Как усилить обаяние - 5 советов от спецагента ФБР

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Стоит вам переступить порог комнаты, присутствующие практически сразу формируют свое мнение о вас. Однако всегда можно повысить свои шансы на успех. Давайте рассмотрим 5 способов усилить свою харизму.

Все мы когда-нибудь сталкивались с людьми, которые могут войти в комнату, полную незнакомцев, а покинуть ее с десятью новыми приятелями, приглашением на свидание и перспективами знакомства с бизнес-инсайдером.

Почему этих счастливчиков все так любят, когда многим из нас приходится прикладывать к этому так много усилий? Многие скажут вам, что социальный успех и харизма - это что-то вроде искусства, которое нельзя разложить на слагаемые. Однако у науки на этот счет другое мнение.

Факторы, которые определяют нашу популярность и то впечатление, которое мы производим на окружающих, часто даже не связаны с нашими коммуникативными навыками. Александр Тодоров, профессор психологии в Принстоне, говорит, что люди могут составить суждение о привлекательности, надежности и компетентности человека, взглянув на его лицо менее чем за одну десятую секунды.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Благодаря природному обаянию Джеймс Бонд выкручивался из любой ситуации

"О неко­то­рых ас­пек­тах, таких как склон­ность к до­ми­ни­ро­ва­нию, мы судим в ос­нов­ном по мор­фо­ло­ги­че­ским осо­бен­но­стям, а наша оцен­ка чужой на­деж­но­сти и даже при­вле­ка­тель­но­сти в значительной мере зависит от вы­ра­же­ния лица", - го­во­рит То­до­ров, автор книги "Лицо как актив: непре­одо­ли­мое вли­я­ние пер­во­го впе­чат­ле­ния".

Люди с радостным выражением лица также кажутся более надежными

Конечно, подобная мгновенная оценка может показаться предвзятой, но происходит она практически на подсознательном уровне.

И это может иметь се­рьез­ные по­след­ствия. На­при­мер, это может опре­де­лить, за кого вы бу­де­те го­ло­со­вать на сле­ду­ю­щих вы­бо­рах, а также вли­ять на наши фи­нан­со­вые ре­ше­ния.

Экс­пе­ри­мент по­ка­зал, что за­ем­щи­ки, про­из­во­див­шее менее на­деж­ное впе­чат­ле­ние, чаще стал­ки­ва­лись с от­ка­за­ми в кре­ди­тах. Бан­ки­ры вы­но­си­ли ре­ше­ние, ру­ко­вод­ству­ясь их внеш­но­стью, хотя у них была ин­фор­ма­ция о месте ра­бо­ты и кре­дит­ной ис­то­рии за­ем­щи­ка.

Улыбайтесь

По дан­ным профессора То­до­ро­ва, люди с ра­дост­ным вы­ра­же­ни­ем лица ка­жут­ся более на­деж­ны­ми и за­слу­жи­ва­ю­щими до­ве­рия.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Впечатление, которое мы производим на окружающих, часто формируется еще до того, как мы начали беседовать

Но даже если пер­вое впе­чат­ле­ние ока­за­лось не таким хо­ро­шим, как нам бы хо­те­лось, у нас еще есть шанс: можно за­ста­вить че­ло­ве­ка из­ме­нить пер­во­на­чаль­ное суж­де­ние, уверен профессор Тодоров.

Если вы су­ме­ли про­из­ве­сти на со­бе­сед­ни­ка повторное впе­чат­ле­ние, он, ско­рее всего, за­бу­дет о своей пер­во­на­чаль­ной оцен­ке, даже если она была от­ри­ца­тель­ной.

Включайте обаяние

Вот тут-то в игру всту­па­ет оба­я­ние. Оли­вия Фокс Коб­эйн, биз­нес-кон­суль­тант и автор книги "Мифы о ха­риз­ме", опре­де­ля­ет оба­я­ние как при­вле­ка­тель­ность и "спо­соб­ность к при­ят­но­му об­ще­нию".

Во­пре­ки по­пу­ляр­но­му сте­рео­ти­пу, при­вле­ка­тель­ность может да­вать пре­иму­ще­ства в биз­не­се. Пред­при­ни­ма­те­ли, об­ла­да­ю­щие луч­ши­ми со­ци­аль­ны­ми на­вы­ка­ми, с боль­шей ве­ро­ят­но­стью до­би­ва­ют­ся успе­ха, а оба­я­тель­ные ра­бот­ни­ки быст­рее про­дви­га­ют­ся по ка­рьер­ной лест­ни­це.

Сю­зан­на де Янаш, до­цент ме­недж­мен­та в Уни­вер­си­те­те Си­эт­ла, счи­та­ет, что ком­му­ни­ка­тив­ные на­вы­ки ста­но­вят­ся все более зна­чи­мы­ми для успеш­ной ка­рье­ры, по­сколь­ку мно­гие ор­га­ни­за­ции от­ка­зы­ва­ют­ся от тра­ди­ци­он­ных иерар­хи­че­ских струк­тур.

Копірайт зображення Social Perception Lab / Princeton University Image caption Люди с радостным выражением лица также кажутся более надежными

Однако обаяние - это навык, который можно и нужно развивать в себе.

Джек Шафер, пси­хо­лог и от­став­ной агент ФБР, автор книги "Как вклю­чить оба­я­ние", при­во­дит в при­мер Джон­ни Кар­со­на - че­ло­ве­ка, ко­то­рый неизменно предпочитал одиночество, но умел ка­зать­ся чрез­вы­чай­но об­щи­тель­ным под при­це­лом камер. Известный американский ве­ду­щий The Tonight Show дол­гие годы от­ка­зы­вал­ся да­вать ин­тер­вью и как-то ска­зал, что после шоу пред­по­чи­та­ет ехать прямо домой, из­бе­гая ночных тусовок.

"Кар­сон был абсолютным ин­тро­вер­том, ко­то­рый на­учил­ся ка­зать­ся экс­тра­вер­том. Как толь­ко шоу за­кан­чи­ва­лось, он сразу же за­мы­кал­ся в себе и от­прав­лял­ся домой, хотя зна­ме­нит он был своей улыб­кой, сме­хом и шут­ка­ми", - го­во­рит Шафер.

Поднимите брови

Так как же мы можем уве­ли­чить свое оба­я­ние? Шафер го­во­рит, что для на­ча­ла до­ста­точ­но про­сто при­под­нять брови.

"Наш мозг постоянно ска­ни­ру­ет окру­жа­ю­щую среду на пред­мет дру­же­ских или враж­деб­ных сиг­на­лов, - объ­яс­ня­ет он. При­бли­жа­ясь к ко­му-либо, мы долж­ны сиг­на­ли­зи­ро­вать, что не яв­ля­ем­ся угро­зой. Три ос­нов­ных сиг­на­ла - быст­рое дви­же­ние бро­вя­ми вверх-вниз, лег­кий на­клон го­ло­вы и улыб­ка".

При­бли­жа­ясь к ко­му-либо, мы долж­ны сиг­на­ли­зи­ро­вать, что не яв­ля­ем­ся угро­зой

Экс­пер­ты го­во­рят, что сле­ду­ю­щий ключ к тому, чтобы оба­ять че­ло­ве­ка - это проявить к нему интерес. Не стоит много го­во­рить о себе.

"Зо­ло­тое пра­ви­ло друж­бы: если вы по­мо­га­е­те че­ло­ве­ку под­нять са­мо­оцен­ку, вы ему по­нра­ви­тесь", - го­во­рит Шафер.

Оливия Коб­эйн до­бав­ля­ет, что это пра­ви­ло ра­бо­та­ет толь­ко в том слу­чае, если вы по­ка­зы­ва­е­те свою за­ин­те­ре­со­ван­ность в том, что го­во­рит парт­нер.

"Пред­ставь­те, что ваш со­бе­сед­ник - пер­со­наж артхаусного кино, - говорит Кобэйн. - Чем боль­ше вы о нем узна­е­те, тем более ин­те­рес­ным он ста­но­вит­ся. Вско­ре вы об­на­ру­жи­те, что про­яв­ля­е­те непод­дель­ный ин­те­рес к ма­не­рам и ин­ди­ви­ду­аль­но­сти со­бе­сед­ни­ка".

Но даже если вам это не уда­ет­ся, за­ин­те­ре­со­ван­ность можно си­му­ли­ро­вать. По­раз­гля­ды­вай­те радужную оболочку глаз со­бе­сед­ни­ка. По­сто­ян­ный зри­тель­ный кон­такт создает впечатление неподдельной заинтересованности, со­ве­ту­ет Коб­эйн.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Американский телеведущий Джонни Карсон - интроверт, который умел быть обаятельным и вызывать восхищение людей

Шафер пред­ла­га­ет ис­поль­зо­вать эм­па­ти­че­ские вы­ска­зы­ва­ния - пред­по­ло­же­ния о том, что чув­ству­ет дру­гой че­ло­век:

"Од­на­ж­ды я уви­дел в лифте сту­ден­та, ко­то­рый вы­гля­дел весь­ма до­воль­ным собой. Я ска­зал ему: "По­хо­же, у вас вы­дал­ся хо­ро­ший день". Ока­за­лось, что он толь­ко что сдал тест, к ко­то­ро­му го­то­вил­ся несколь­ко недель. Воз­мож­ность рас­ска­зать об этом явно его об­ра­до­ва­ла".

Чем боль­ше вы зна­е­те о че­ло­ве­ке, с ко­то­рым го­во­ри­те, тем эф­фек­тив­нее вы мо­же­те вы­стро­ить об­ще­ние.

"Вме­сто пря­мой лести лучше поз­во­лить че­ло­ве­ку рас­ска­зать о себе", - го­во­рит Шафер.

"На­при­мер, узнав ваш воз­раст, я могу ска­зать что-то вроде: "Ого, вам всего 30, а вы уже пи­ше­те для BBC? Мало кто до­би­ва­ет­ся по­доб­но­го так рано".

Найдите общую тему

Де Янаш пред­ла­га­ет под­чер­ки­вать то общее, что у вас есть, даже когда ваши мне­ния рас­хо­дят­ся.

Оба­я­тель­ные люди умеют на­хо­дить общий язык даже с теми, кто не слиш­ком на них похож.

"Если вы не со­глас­ны с со­бе­сед­ни­ком, по­про­буй­те по-на­сто­я­ще­му его вы­слу­шать. Воз­дер­жи­тесь от того, чтобы сразу на­чать при­ду­мы­вать ответ. Ис­сле­до­ва­ния по­ка­зы­ва­ют, что имен­но к этому склон­ны умные люди, но это не луч­шая идея", - го­во­рит де Янаш.

"Вам может ка­зать­ся, что вы рас­хо­ди­тесь аб­со­лют­но во всем, но часто при бли­жай­шем рас­смот­ре­нии вы мо­же­те со­гла­сить­ся хотя бы с чем-то", - до­бав­ля­ет она.

Она отмечает, что все­гда по­лез­но сле­дить за те­ку­щи­ми со­бы­ти­я­ми и от­рас­ле­вы­ми но­во­стя­ми, по­сколь­ку они могут слу­жить ней­траль­ны­ми те­ма­ми для раз­го­во­ра.

Повторите жесты собеседника

"Еще один ключ к вза­им­ной сим­па­тии - зеркальное отражение невер­баль­ных сиг­на­лов со­бе­сед­ни­ка. Когда во время беседы люди на­чи­на­ют ко­пи­ро­вать жесты друг друга, это сиг­на­ли­зи­ру­ет о хо­ро­шем вза­и­мо­по­ни­ма­нии", - го­во­рит Шафер.

Раскрывайтесь постепенно, чтобы в от­но­ше­ни­ях со­хра­ня­лась ин­три­га

"Это также хо­ро­ший спо­соб про­ве­рить, как идет раз­го­вор. Если вы из­ме­ни­те позу, и со­бе­сед­ник по­вто­рит ваше дви­же­ние, это хо­ро­ший знак", - объясняет специалист.

Эту тех­ни­ку очень любят все, кто ра­бо­та­ет в сфере про­даж.

Если вы хо­ти­те, чтобы новые от­но­ше­ния про­дли­лись по­доль­ше, вам может при­го­дить­ся под­ход, ко­то­рый Шафер на­зы­ва­ет "тех­ни­кой Ген­зе­ля и Гре­тель".

Часто мно­гие выдают новым зна­ко­мым слиш­ком много ин­фор­ма­ции о себе, что может ис­пор­тить впе­чат­ле­ние.

По­это­му Шафер ре­ко­мен­ду­ет вы­да­вать по­дроб­но­сти о себе по­не­мно­гу, чтобы каж­дая новая порция ин­фор­ма­ции под­дер­жи­вала за­ин­те­ре­со­ван­ность со­бе­сед­ни­ка.

"Раскрывайтесь постепенно, чтобы в от­но­ше­ни­ях со­хра­ня­лась ин­три­га", - объ­яс­ня­ет он.

Копірайт зображення Alamy Image caption Быстрое вскидывание бровей может стать ключом к хорошему первому впечатлению. Только не забудьте улыбнуться, иначе будете выглядеть странно

Бы­ва­ет, од­на­ко, и так, что вам нужно рас­по­ло­жить че­ло­ве­ка к себе как можно быст­рее.

В ФБР Джек Шафер 20 лет за­ни­мал­ся "выуживанием" сек­рет­ной ин­фор­ма­ции из осве­до­ми­те­лей, по­это­му он хо­ро­шо знает спо­со­бы за­ста­вить людей от­ве­чать на лич­ные во­про­сы.

Одна из техник заключается в том, что вы делаете предположение: "Вы говорите так, будто вам лет 25-30". Часто со­бе­сед­ник ре­флек­тор­но под­твер­дит: "Да, мне 30" или опро­верг­нет ваши слова: "Нет, мне 35".

Кроме того, вы мо­же­те сами по­де­лить­ся ка­ки­ми-то по­дроб­но­стя­ми из своей жизни - от­кро­вен­ность за от­кро­вен­ность.

"Чем быст­рее я до­бьюсь кон­так­та и вы­тя­ну из вас ка­кие-ни­будь ин­тим­ные по­дроб­но­сти, тем быст­рее вы нач­не­те от­но­сить­ся ко мне как к другу, и тем быст­рее я смогу пе­рей­ти к сути", - отмечает Шафер.

Если раз­ные под­хо­ды не при­нес­ли успе­ха, воз­мож­но, вам нужно про­сто про­ве­сти боль­ше вре­ме­ни вме­сте. Этот под­ход ра­бо­та­ет даже в экс­тре­маль­ных об­сто­я­тель­ствах.

Шафер на­чи­на­ет свою книгу ис­то­ри­ей об ино­стран­ном шпи­оне, ко­то­рый на­хо­дил­ся под стра­жей в Аме­ри­ке. Каж­дый день Шафер при­хо­дил в его ка­ме­ру и спо­кой­но читал га­зе­ту, пока в конце кон­цов шпион не при­вык к нему и не начал раз­го­вор пер­вым.

"Сна­ча­ла я мог толь­ко на­хо­дить­ся по­бли­зо­сти и ждать. По­сте­пен­но я на­ра­щи­вал ин­тен­сив­ность вза­и­мо­дей­ствия: на­кло­нял­ся в его сто­ро­ну, уси­ли­вал зри­тель­ный кон­такт и т. д.".

Это заняло несколько месяцев, но в итоге Шафер по­лу­чил то, что хотел.

По­это­му в сле­ду­ю­щий раз, когда вы вой­де­те в ком­на­ту, пол­ную незна­ком­цев, при­ло­жи­те немно­го уси­лий - и, воз­мож­но, имен­но вы ста­не­те тем, кто поразит всех своим обаянием.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC.