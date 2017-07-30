Угадаете, чьи это глаза?

Глаза являются одними из наиболее уникальных и интересных особенностей животного мира. Они отличаются не только разными цветам и формами, но и характерными для каждого вида возможностями воспринимать окружающий мир.

Попробуйте угадать, кому принадлежат эти глаза. Ответы - ниже. Постарайтесь не подглядывать, пока у вас не будет хотя бы одного варианта для каждого фото.

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Копірайт зображення Solvin Zankl/Naturepl.com

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Копірайт зображення Klein & Hubert/Naturepl.com

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Копірайт зображення Nick Garbutt/Naturepl.com

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Копірайт зображення Alex Hyde/Naturepl.com

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Копірайт зображення Alex Mustard/Naturepl.com

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Копірайт зображення Andy Rouse/Naturepl.com

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Копірайт зображення Andy Rouse/Naturepl.com

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Копірайт зображення Alex Hyde/Naturepl.com

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Копірайт зображення Michael D. Kern/Naturepl.com

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Копірайт зображення Erlend Haarberg/Naturepl.com

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Копірайт зображення Mark Taylor/Naturepl.com

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Копірайт зображення Brandon Cole/Naturepl.com

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Копірайт зображення Danny Green/Naturepl.com

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Копірайт зображення Ingo Arndt/Naturepl.com

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Копірайт зображення Alex Mustard/Naturepl.com

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Копірайт зображення Franco Banfi/Naturepl.com

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Копірайт зображення Jeff Rotman/Naturepl.com

ОТВЕТЫ

1. Эти глаза, напоминающие радиодинамики, принадлежат фруктовой мухе дрозофиле (Drosophila melanogaster).

2. Если вы подумали, что это собака, вы почти угадали, это - глаза рыжей лисы (Vulpes vulpes).

3. Золотоголовый сифака - вид приматов (Propithecus tattersalli)

4. Четыре прожорливых глаза? Они принадлежат пауку-скакуну (Phidippus otiosus). Эти насекомые имеют отличное зрение, которое позволяет им активно охотиться, а не только ждать свою добычу в паутине.

5. Камбала Brachirus heterolepis хорошо маскируется, даже ее глаза трудно заметить.

6. Вы не ошиблись, это - тигр. А какой подвид? Это - бенгальский тигр (Panthera tigris).

7. А эти серьезные глаза принадлежат самке горной гориллы (Gorilla beringei).

8. А это - совсем и не глаза, а пятна на крыльях бабочки сатурнии ио (Automeris io). Так бабочка отпугивает хищников и привлекает особей противоположного пола.

9. Да, вы правы, это - глаза рептилии. Они принадлежат гигантскому плоскохвостому геккону (Uroplatus fimbriatus), который обитает в тропических лесах Мадагаскара.

Считается, что глаза геккона в 350 раз чувствительнее человеческих. Они не имеют век и защищены от пересыхания и повреждения специальной мембраной, которую ящерица периодически слизывает языком. Кроме этого, гекконы обладают превосходным ночным зрением.

10. Глаза зайца (Lepus tomidus). Белый мех животного позволяет ему прятаться от хищников.

11. Да, это собака - щенок ретривера, которому всего шесть недель.

12. Эти прекрасные голубые глаза принадлежат рыбе. Вы угадали вы какой именно? Это - синеглазый триплефин (Notoclinops segmentatus).

13. Еще один примат - снежная обезьяна, также известная как японский макак (Macaca fuscata). Обитает в горных лесах Японии.

14. Это - глаз красноглазой древесной лягушки (Agalichnis callidryas). Полупрозрачные веки позволяют ей видеть, что происходит вокруг, даже во сне.

15. Тюлень обыкновенный. Как свидетельствует название, наиболее распространенный представитель рода тюленей.

16. Еще один представитель вида псовых. Глаза сибирского хаски трудно не узнать. Хаски - специализированная порода ездовых собак.

17. А этот зловещий глаз принадлежит лимонной акуле (Negaprion brevirostris).

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.