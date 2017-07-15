Как в Средневековье боролись с разводами

Копірайт зображення Stephen McGrath

В средневековой Трансильвании применяли весьма необычную, но очень эффективную методику семейной терапии.

Небольшой румынский городок Бьертан, который включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО, как будто застыл во времени.

Здесь до сих пор ездят на повозках, запряженных лошадьми, а на мощеной камнем площади местные жители торгуют разными мелкими товарами.

В Бьертане также находится одна из интереснейших старинных достопримечательностей Трансильвании - укрепленная церковь XV века. Здание расположено на холме в центре селения в окружении старинных средневековых домов.

На внутренней территории церковного укрепления, возле одной из крепосных стен, находится небольшое здание с маленькой комнаткой чуть больше чулана.

В течение 300 лет супружеские пары, оказавшиеся на грани развода, должны были провести здесь около полутора месяцев.

Местный священник закрывал их в этой "комнате примирения", чтобы они могли преодолеть разногласия и спасти свой брак.

За 300 лет в Бьертане был зафиксирован только один случай развода

Звучит дико, но местные архивы свидетельствуют, что такой способ решения семейных проблем был достаточно эффективным.

"За три века у нас был зафиксирован только один случай развода", - рассказывает местный священник Ульф Зиглер.

Сегодня в этом маленьком и темном помещении с низкими потолками и толстыми стенами расположен музей. Комната скудно обставлена - стол, стул, сундук для хранения одежды и традиционная саксонска кровать, которая выглядит как детская.

Супругам приходилось делить буквально все - от подушки и одеяла до столовых приборов.

Копірайт зображення Stephen McGrath Image caption В средневековой Трансильвании применяли весьма необычную, но очень эффективную методику семейной терапии

Трансильванские саксы - этнические немцы, населявшие территорию современной Румынии - исповедовали лютеранство. А эта религия считает, что существует только одна уважительная причина для развода - супружеская неверность.

Во всех других случаях брак рекомендуют сохранить.

Таким образом, пара приходила к епископу, который закрывал их в "супружеской тюрьме", чтобы они могли выяснить отношения и помириться.

"Брачная юрьма была инструментом сохранения старых христианских ценностей в основе общественного устройства, - объясняет Зиглер. Это также была своего рода защита для женщин и детей, чье выживание напрямую зависело от полной семьи.

При разводе мужчина должен был выплатить бывшей жене половину своего состояния. Но если он снова женился, а потом расставался, вторая жена оставалась ни с чем.

В XII веке король Венгрии Геза II начал заселять деревни Трансильвании выходцами из нынешней Франции, Бельгии, Люксембурга и Германии. Саксонские поселенцы должны были развивать экономику, а также защищать территорию от татарских и османских захватчиков.

Копірайт зображення Stephen McGrath Image caption Скромное убранство комнаты состояло из стола, стула, сундука для одежды и маленькой кровати

Трансильванские саксы были трудолюбивыми ремесленниками. К 1510 году Бьертан превратился в торговый и культурный центр с населением в пять тысяч человек.

Прогуливаясь по улицам вечернего Бьертана, можно увидеть местных жителей, расположившихся за столиком с бокалом пива, или фермера, который перевозит сено.

Подсвеченная огнями церковь с девятью башнями крепости возвышается над крышами города. Она была важным местом для первых саксонских поселенцев - форпостом безопасности и веры.

С высоты 11-метровых стен крепости рядом с "брачной тюрьмой" открывается вид на поселок. Многие жители Бьертана до сих пор ведут натуральное хозяйство и зарабатывают себе этим на жизнь.

Закаленные непогодой пастухи пасут овец на зеленых холмах. Кажется, здесь ничего не изменилось за последние несколько веков.

Копірайт зображення Stephen McGrath Image caption "Брачная тюрьма" была инструментом сохранения старых христианских ценностей в основе общественного устройства

Спокойное и неторопливое течение жизни этого провинциального городка ничего не нарушает. Однако сегодня пары испытывают на себе гораздо меньше экономического и религиозного давления.

"Причиной, по которой супруги решали остаться вместе, была не любовь. Это был способ выжить в сложных экономических условиях", - объясняет Зиглер.

"Если пара в течение шести недель оставалась в тюрьме, они не имели возможности заготовить достаточно пищи на следующий год, и поэтому, чтобы не умереть от голода, вынуждены были вести совместное хозяйство", - добавляет священник.

Мы должны больше говорить друг с другом, чтобы понимать, в чем мы нуждаемся и что нас объединяет

Зиглер, однако, уверен, что идея брачной тюрьмы была бы полезной и сегодня. И, кстати, не единственный, кто так считает. К священнику уже обращались пары, которые хотели бы прибегнуть к этому методу, чтобы решить свои семейные проблемы.

"В современных семьях все меньше времени остается друг для друга, мы стали более эгоистичными, чем наши предки", - говорит Зиглер.

"Мы страдаем от одиночества. Вот почему мы должны больше говорить друг с другом, чтобы понимать, в чем мы нуждаемся и что нас объединяет", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.