100 лучших комедий в истории кино

Копірайт зображення Alamy Image caption Многие шутки из "В джазе только девушки" сегодня бы были бы восприняты как совершенно неполиткорректные

"Вы чего такие серьезные?"

Коронный вопрос Джокера можно было бы адресовать критикам, отобранным в прошлом году BBC Culture, чтобы определить сотню величайших фильмов XXI века. В составленный ими рейтинг попали лишь несколько комедий: в основном, изыски от Уэса Крейвена, да пара-тройка пиксаровских мультяшек.

И действительно: едва речь заходит о "настоящих шедеврах", тем, что заставляет нас хохотать, обычно, пренебрегают. Но почему проливаемые над фильмами слезы более ценны, чем звучащий в кинозалах смех?

Всем известно, что комедии обычно не удостаиваются внимания оскаровских киноакадемиков. Из 89 картин-обладателей "Оскара" за лучший фильм лишь семь могут по-настоящему считаться комедиями: "Это случилось однажды ночью" (1934), "С собой не унесёшь" (1938), "Вокруг света за 80 дней" (1956), "Квартира" (1960), "Том Джонс" (1963), "Энни Холл" (1977) и "Бёрдмэн" (2014).

Именно поэтому BBC Culture решила восстановить справедливость и всерьез взяться за кинокомедии.

В этом году были отобраны 253 кинокритика - 118 женщин и 135 мужчин - из 52 стран с шести континентов, которым был задан вопрос: "Какие 10 комедий вы считаете лучшими на все времена?"

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Би-би-си попросила кинокритиков назвать самый смешной фильм всех времен.

Можно было выбирать фильмы любых стран и любого года, со времен изобретения кинематографа. При этом организаторы не стали уточнять значение термина "комедия" - оставив выбор на усмотрение участников опроса.

Как всегда, экспертов попросили "голосовать сердцем", основываясь на личных эмоциях, а не на соображениях идеального кино или "значения для мировой культуры".

И знаете что?

Только три из комедий-победителей входят в Топ-100 величайших фильмов XXI века. Но при этом, на удивление много комедий, снятых начиная с 2000 года, оказались в верхней части списка, несмотря на то, что участники прошлогоднего "серьезного" опроса их вообще проигнорировали.

Из комедийных фильмов последних лет наивысшим рейтингом обладает лента "Телеведущий: Легенда о Роне Бургунди", которая значится в списке лучших комедий под номером 33.

Картина "Тони Эрдманн" (2016) - самый свежий фильм, вошедший в сотню, а "Безопасность прениже всего!" (1923) с Гарольдом Ллойдом - самый старый.

Помимо собственно результатов опрос вскрыл интересные закономерности. Так, например, вкусы мужской и женской аудиторий очень схожи, но при этом имеются и различия: намного больше женщин проголосовало за "Бестолковых" (1995), в то время как "Зверинец" (1978) - типично мужской выбор.

Опрос показал, что язык комедии не универсален: то, что кажется смешным в английском диалоге, зачастую не сохраняется при переводе, а жители разных стран по-разному понимают одни и те же шутки.

Если бы опрос ограничивался критиками из США и Канады, то хит-парад возглавили бы совершенно другие фильмы.

Так, например, "В джазе только девушки" или "Некоторые любят погорячее" "стал безоговорочным лидером опроса во многом благодаря критикам из Европы, Восточной Азии и Латинской Америки. Но, как пишет кинообозреватель Guardian Николас Барбер, по нынешним временам шедевр Билли Уайлдера 1959 года с шутками про переодевание мужчин в женщин, смотрится не вполне уместно.

Копірайт зображення Alamy Image caption Фильм "День сурка", название которого вошло в обиходную речь для обозначения вновь и вновь повторяющихся событий, включен в пятерку лучших

Хочется верить, что составленный список лучших комедий позволит жанру занять место, которое он заслуживает, или, по крайней мере, откроет для вас еще несколько фильмов, способных вас рассмешить.

10. Паровоз Генерал (Клайд Брукман и Бастер Китон, 1926)

9. Это — Spinal Tap (Роб Райнер, 1984)

8. Время развлечений (Жак Тати, 1967)

7. Аэроплан! (Джим Абрахамс, Дэвид Цукер, Джерри Цукер, 1980)

6. Жизнь Брайана по Монти Пайтон (Терри Джонс, 1979)

5. Утиный суп (Лео Маккэри, 1933)

4. День сурка (Гарольд Рамис, 1993)

3. Энни Холл (Вуди Аллен, 1977)

2. Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил атомную бомбу (Стэнли Кубрик, 1964)

1. В джазе только девушки (Билли Уайлдер, 1959)

Ознакомиться с полным списком на английском языке можно на сайте BBC Culture.