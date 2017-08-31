Откуда берутся безумные деньги: 9 вопросов о футбольных финансах

Копірайт зображення Getty Images

Огромные, фантастические, порой просто безумные деньги переходят из рук в руки в футбольном мире каждое лето. Поставит ли "Барселона" новый рекорд, купив Филиппе Коутиньо у "Ливерпуля"? Найдется ли покупатель с глубокими карманами на изгоя "Челси" Диего Косту?

Лучшие клубы стремятся заполучить самых лучших игроков. Лучшие игроки и их агенты ищут самое выгодное предложение. А клубы, которые вынуждены продавать своих лучших футболистов, делают всё, чтобы не продешевить.

Проходит год, и история повторяется - несмотря на то, что футболисты подписывают контракты длительностью до пяти лет.

Что вообще происходит с финансами мирового футбола? Откуда берутся такие деньги? Почему игроки стоят с каждым годом все дороже и дороже? И с чего началась вся эта финансово-спортивная вакханалия?

Давайте разберемся.

Что, действительно деньги такие сумасшедшие?

Да, иначе и не скажешь. Судите сами: бразильская суперзвезда Неймар недавно перешел из "Барселоны" в парижский ПСЖ за 222 млн евро (265 млн долларов). Это более чем в два раза превышает прежний трансферный рекорд, когда за француза Поля Погба "Манчестер Юнайтед" заплатил 105 млн евро. А ведь тот рекорд был поставлен совсем недавно, в прошлом году, и тогда казалось, что болельщиков уже ничем не удивить. Ан нет.

Дело в том, что не существует никакого потолка, ограничивающего траты футбольных клубов. Что же нас ждет через год? А может, новый рекорд будет установлен уже сегодня-завтра, в последние дни, в последние часы окна трансферов?

За что платят?

Футбол - это глобальный бизнес, и лучшие игроки постоянно меняют место работы. Дэвид Бекхэм, например, по ходу своей карьеры выступал за клубы Британии, Испании, США, Италии и Франции. Профессиональные футболисты подписывают контракты на определенное количество лет - до пяти. Если игрока покупают до того, как его контракт истек, то новый клуб выплачивает компенсацию старому.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Падет ли рекорд, установленный этим летом, когда ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 млн евро?

Когда происходят трансферы?

Это случается дважды в год. По правилам ФИФА, в году существует два периода, во время которых клубы могут покупать иностранных игроков. Эти периоды называют трансферными окнами. Более длинное окно - в межсезонье, более короткое - в середине сезона, зимой.

Более точно даты определяются футбольными ассоциациями конкретных стран. Во многих странах Европы летнее окно трансферов закрывается 31 августа. В США оно уже закрылось 9 августа.

Игрока покупают - и всё?

Нет. Футболист, его агент, клуб и юристы, их обслуживающие, начинают работать над новым контрактом, в котором будут прописаны зарплата и всевозможные бонусы. Игроки проходят медосмотр и тесты физического состояния.

Если обнаруживается доселе неизвестная травма, то это влияет на величину компенсации. (Трансфер может вообще сорваться по причинам неудовлетворительной формы или состояния здоровья игрока - Ред.)

Кому сколько?

Та самая сумма в 222 млн евро не выплачивается Неймару. ПСЖ платит футбольному клубу "Барселона". Говоря технически, они заплатили по пункту в старом контракте Неймара, в котором были предусмотрены отступные - эти самые 222 млн.

Согласно ряду источников, часть этой суммы - 38 млн - получат за помощь в осуществлении перехода футболиста его отец, его агент и еще несколько человек.

Затем ПСЖ будет платить Неймару зарплату - около 45 млн евро в год до налогообложения (и надеяться на то, что заработает на его имени и изображении).

Права на изображение футболиста как правило становятся одним из центральных вопросов при обсуждении условий контракта. Обычно клубы требуют эксклюзивного права контролировать, какие изображения футболиста появляются в рекламе и пиар-материалах.

Но и игроки не хотят полностью терять право распоряжаться возможностями заработать на рекламе. Поэтому начинается торговля, которая может привести к тому, что доходы от использования изображения футболиста делятся пополам между ним и клубом.

В случае Неймара всё еще сложнее. "Барселона" заявила, что намерена подать на него в суд за нарушение контрактных обязательств, поскольку он уже получил некие бонусные выплаты за продление на пять лет своего контракта в прошлом году.

Испанский клуб требует от футболиста 8,5 млн евро за ущерб плюс возврат бонуса, сумма которого не раскрывается, плюс 10% интереса с той неоглашенной суммы.

Откуда такие деньги?

В футболе вращаются очень большие деньги. Доход 20 самых богатых клубов мира (все они - европейские) в 2015-2016 гг. составил 7,4 млрд евро (по данным аудиторской компании Deloitte).

Самые большие доходы - у "Манчестер Юнайтед" (689 млн евро). 43% этой суммы получено от спонсорских контрактов и продажи сувенирной продукции (ПСЖ не упустит этой возможности - надо ожидать, что парижский клуб завалит мир футболками с надписью "Неймар" на спине).

Продажа прав на телетрансляции дала еще 39% дохода МЮ, в то время как продажа билетов - всего лишь около 18%. Сюда не входят доходы от трансферных сделок, но, безусловно, клубы зарабатывают и на продаже игроков.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На продаже атрибутики клубы зарабатывают очень много

И что, так было всегда?

Раньше это выражалось не в таких внушительных цифрах. До 1995 года у многих европейских клубов была квота на иностранных игроков.

В 95-м начало действовать так называемое правило Босмана (после решения суда по делу этого бельгийского футболиста - Прим. переводчика), закон, действующий в странах ЕС, который среди прочего отменил все ограничения на число футболистов из других стран Евросоюза. (Да и вообще вся существовавшая ранее европейская трансферная система была признана тогда нелегитимной - Ред.)

После этого европейский футбол превратился в обычный международный рынок, с сопутствующей этому конкуренцией. Суммы, выплачиваемые за переход игроков, постоянно росли - как, в частности, и количество иностранных игроков в английской Премьер-лиге. К 2016 году в этой лиге около 70% футболистов были иностранцами.

Сегодня самые сильные клубы продолжают богатеть. Растущие доходы от телетрансляций - одна из причин этого. В 2016 году 20 клубов английской Премьер-лиги подписали с вещательными компаниями трехлетний контракт на сумму 10,4 млрд фунтов (13,4 млрд долларов). Это стало самой выгодной медиа-сделкой, когда-либо совершенной в профессиональном футболе.

В Великобритании компании BT и Sky сейчас платят Премьер-лиге более 10 млн фунтов (12,9 млн долларов) за трансляцию каждого матча.

Такие доходы неизбежно влияют на суммы трансферных сделок. В прошлом году, например, по данным ФИФА, английские клубы потратили на покупку игроков из-за рубежа больше денег, чем когда-либо - 4,79 млрд долларов, в среднем по 328 000 долларов за один трансфер.

Это хорошо или плохо?

Многие считают, что дорогие трансферы - это плохо для футбола. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro, например, назвала трансфер Неймара уничтожающим конкуренцию.

"Футбол все больше становится вотчиной небольшой группы богатых, в основном европейских клубов", - заявил генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.

Бесконтрольно растущие выплаты по трансферам стали причиной того, что баланс в конкуренции уничтожен, сказал он, потому что только несколько сильнейших и богатейших клубов - "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" или мюнхенская "Бавария" - могут себе позволить покупку элитных игроков. Поэтому они доминируют в своих лигах, а бедные клубы не могут составить им конкуренцию.

Впрочем, данные ФИФА говорят о том, что дорогие трансферы - штука далеко не самая распространенная. Фактически только в 14% случаев всех прошлогодних трансферов в мире выплачивались какие-либо деньги. Остальные переходы были бесплатными - у игроков просто истекал старый контракт, и они переходили в другой клуб.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кто купит Лионеля Месси? За него придется заплатить всего-то 300 млн евро...

Будет ли побит рекорд Неймара?

Лионель Месси в своем контракте с "Барселоной" имеет пункт о возможности выплаты отступных в сумме 300 млн евро. Так что рекорд Неймара не выглядит таким уж неприступным.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.