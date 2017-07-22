"Хлеба и зрелищ": как развлекаются дубайцы-миллиардеры

Фиона Макдональд BBC Culture
  • 22 июля 2017
Одна из фотографий дубайского цикла Ника Ханнеса Копірайт зображення Nick Hannes

Победитель фотоконкурса Magnum Awards-2017 в категории "документальный цикл" Ник Ханнес рассказал корреспонденту BBC Culture о том, как работал над проектом об образе жизни богачей Дубая.

"Дубай восхитителен и противоречив. Одни его обожают, другие критикуют. Мне не хочется навязывать свое мнение тем, кто увидит мои фотографии. Пусть каждый сделает собственные выводы в соответствии со своим опытом и представлениями о жизни".

Бельгийский фотограф Ник Ханнес стал одним из победителей конкурса, который ежегодно проводят международное фотоагенство Magnum Photos и сайт LensCulture.

Он получил свою награду за документальную серию "Хлеб и зрелища", в которой показывает Дубай "как главное место для развлечений в мире глобализации и капитализма".

Фотограф не пытается судить. Напротив, его снимки можно толковать двояко, часто они остроумны, показывая образ жизни, который многим покажется чуждым.

Саудовские туристы согреваются горячим шоколадом в ледяном интерьере Chillout Ice Lounge ("Зал ледяного расслабления"), где температура ниже нуля. Ближний Восток, 6 января 2016 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Саудовские туристы согреваются горячим шоколадом в ледяном интерьере Chillout Ice Lounge ("Зал ледяного расслабления"), где температура ниже нуля. Ближний Восток, 6 января 2016 г.

"Быстрое преображение Дубая, который из пыльного рыбацкого городка в 1960-х превратился в ультрасовременный метрополис, поражает как его фанатов, так и критиков", - пишет Ханнес в предисловии к своему проекту.

Многие из его снимков заставляют задуматься и словно приглашают вернуться к ним еще раз.

Эмиратские парни играют в бильярд в развлекательном комплексе "Хаб Зеро" торгового центра "Сити Уок". 5 января 2017 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Эмиратские парни играют в бильярд в развлекательном комплексе "Хаб Зеро" торгового центра "Сити Уок". 5 января 2017 г.

"90% населения Дубая - экспаты, - рассказал Ханнес корреспонденту BBC Culture. - Это очень разнородная группа, и я решил сосредоточиться в основном на богатом ее сегменте - верхушке среднего класса. Я посещал места, где развлекаются ее представители - ночные клубы, пляжи, тематические парки, отели, торговые центры".

Дубай сам по себе можно рассматривать как своего рода тематический парк для богатых - с его искусственными островами и зданиями-копиями мировых достопримечательностей. Но Ханнеса мало интересуют роскошные авто и наряды от престижных кутюрье, он пытается заглянуть глубже.

"Всемирная деревня", торговый центр и парк развлечений, где 32 павильона представляют 75 стран мира. 7 January 2017 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption "Всемирная деревня", торговый центр и парк развлечений, где 32 павильона представляют 75 стран мира. 7 January 2017 г.

"Очень важным источником вдохновения для этой серии послужила книга "Капсульная цивилизация" (The Capsular Civilisation) бельгийского философа Ливена Де Котера. Она также дала мне определенную теоретическую основу", - говорит фотограф, поясняя, что Де Котер "описывает до крайности расколотое общество: первый мир - это архипелаг защищенных островов или "капсул", где жизнь приятна, а второй - это всё остальное, пучина хаоса и нищеты".

Прототип подводной виллы выходного дня "Плавучий морской конек" с дворецким в придачу у рукотворного архипелага "Сердце Европы" в Персидском заливе. 16 января 2017 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Прототип подводной виллы выходного дня "Плавучий морской конек" с дворецким в придачу у рукотворного архипелага "Сердце Европы" в Персидском заливе. 16 января 2017 г.

Он видит в этом определенные параллели со своим последним проектом. "Процесс урбанизации в Дубае поразительно напоминает феномен "капсулизации" Де Котера. На местном уровне - это сегрегация, разделение между экспатами и рабочими-мигрантами. На глобальном же уровне Объединенные Арабские Эмираты выглядят как одна большая "капсула", безопасная гавань на нестабильном Ближнем Востоке".

Дорога в пустыне. Дубай, 20 сентября 2016 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Дорога в пустыне. Дубай, 20 сентября 2016 г.

Но - опять же - Ханнес подчеркивает, что своими снимками он не поддерживает какую-либо определенную позицию.

"У меня нет монополии на правду, и, следовательно, в мои намерения не входило давать ответы на вопросы. Скорее я ставлю вопросы - о неравенстве, о жизнеспособности общества, об "экономизации" общественной жизни, о подлинности, об алчности. Я надеюсь, что это подтолкнет кого-то к самоанализу".

"Йога полной луны" в отеле Palm Hotel, на самом большом искусственном острове в мире, имеющем форму пальмы. 17 сентября 2016 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption "Йога полной луны" в отеле Palm Hotel, на самом большом искусственном острове в мире, имеющем форму пальмы. 17 сентября 2016 г.

Часть его фотографий - как будто случайные сценки, их смысл ускользает, протекает сквозь пальцы.

"Многие из этих мест выглядят сюрреалистично, словно из страны грез, из параллельного мира, в котором все счастливы. Однако когда вы присмотритесь, вы поймете - здесь всё не так однозначно".

Торговый центр "Оазис", 6 января 2016 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Торговый центр "Оазис", 6 января 2016 г.

Ханнес приезжал в Дубай в 2016 и 2017 гг. "Как только я привык к новому для себя окружению, я понял, что каждодневная жизнь здесь очень предсказуема и обычна. Здесь есть чем развлечься, от сафари в пустыне до лыж, но в современной части этого города мне не хватает спонтанности и неожиданностей. Если мне хочется прогуляться, то я предпочту старый исторический центр Дубая, Дейру, где живут в основном представители азиатских и африканских общин".

Фейерверк по случаю Ид аль-Адха (праздника окончания хаджа - Прим. переводчика) над искусственным островом "Блюуотерс", 14 сентября 2016 г. Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Фейерверк по случаю Ид аль-Адха (праздника окончания хаджа - Прим. переводчика) над искусственным островом "Блюуотерс", 14 сентября 2016 г.

Ханнес решил снимать Дубай, когда заканчивал работу над своим предыдущим проектом. "Когда я занимался своей книгой "Средиземноморье: человеческая преемственность" (Mediterranean: The Continuity of Man), меня заинтересовали вопросы искусственного развития городов и его воздействия на общество", - вспоминает он, указывая на напряженность, рождаемую конфликтом туризма и защиты окружающей среды.

"Мне захотелось в следующем своем проекте поглубже исследовать этот предмет, и любопытство привело меня в Дубай - выдающийся пример широкомасштабной урбанизации, которую подстегивал рынок".

Ла-Манга-дель-Мар-Менор, Испания Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Ла-Манга-дель-Мар-Менор, Испания

Многие из его средиземноморских фотографий полны мрачноватого юмора. "Юмор - это мощный инструмент для привлечения внимания, - говорит Ханнес. - Хороший юмор заставляет людей дольше и пристальней всматриваться в в фотографию".

"Я использую юмор и иронию в моих снимках, но в то же время пытаюсь идти немного дальше. Мои фотографии - это не просто визуальные шутки, в них я часто пытаюсь поставить под вопрос наше поведение по отношению к миру, в котором мы живем".

Свадьба на заправочной станции. Рио, Греция ["Средиземноморье" #16] Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Свадьба на заправочной станции. Рио, Греция ["Средиземноморье" #16]

Ханнес сделал этот снимок в 2012 году, он вошел в его средиземноморский цикл: "В тот день женился хозяин заправочной станции - он решил отпраздновать прямо у себя на работе вместо того, чтобы снимать зал в ресторане".

"Эта фотография показывает экономический кризис в Греции с неожиданной стороны, далекой от стереотипов (попрошайки, раздача бесплатной еды, акции протеста в Афинах…). Я оказался там случайно - и в итоге провел с ними всю ночь. Это была самая лучшая, самая трогательная свадьба из всех, на которых мне приходилось присутствовать".

Брест, Белоруссия, 2008 г. ["Красное путешествие" #58] Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Брест, Белоруссия, 2008 г. ["Красное путешествие" #58]

Эта фотография была сделана в 2008-м, во время занявшего целый год путешествия по странам бывшего Советского Союза.

"Эта скульптура - часть мемориального комплекса [в Бресте] "Крепость-герой", - вспоминает Ханнес. - [На снимке] вы видите подростков, родившихся уже после распада СССР, которые отрабатывают смену почетного караула у Вечного огня - в лучших советских традициях, включая одежду".

Ханнес обладает способностью выстроить свой кадр так, чтобы одновременно озадачить и позабавить того, кто видит его снимки.

"Когда я изучал фотографию, на меня сильно повлиял Анри Картье-Брессон и другие представители старшего поколения документалистов, работавшие с черно-белой фотографией, - рассказывает он. - Наследие Картье-Брессона (книга "Решающий момент", хорошо сбалансированные композиции) по-прежнему играет важную роль для меня. Я также ощущаю творческое родство с кинематографистом Жаком Тати, если говорить о композиции и использовании юмора".

Молитва Святому Антонию. Ингойгем, 17 января 2010 г. ["Традиции" #10] Копірайт зображення Nick Hannes
Image caption Молитва Святому Антонию. Ингойгем, 17 января 2010 г. ["Традиции" #10]

В работах Ханнеса юмор - это средство для сообщения чего-то более важного, более глубокого, как, например, на этой фотографии, сделанной в 2010 году для книги о бельгийских традициях.

"Святой Антоний считается покровителем свиноводов, - говорит фотограф, поясняя, что перед тем как продать свинину на аукционе, ее выставляют в храме во время мессы. - Люди, когда видят эту фотографию, сначала смеются, но потом начинают понимать, что это вовсе не смешно. Это их озадачивает. Замешательство, смущение - это хорошо. Вместо того чтобы давать ответы, я предпочитаю ставить вопросы".

Победители фотоконкурса Magnum Awards были объявлены 18 июля.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.

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