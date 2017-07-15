Как в Средневековье боролись с разводами
В средневековой Трансильвании применяли весьма необычную, но очень эффективную методику семейной терапии.
Небольшой румынский городок Бьертан, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как будто застыл во времени.
Здесь до сих пор ездят на повозках, запряженных лошадьми, а на мощеной камнем площади местные жители торгуют разными мелкими товарами.
В Бьертане также находится одна из интереснейших старинных достопримечательностей Трансильвании - укрепленная церковь XV века. Здание расположено на холме в центре селения в окружении старинных средневековых домов.
На внутренней территории церковного укрепления, возле одной из крепосных стен, находится небольшое здание с маленькой комнаткой чуть больше чулана.
В течение 300 лет супружеские пары, оказавшиеся на грани развода, должны были провести здесь около полутора месяцев.
Местный священник закрывал их в этой "комнате примирения", чтобы они могли преодолеть разногласия и спасти свой брак.
Звучит дико, но местные архивы свидетельствуют, что такой способ решения семейных проблем был достаточно эффективным.
"За три века у нас был зафиксирован только один случай развода", - рассказывает местный священник Ульф Зиглер.
Сегодня в этом маленьком и темном помещении с низкими потолками и толстыми стенами расположен музей. Комната скудно обставлена - стол, стул, сундук для хранения одежды и традиционная саксонска кровать, которая выглядит как детская.
Супругам приходилось делить буквально все - от подушки и одеяла до столовых приборов.
Трансильванские саксы - этнические немцы, населявшие территорию современной Румынии - исповедовали лютеранство. А эта религия считает, что существует только одна уважительная причина для развода - супружеская неверность.
Во всех других случаях брак рекомендуют сохранить.
Таким образом, пара приходила к епископу, который закрывал их в "супружеской тюрьме", чтобы они могли выяснить отношения и помириться.
"Брачная юрьма была инструментом сохранения старых христианских ценностей в основе общественного устройства, - объясняет Зиглер. Это также была своего рода защита для женщин и детей, чье выживание напрямую зависело от полной семьи.
При разводе мужчина должен был выплатить бывшей жене половину своего состояния. Но если он снова женился, а потом расставался, вторая жена оставалась ни с чем.
В XII веке король Венгрии Геза II начал заселять деревни Трансильвании выходцами из нынешней Франции, Бельгии, Люксембурга и Германии. Саксонские поселенцы должны были развивать экономику, а также защищать территорию от татарских и османских захватчиков.
Трансильванские саксы были трудолюбивыми ремесленниками. К 1510 году Бьертан превратился в торговый и культурный центр с населением в пять тысяч человек.
Прогуливаясь по улицам вечернего Бьертана, можно увидеть местных жителей, расположившихся за столиком с бокалом пива, или фермера, который перевозит сено.
Подсвеченная огнями церковь с девятью башнями крепости возвышается над крышами города. Она была важным местом для первых саксонских поселенцев - форпостом безопасности и веры.
С высоты 11-метровых стен крепости рядом с "брачной тюрьмой" открывается вид на поселок. Многие жители Бьертана до сих пор ведут натуральное хозяйство и зарабатывают себе этим на жизнь.
Закаленные непогодой пастухи пасут овец на зеленых холмах. Кажется, здесь ничего не изменилось за последние несколько веков.
Спокойное и неторопливое течение жизни этого провинциального городка ничего не нарушает. Однако сегодня пары испытывают на себе гораздо меньше экономического и религиозного давления.
"Причиной, по которой супруги решали остаться вместе, была не любовь. Это был способ выжить в сложных экономических условиях", - объясняет Зиглер.
"Если пара в течение шести недель оставалась в тюрьме, они не имели возможности заготовить достаточно пищи на следующий год, и поэтому, чтобы не умереть от голода, вынуждены были вести совместное хозяйство", - добавляет священник.
Зиглер, однако, уверен, что идея брачной тюрьмы была бы полезной и сегодня. И, кстати, не единственный, кто так считает. К священнику уже обращались пары, которые хотели бы прибегнуть к этому методу, чтобы решить свои семейные проблемы.
"В современных семьях все меньше времени остается друг для друга, мы стали более эгоистичными, чем наши предки", - говорит Зиглер.
"Мы страдаем от одиночества. Вот почему мы должны больше говорить друг с другом, чтобы понимать, в чем мы нуждаемся и что нас объединяет", - добавляет он.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.