Как орфографические ошибки могут испортить вам жизнь

Копірайт зображення Getty Images

Деловое общение сегодня переместилось на крошечные экраны смартфонов. Однако орфографические ошибки и опечатки, которые часто сопровождают такую переписку, могут серьезно навредить вашему имиджу.

Секретарские машбюро и бумажные словари уже давно отошли в прошлое. Теперь ежедневные бизнес-вопросы решаются быстрым стуком пальцев по маленькому экрану.

Развитие технологий делает наши гаджеты все меньше, а отвечать на сообщения мы должны все быстрее.

В таком темпе не удивительно, что в написанный вами текст может закрасться опечатка или, еще хуже, автокорректор вставит неуместное слово.

Это случается со всеми. Сайты пестрят ошибками печати, и даже мировые лидеры нередко нажимают клавишу Enter, не проверив сообщение.

Все помнят пресловутый твит Дональда Трампа с загадочным словом covfefe?

Копірайт зображення Getty Images Image caption Орфографические ошибки могут снизить ваши шансы на знакомство

Несмотря на то, что орфографические ошибки могут быть безвредны и даже забавны, порой они могут сослужить вам дурную службу.

Простая опечатка может заставить собеседника считать вас менее умным, чем вы есть на самом деле.

Орфографические ошибки нередко создают путаницу, затрудняют понимание текста, а в крайних случаях могут привести к миллионным убыткам или потере рабочих мест.

Они также могут испортить отношения с клиентами и даже разрушить ваши шансы на знакомство в интернете.

Впрочем, если никто от них не застрахован, а технологии только способствуют распространению плохой орфографии - чего только стоят сокращения в СМС-сообщениях - то так ли важна грамотность письменной речи?

Проверка орфографии добавляет проблем

Инструменты для проверки орфографии текстов, казалось, могли бы решить эту проблему - если бы не начали создавать другие, отмечает Энн Трубек, эксперт в области новых технологий письменной речи и основательница издательства Belt Publishing в штате Огайо.

Если раньше самыми распространенными ошибками в студенческих сочинениях были орфографические, то теперь это - использование "неуместного слова", объясняет Трубек.

"Программа для проверки орфографии, внося правки, меняет слово, искажая при этом смысл. И если текст не вычитать, эта ошибка так и останется незамеченной".

Новые технологии, как например, "умный" помощник Siri компании Apple, также приучают нас не обращать внимания на правописание.

В заявлении пресс-службы Белого дома недавно прозвучал призыв к "персику "(peach) на Ближнем Востоке, вместо "мира" (peace)

"Если посмотреть на развитие технологий для письма - от гусиного пера до шариковой ручки, а потом клавиатуры - становится понятно, что его целью было ускорить процесс письма, сделать так, чтобы написанные слова не отставали от мыслей в вашей голове, - говорит Трубек. - И Siri справляется с этим на отлично".

"В заявлении пресс-службы Белого дома недавно прозвучал призыв к "персику "(peach) на Ближнем Востоке, вместо "мира" (peace)", - приводит пример Саймон Хоробин, профессор английского языка и литературы в Оксфордском университете.

Ранее написанный материал переписывали, читали и редактировали, но сейчас тексты быстро публикуют онлайн, и ошибки встречаются очень часто, отмечает профессор Хоробин, автор книг "Имеет ли значение правописание?" и "Как английский стал английским".

"Кратковременные сообщения в интернете кажутся довольно эфемерными, чтобы обращать внимание на ошибки, но на самом деле они остаются там навсегда, и спустя годы люди смогут их прочитать", - предупреждает он.

Да, вас оценивают

Опрос 5500 американцев, проведенный в 2016 году сайтом знакомств Match.com, выявил, что 39% пользователей оценивали пригодность кандидатов по грамотности их сообщений.

И этот фактор оказался важнее улыбки, стиля одежды и даже состояния зубов.

Мало что может так подорвать доверие клиентов и заставить вас выглядеть невеждой, как орфографические ошибки

Другие исследования также показали, что орфографические ошибки или опечатки на сайте заставляют людей немедленно покинуть его, поскольку они теряют доверие к изложенному материалу.

Корпорации осознают, что часть их имиджа базируется на правильном правописании в публикуемых ими материалах, отмечает Рослин Петелин, доцент Университета Квинсленда в Австралии.

"Мало что может так подорвать доверие клиентов и заставить вас выглядеть невеждой, как орфографические ошибки", - добавляет она.

Ошибки в правописании даже становятся предметом судебных разбирательств, как например, в недавнем инциденте с британской компанией Taylor & Sons, когда пропущенная буква привела к многомиллионному судебному процессу.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Отправлено на ходу с Iphone. Простите за опечатки"

Недостаток грамотности может стать препятствием и в поисках работы. Многие работодатели в Австралии теперь предлагают кандидатам пройти письменные тесты, отмечает Петелин.

"Выпускники вузов могут обладать всеми необходимыми навыками межличностного общения, но если они не умеют грамотно и связно писать, на работу их не возьмут", - добавляет профессор.

Было бы ошибкой считать, что в некоторых профессиях грамотность не важна

Опрос британских работодателей, под руководством которых работает свыше 1,2 миллиона человек, проведенный в 2015 году для Конфедерации британской промышленности (CBI), установил, что 37% боссов были недовольны уровнем грамотности выпускников вузов и колледжей.

"Было бы ошибкой говорить молодежи, что в определенной области или на определенной должности грамотность не имеет значения, поскольку она является базовым навыком, без которого невозможно дальнейшее обучение и развитие", - говорит Пиппа Морган, глава департамента образования в CBI.

Когда правила не столь суровы

Впрочем, есть ситуации, когда неправильная орфография, аббревиатуры или сокращения вполне уместны. "Например, в наших твитах мы используем слово biz вместо business", - говорит Морган.

В некоторых контекстах необходима неформальная речь. "Если вы напишете электронное письмо 21-летнему вице-президенту высокопарным стилем: "Глубокоуважаемый господин Джонс", это будет выглядеть странно", - объясняет Трубек.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Стоит проверить свое резюме трижды: 37% британских работодателей недовольны уровнем грамотности выпускников вузов и колледжей

Но даже в социальных сетях, или, возможно, именно там, самопровозглашенные "граммар-наци" будут тщательно выискивать орфографические ошибки.

Некоторые в попытке сохранить свою репутацию добавляют к своему сообщению или письму фразу "Отправлено на ходу с Iphone. Простите за ошибки печати".

Если в соцсетях некоторое ослабление правил правописания является приемлемым, то ситуацию с электронной почтой оценить сложнее.

"Электронные письма занимают промежуточную позицию между официальным и неофициальным общением", - говорит профессор Хоробин.

Вас будут оценивать, хотите вы этого или нет

Как мы адаптируем свою речь применительно к конкретным условиям общения - во время лекции, собеседования на работу или в разговоре с друзьями, - также мы должны поступать во время виртуального общения.

"Не забывайте об общепринятых нормах общения и следите за правописанием. Люди будут обращать на это внимание, хотите вы этого или нет", - добавляет профессор Хоробин.

"Пусть вас лучше считают немного педантом, чем ваша орфографическая небрежность вызовет возмущение", - заключает он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.