу же за­мы­кал­ся в себе и от­прав­лял­ся домой, хотя зна­ме­нит он был своей улыб­кой, сме­хом и шут­ка­ми", - го­во­рит Шафер.

Поднимите брови

Так как же мы можем уве­ли­чить свое оба­я­ние? Шафер го­во­рит, что для на­ча­ла до­ста­точ­но про­сто при­под­нять брови.

"Наш мозг постоянно ска­ни­ру­ет окру­жа­ю­щую среду на пред­мет дру­же­ских или враж­деб­ных сиг­на­лов, - объ­яс­ня­ет он. При­бли­жа­ясь к ко­му-либо, мы долж­ны сиг­на­ли­зи­ро­вать, что не яв­ля­ем­ся угро­зой. Три ос­нов­ных сиг­на­ла - быст­рое дви­же­ние бро­вя­ми вверх-вниз, лег­кий на­клон го­ло­вы и улыб­ка".

Экс­пер­ты го­во­рят, что сле­ду­ю­щий ключ к тому, чтобы оба­ять че­ло­ве­ка - это проявить к нему интерес. Не стоит много го­во­рить о себе.

"Зо­ло­тое пра­ви­ло друж­бы: если вы по­мо­га­е­те че­ло­ве­ку под­нять са­мо­оцен­ку, вы ему по­нра­ви­тесь", - го­во­рит Шафер.

Оливия Коб­эйн до­бав­ля­ет, что это пра­ви­ло ра­бо­та­ет толь­ко в том слу­чае, если вы по­ка­зы­ва­е­те свою за­ин­те­ре­со­ван­ность в том, что го­во­рит парт­нер.

"Пред­ставь­те, что ваш со­бе­сед­ник - пер­со­наж артхаусного кино, - говорит Кобэйн. - Чем боль­ше вы о нем узна­е­те, тем более ин­те­рес­ным он ста­но­вит­ся. Вско­ре вы об­на­ру­жи­те, что про­яв­ля­е­те непод­дель­ный ин­те­рес к ма­не­рам и ин­ди­ви­ду­аль­но­сти со­бе­сед­ни­ка".

Но даже если вам это не уда­ет­ся, за­ин­те­ре­со­ван­ность можно си­му­ли­ро­вать. По­раз­гля­ды­вай­те радужную оболочку глаз со­бе­сед­ни­ка. По­сто­ян­ный зри­тель­ный кон­такт создает впечатление неподдельной заинтересованности, со­ве­ту­ет Коб­эйн.

Американский телеведущий Джонни Карсон Копірайт зображення Getty Images
Image caption Американский телеведущий Джонни Карсон - интроверт, который умел быть обаятельным и вызывать восхищение людей

Шафер пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать эм­па­ти­че­ские вы­ска­зы­ва­ния - пред­по­ло­же­ния о том, что чув­ству­ет дру­гой че­ло­век:

"Од­на­ж­ды я уви­дел в лифте сту­ден­та, ко­то­рый вы­гля­дел весь­ма до­воль­ным собой. Я ска­зал ему: "По­хо­же, у вас вы­дал­ся хо­ро­ший день". Ока­за­лось, что он толь­ко что сдал тест, к ко­то­ро­му го­то­вил­ся несколь­ко недель. Воз­мож­ность рас­ска­зать об этом явно его об­ра­до­ва­ла".

Чем боль­ше вы зна­е­те о че­ло­ве­ке, с ко­то­рым го­во­ри­те, тем эф­фек­тив­нее вы мо­же­те вы­стро­ить об­ще­ние.

"Вме­сто пря­мой лести лучше поз­во­лить че­ло­ве­ку рас­ска­зать о себе", - го­во­рит Шафер.

"На­при­мер, узнав ваш воз­раст, я могу ска­зать что-то вроде: "Ого, вам всего 30, а вы уже пи­ше­те для BBC? Мало кто до­би­ва­ет­ся по­доб­но­го так рано".

Найдите общую тему

Де Янаш пред­ла­га­ет под­чер­ки­вать то общее, что у вас есть, даже когда ваши мне­ния рас­хо­дят­ся.

Оба­я­тель­ные люди умеют на­хо­дить общий язык даже с теми, кто не слиш­ком на них похож.

"Если вы не со­глас­ны с со­бе­сед­ни­ком, по­про­буй­те по-на­сто­я­ще­му его вы­слу­шать. Воз­дер­жи­тесь от того, чтобы сразу на­чать при­ду­мы­вать ответ. Ис­сле­до­ва­ния по­ка­зы­ва­ют, что имен­но к этому склон­ны умные люди, но это не луч­шая идея", - го­во­рит де Янаш.

"Вам может ка­зать­ся, что вы рас­хо­ди­тесь аб­со­лют­но во всем, но часто при бли­жай­шем рас­смот­ре­нии вы мо­же­те со­гла­сить­ся хотя бы с чем-то", - до­бав­ля­ет она.

Она отмечает, что все­гда по­лез­но сле­дить за те­ку­щи­ми со­бы­ти­я­ми и от­рас­ле­вы­ми но­во­стя­ми, по­сколь­ку они могут слу­жить ней­траль­ны­ми те­ма­ми для раз­го­во­ра.

Повторите жесты собеседника

"Еще один ключ к вза­им­ной сим­па­тии - зеркальное отражение невер­баль­ных сиг­на­лов со­бе­сед­ни­ка. Когда во время беседы люди на­чи­на­ют ко­пи­ро­вать жесты друг друга, это сиг­на­ли­зи­ру­ет о хо­ро­шем вза­и­мо­по­ни­ма­нии", - го­во­рит Шафер.

"Это также хо­ро­ший спо­соб про­ве­рить, как идет раз­го­вор. Если вы из­ме­ни­те позу, и со­бе­сед­ник по­вто­рит ваше дви­же­ние, это хо­ро­ший знак", - объясняет специалист.

Эту тех­ни­ку очень любят все, кто ра­бо­та­ет в сфере про­даж.

Если вы хо­ти­те, чтобы новые от­но­ше­ния про­дли­лись по­доль­ше, вам может при­го­дить­ся под­ход, ко­то­рый Шафер на­зы­ва­ет "тех­ни­кой Ген­зе­ля и Гре­тель".

Часто мно­гие выдают новым зна­ко­мым слиш­ком много ин­фор­ма­ции о себе, что может ис­пор­тить впе­чат­ле­ние.

По­это­му Шафер ре­ко­мен­ду­ет вы­да­вать по­дроб­но­сти о себе по­не­мно­гу, чтобы каж­дая новая порция ин­фор­ма­ции под­дер­жи­вала за­ин­те­ре­со­ван­ность со­бе­сед­ни­ка.

"Раскрывайтесь постепенно, чтобы в от­но­ше­ни­ях со­хра­ня­лась ин­три­га", - объ­яс­ня­ет он.

Мужчина Копірайт зображення Alamy
Image caption Быстрое вскидывание бровей может стать ключом к хорошему первому впечатлению. Только не забудьте улыбнуться, иначе будете выглядеть странно

Бы­ва­ет, од­на­ко, и так, что вам нужно рас­по­ло­жить че­ло­ве­ка к себе как можно быст­рее.

В ФБР Джек Шафер 20 лет за­ни­мал­ся "выуживанием" сек­рет­ной ин­фор­ма­ции из осве­до­ми­те­лей, по­это­му он хо­ро­шо знает спо­со­бы за­ста­вить людей от­ве­чать на лич­ные во­про­сы.

Одна из техник заключается в том, что вы делаете предположение: "Вы говорите так, будто вам лет 25-30". Часто со­бе­сед­ник ре­флек­тор­но под­твер­дит: "Да, мне 30" или опро­верг­нет ваши слова: "Нет, мне 35".

Кроме того, вы мо­же­те сами по­де­лить­ся ка­ки­ми-то по­дроб­но­стя­ми из своей жизни - от­кро­вен­ность за от­кро­вен­ность.

"Чем быст­рее я до­бьюсь кон­так­та и вы­тя­ну из вас ка­кие-ни­будь ин­тим­ные по­дроб­но­сти, тем быст­рее вы нач­не­те от­но­сить­ся ко мне как к другу, и тем быст­рее я смогу пе­рей­ти к сути", - отмечает Шафер.

Если раз­ные под­хо­ды не при­нес­ли успе­ха, воз­мож­но, вам нужно про­сто про­ве­сти боль­ше вре­ме­ни вме­сте. Этот под­ход ра­бо­та­ет даже в экс­тре­маль­ных об­сто­я­тель­ствах.

Шафер на­чи­на­ет свою книгу ис­то­ри­ей об ино­стран­ном шпи­оне, ко­то­рый на­хо­дил­ся под стра­жей в Аме­ри­ке. Каж­дый день Шафер при­хо­дил в его ка­ме­ру и спо­кой­но читал га­зе­ту, пока в конце кон­цов шпион не при­вык к нему и не начал раз­го­вор пер­вым.

"Сна­ча­ла я мог толь­ко на­хо­дить­ся по­бли­зо­сти и ждать. По­сте­пен­но я на­ра­щи­вал ин­тен­сив­ность вза­и­мо­дей­ствия: на­кло­нял­ся в его сто­ро­ну, уси­ли­вал зри­тель­ный кон­такт и т. д.".

Это заняло несколько месяцев, но в итоге Шафер по­лу­чил то, что хотел.

По­это­му в сле­ду­ю­щий раз, когда вы вой­де­те в ком­на­ту, пол­ную незна­ком­цев, при­ло­жи­те немно­го уси­лий - и, воз­мож­но, имен­но вы ста­не­те тем, кто поразит всех своим обаянием.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC.

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