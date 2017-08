Как родился миф о всемирном заговоре

Копірайт зображення YAY Media AS / Alamy Stock Photo

История возникновения легенды о всемирном заговоре объясняет, как в наши дни распространяются различные ложные теории и почему они находят своих сторонников.

Теория о тайном обществе иллюминатов - влиятельных политических фигур, которые контролируют все глобальные события и стремятся установить новый мировой порядок, является, пожалуй, самой распространенной из всех конспирологических мифов.

Однако началась эта настоящая паранойя с шутливого произведения, написанного в 1960-х годах.

Является ли эта история подтверждением того, что мы готовы верить во все, что читаем и слышим? И как миф о всемирном заговоре помогает понять, почему мы и сегодня подпадаем под влияние этого феномена?

Тот, кто возьмется исследовать историю тайных обществ, несомненно столкнется с "Обществом баварских иллюминатов", возникшем в Германии в эпоху Просвещения.

Эта основанная в 1776 году группа объединила интеллектуалов и известных прогрессивных деятелей того времени, стремящихся противостоять влиянию представителей религии и правящей элиты на жизнь общества.

Однако их, как и масонов, постепенно вытеснили критики консерватизма и христианства, и впоследствии это общество прекратило свое существование.

Копірайт зображення Entertainment Pictures / Alamy Stock Photo Image caption Фильмы подобные "Ангелам и демонам" способствовали закреплению мифа об иллюминатах в массовом сознании

Так продолжалось до середины 1960-х годов. Однако иллюминаты в их современном формате вряд ли находятся под влиянием баварцев, как утверждает автор и телеведущий Дэвид Брамвелл - человек, который посвятил себя документированию истоков мифа. А вот эпоха контркультуры, ЛСД и интерес к восточной философии, напротив, оказала значительное влияние на формирование современного варианта сообщества. Все началось с появления небольшого печатного труда под названием "Принципия Дискордия". Это был период между "Летом Любви" (лето 1967 года, когда в квартале Сан-Франциско собралось около ста тысяч хиппи, чтобы праздновать любовь и свободу, создавая тем самым феномен культурного, социального и политического бунта. - Ред.) и возникновением движения хиппи.

Это была пародия на священный текст выдуманной религии "дискордианства", написанный группой энтузиастов - анархистов и мыслителей. Авторы предлагали своим читателям поклоняться богине хаоса Эриде.

Дискордианское движение в конечном итоге приобрело коллективный характер и имело целью стать своего рода проводником гражданского неповиновения, розыгрышей и мистификаций.

Сам трактат так никогда и не вышел за узкие рамки контркультуры, однако одна из изложенных в нем идей была популяризована писателем Робертом Антоном Уилсоном.

А именно - вера в то, что нарушение общественной морали может привести к социальным изменениям и заставить людей усомниться в гранях реального.

По словам телеведущего и писателя Дэвида Брамвелла, Уилсон и один из авторов "Принципия Дискордия" Кэрри Торнли "решили, что мир стал слишком авторитарным, закрытым и управляемым".

Они хотели вернуть хаос в общество, встряхнуть его, а для этого собирались распространять дезинформацию через контркультуру, официальные СМИ и любыми другими способами.

И первым материалом, на который пал их выбор, стала история иллюминатов.

Копірайт зображення Brigette Supernova / Alamy Stock Photo Image caption Рэпер Джей-Зи, как и некоторые другие звезды, показывает на своих концертах треугольный символ иллюминатов

В то время Уилсон работал в журнале Playboy. Он и Торнли начали посылать поддельные письма читателей, повествующие о тайной элитарной организации под названием "Иллюминаты".

Затем они отправили в редакцию еще больше писем, которые отрицали предыдущие истории.

"Идея заключалась в том, чтобы показать людям противоречивость взглядов и заставить их таким образом задуматься, можно ли верить тому, что говорят в СМИ. Заставить людей проснуться от навязанной им реальности", - объясняет Брамвелл.

Но все произошло совсем не так, как надеялись Уилсон и Торнли.

Миф об иллюминатах быстро разлетелся по миру. Вильсон и еще один автор "Плейбоя" написали роман-трилогию "Илюминатус!", в котором рассказали о громких нераскрытых преступлениях того времени, в том числе убийстве Джона Кеннеди, а ответственность за них возложили на тайное сообщество иллюминатов.

Роман неожиданно стал культовым. Ливерпульский театр поставил по книге цикл пьес, которые впоследствии принесли широкую известность британским актерам Биллу Найи и Джиму Бродбенту.

Британская музыкальная группа The KLF, вдохновившись идеями анархизма, сначала выбрала название The Justified Ancients of Mu Mu в честь группы Discordians из романа.

А в 1975 году появилась ролевая карточная игра "Иллюминаты", которая запечатлела мистический мир тайных обществ в сознании целого поколения.

Сегодня это - одна из самых популярных теорий заговора в мире. Даже такие знаменитости, как Джей-Зи и Бейонсе, демонстрируют на своих концертах символику общества, поднимая над головой руки, соединенные в треугольник.

Однако вряд ли она побуждает к разоблачению ложной реальности современного мира, чего желали добиться сторонники дискордианства.

Конечно, маленькие издательства 1960-х годов не могли сравниться с возможностями современного интернета. Ведь именно благодаря ему пропаганда и распространение слухов об иллюминатах смогли достичь нынешних масштабов, прежде всего на таких сайтах, как например, 4chan или Reddit.

Впрочем, мы живем в мире, полном теорий заговора, более того они имеет ярых сторонников.

В 2015 году политологи выяснили, что почти каждый второй рядовой американец верит в по крайней мере одну из теорий заговора.

Среди них - иллюминаты и теория о том, что Обама родился за пределами США и поэтому не мог быть президентом, а также распространенное мнение о том, что теракты 11 сентября совершили сами американские спецслужбы.

Копірайт зображення Jurgis Mankauskas / Alamy Stock Photo Image caption Сторонники теории заговора уверены, что рисунок на американской долларовой купюре указывает на влияние иллюминатов

"Существуют различные причины, почему люди верят в эти теории, и они не обязательно являются взаимоисключающими", - отмечает Вирен Своми, профессор социальной психологии из Университета Англии Раскин.

"Самое простое объяснение состоит в том, что люди, которые верят в теории заговора, страдают от того или иного психического расстройства", - считает профессор Своми.

Другие исследователи считают, что такие теории предлагают рациональное объяснение сложным для понимания людей событиям, а это наносит удар по их самооценке.

"Теории заговора предлагают очень простое объяснение", - добавляет профессор Своми. В 2016 году он опубликовал исследование, которое показало, что сторонники теорий заговоров чаще страдали от травматического опыта, чем те, кто в них не верят.

Психологи также доказали, что люди с высоким уровнем образования менее склонны верить в конспирологию.

Однако это приводит к весьма неутешительным выводам относительно нынешней ситуации в США. Прежде всего потому, что круг тех, кто обычно продвигал теории заговора, в последнее время радикально изменился.

"В Южной Азии теории заговора используются правительством преимущественно в качестве инструмента контроля граждан. На западе всегда было наоборот: конспирологией увлекались те, кто не имел свободы выбора, не имел власти, а теории заговора давали им возможность бросить вызов правительству", - объясняет профессор Своми.

Яркий пример - теракты 11 сентября. Если люди чувствуют, что не могут влиять на политические процессы, теории заговора начинают сеять семена социального протеста, заставляют людей задавать вопросы.

"Но сегодня все иначе, теперь теории заговора стали инструментом политиков, которые с их помощью стремятся заручиться поддержкой масс", - добавляет Вирен Своми.

И это прежде всего касается Дональда Трампа, который, к примеру, активно продвигал в СМИ теорию о том, что Барак Обама родился не на Гавайях, а за пределами США.

После выборов 2016 года Трамп также заявил о фальсификации на выборах в трех штатах, а его команда во время предвыборной гонки распространяла сфабрикованные истории.

В одной из них под названием "Пицагейт" сообщалось, что среди сторонников Хиллари Клинтон процветает педофилия.

А в другой речь шла о резне в городе Боулинг-Грин, которой на самом деле никогда не было.

Подобное использование теорий заговора может серьезно повлиять на политическую ситуацию в стране.

Копірайт зображення Bob Daemmrich / Alamy Stock Photo Image caption Президент Дональд Трамп начал использовать теории заговора в большой политике

"Когда избиратели начинают верить в теории заговора, они теряют интерес к участию в демократических процессах и могут увлечься радикальными политическими проявлениями: расизмом, ксенофобией, экстремизмом", - считает профессор Своми.

Идея о тайной, мощной и неприкасаемой элите прежде всего импонирует тем, кто чувствует себя выброшенным на обочину политического процесса.

Дональд Трамп пообещал представлять интересы именно этих людей - прежде мощного промышленного региона на среднем западе и восточном побережье США, так называемого "ржавого пояса". (В постиндустриальную эпоху экономика этого региона пришла в упадок, сотни тысяч людей потеряли работу. - Ред.)

Однако вместо того, чтобы выдвинуть своих представителей на руководящие должности и укрепить свои позиции, многие американцы сегодня обращаются к теориям заговора и верят в иллюминатов больше, чем когда-либо.

"Возможно, когда люди научатся противостоять фейковым новостям и пропаганде, ситуация стабилизируется. Мы уже начинаем понимать, как социальные медиа "кормят" нас идеями, в которые мы сами хотим верить", - говорит профессор Своми.

"Это - эхо (ситуация, когда определенные идеи и убеждения укрепляются путем постоянного повторения и распространения внутри системы. - Ред.)", - добавляет он.

Впрочем, есть надежда, что где-то между интернет-форумами, штампами поп-культуры и бурной человеческой фантазией существуют те, кто не воспринимают факты на веру, а самозабвенно ищут истину. Именно они смогут навсегда развенчать миф об иллюминатах.

