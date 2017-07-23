Помогает ли спорт при депрессии?

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Интуитивно кажется весьма логичным, что спорт заставляет нас чувствовать себя лучше, а также дает вам больше энергии. Ведь в здоровом теле - здоровый дух, разве не так?

Корреспондент BBC Future решила изучить этот вопрос.

В течение десятилетий семейные врачи наряду с психотерапией и медикаментозным лечением рекомендовали пациентам с диагнозом "депрессия" регулярно выполнять физические упражнения. Однако недавно в прессе появились сообщения о том, что физические нагрузки не улучшают состояние больных.

Значит ли это, что целые поколения врачей ошибались?

Собрать информацию о влиянии спорта на настроение человека оказалось сложнее, чем можно было ожидать.

Если обычно, чтобы проверить лекарство на эффективность, достаточно одной группе людей выдать сам препарат, а другой - плацебо, то с физическими упражнениями все гораздо сложнее.

В отличие от препарата-заменителя, люди осознают, что выполняют упражнения, а потому чистота эксперимента нарушается.

К тому же, не так просто заставить людей пойти в спортзал. Поэтому в ходе исследований участникам эксперимента позволили самим выбрать группу.

А это, конечно, искажает результаты. Ведь те, кому спорт доставляет удовольствие, получают от него больше пользы.

Копірайт зображення Thinkstock Image caption В целом физические упражнения благотворно влияют на человеческую психику

В поисках ответа я обратилась к данным исследования Кокрановского сотрудничества - международной некоммерческой организации, изучающей эффективность медицинских технологий по строгой систематизированнной методологии.

Результаты 30 различных экспериментов, проведенных в таких разных странах, как Таиланд, Дания и Австралия, показали, что в целом физические упражнения благотворно влияют на психику людей в состоянии депрессии.

Но если учитывать данные наиболее точных исследований, положительный эффект - небольшой.

Улучшает настроение

Следовательно, если упражнения все-таки имеют благотворный эффект, возникает другой вопрос: как они влияют на настроение?

Теорий несколько. Согласно одной из них, во время физических занятий в организме повышается уровень эндорфинов и дофамина, которые улучшают самочувствие.

Еще одна теория, возникшая в саунах и банях Скандинавии в 1970-х годах, утверждала, что настроение улучшается из-за повышения температуры тела, что приводит к высвобождению эндорфинов в кровь.

У тех участников исследования, которые парились в сауне, в конце исследования действительно улучшилось настроение. Однако у этого эксперимента есть неожиданная деталь: за участие в нем платили пивом.

Но может ли спорт улучшить настроение, даже если вам не стало жарко и вы не вспотели?

Исследователи пытались проверить и это. Отчаянных добровольцев заставляли надевать шарфы со льдом, пока они крутили педали велотренажеров или даже окунали сами велотренажеры в бассейн, так что у участников оставалась над водой только голова.

Настроение подводных велосипедистов, как ни странно, не улучшилось, а вот те, кто тренировался со льдом на шее, кажется, выглядели счастливыми.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Возможно, во время физических упражнений мы просто отвлекаемся от того, что нас беспокоит

Хотя, возможно, это было лишь чувство облегчения оттого, что с них наконец сняли ледяной шарф и перестали измерять ректальную температуру.

Что ж, может, дело вовсе и не в химическом составе крови. Человек выходит из дома, общается, радуется, что освоил новые навыки и улучшил свою спортивную форму.

Кстати, почти все исследования Кокрановского сотрудничества предусматривали групповые занятия в тренажерном зале.

И наконец, есть еще одно очень простое объяснение, которое предложил профессор Уильям Морган из Университета Висконсина в Мэдисоне (США).

Дело в том, предположил ученый, что во время физических упражнений мы просто отвлекаемся от того, что нас беспокоит.

Морган также обнаружил, что положительный эффект длится не более 24 часов, а потому перерывы между занятиями не должны быть длительными.

Ученый, однако, выяснил и нечто иное. Просто посидеть некоторое время в тишине в удобном кожаном кресле может иметь такой же положительный эффект. Хорошая новость для тех, кто не слишком увлекается спортом.

Получается, что физические упражнения несколько улучшают психическое состояние человека, но панацеей от депрессии они, конечно, не являются.

Вообще депрессивный эпизод длится около 6 месяцев, независимо от того, получал больной лечение или нет.

Поэтому тренажерный зал не вылечит мир от депрессии, но попробовать все же стоит.

В конечном счете, если это заставляет вас чувствовать себя лучше, тогда - вперед, навстречу спорту!

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.