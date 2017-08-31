Откуда берутся безумные деньги: 9 вопросов о футбольных финансах
Огромные, фантастические, порой просто безумные деньги переходят из рук в руки в футбольном мире каждое лето. Поставит ли "Барселона" новый рекорд, купив Филиппе Коутиньо у "Ливерпуля"? Найдется ли покупатель с глубокими карманами на изгоя "Челси" Диего Косту?
Лучшие клубы стремятся заполучить самых лучших игроков. Лучшие игроки и их агенты ищут самое выгодное предложение. А клубы, которые вынуждены продавать своих лучших футболистов, делают всё, чтобы не продешевить.
Проходит год, и история повторяется - несмотря на то, что футболисты подписывают контракты длительностью до пяти лет.
Что вообще происходит с финансами мирового футбола? Откуда берутся такие деньги? Почему игроки стоят с каждым годом все дороже и дороже? И с чего началась вся эта финансово-спортивная вакханалия?
Давайте разберемся.
Что, действительно деньги такие сумасшедшие?
Да, иначе и не скажешь. Судите сами: бразильская суперзвезда Неймар недавно перешел из "Барселоны" в парижский ПСЖ за 222 млн евро (265 млн долларов). Это более чем в два раза превышает прежний трансферный рекорд, когда за француза Поля Погба "Манчестер Юнайтед" заплатил 105 млн евро. А ведь тот рекорд был поставлен совсем недавно, в прошлом году, и тогда казалось, что болельщиков уже ничем не удивить. Ан нет.
Дело в том, что не существует никакого потолка, ограничивающего траты футбольных клубов. Что же нас ждет через год? А может, новый рекорд будет установлен уже сегодня-завтра, в последние дни, в последние часы окна трансферов?
За что платят?
Футбол - это глобальный бизнес, и лучшие игроки постоянно меняют место работы. Дэвид Бекхэм, например, по ходу своей карьеры выступал за клубы Британии, Испании, США, Италии и Франции. Профессиональные футболисты подписывают контракты на определенное количество лет - до пяти. Если игрока покупают до того, как его контракт истек, то новый клуб выплачивает компенсацию старому.
Когда происходят трансферы?
Это случается дважды в год. По правилам ФИФА, в году существует два периода, во время которых клубы могут покупать иностранных игроков. Эти периоды называют трансферными окнами. Более длинное окно - в межсезонье, более короткое - в середине сезона, зимой.
Более точно даты определяются футбольными ассоциациями конкретных стран. Во многих странах Европы летнее окно трансферов закрывается 31 августа. В США оно уже закрылось 9 августа.
Игрока покупают - и всё?
Нет. Футболист, его агент, клуб и юристы, их обслуживающие, начинают работать над новым контрактом, в котором будут прописаны зарплата и всевозможные бонусы. Игроки проходят медосмотр и тесты физического состояния.
Если обнаруживается доселе неизвестная травма, то это влияет на величину компенсации. (Трансфер может вообще сорваться по причинам неудовлетворительной формы или состояния здоровья игрока - Ред.)
Кому сколько?
Та самая сумма в 222 млн евро не выплачивается Неймару. ПСЖ платит футбольному клубу "Барселона". Говоря технически, они заплатили по пункту в старом контракте Неймара, в котором были предусмотрены отступные - эти самые 222 млн.
Согласно ряду источников, часть этой суммы - 38 млн - получат за помощь в осуществлении перехода футболиста его отец, его агент и еще несколько человек.
Затем ПСЖ будет платить Неймару зарплату - около 45 млн евро в год до налогообложения (и надеяться на то, что заработает на его имени и изображении).
Права на изображение футболиста как правило становятся одним из центральных вопросов при обсуждении условий контракта. Обычно клубы требуют эксклюзивного права контролировать, какие изображения футболиста появляются в рекламе и пиар-материалах.
Но и игроки не хотят полностью терять право распоряжаться возможностями заработать на рекламе. Поэтому начинается торговля, которая может привести к тому, что доходы от использования изображения футболиста делятся пополам между ним и клубом.
В случае Неймара всё еще сложнее. "Барселона" заявила, что намерена подать на него в суд за нарушение контрактных обязательств, поскольку он уже получил некие бонусные выплаты за продление на пять лет своего контракта в прошлом году.
Испанский клуб требует от футболиста 8,5 млн евро за ущерб плюс возврат бонуса, сумма которого не раскрывается, плюс 10% интереса с той неоглашенной суммы.
Откуда такие деньги?
В футболе вращаются очень большие деньги. Доход 20 самых богатых клубов мира (все они - европейские) в 2015-2016 гг. составил 7,4 млрд евро (по данным аудиторской компании Deloitte).
Самые большие доходы - у "Манчестер Юнайтед" (689 млн евро). 43% этой суммы получено от спонсорских контрактов и продажи сувенирной продукции (ПСЖ не упустит этой возможности - надо ожидать, что парижский клуб завалит мир футболками с надписью "Неймар" на спине).
Продажа прав на телетрансляции дала еще 39% дохода МЮ, в то время как продажа билетов - всего лишь около 18%. Сюда не входят доходы от трансферных сделок, но, безусловно, клубы зарабатывают и на продаже игроков.
И что, так было всегда?
Раньше это выражалось не в таких внушительных цифрах. До 1995 года у многих европейских клубов была квота на иностранных игроков.
В 95-м начало действовать так называемое правило Босмана (после решения суда по делу этого бельгийского футболиста - Прим. переводчика), закон, действующий в странах ЕС, который среди прочего отменил все ограничения на число футболистов из других стран Евросоюза. (Да и вообще вся существовавшая ранее европейская трансферная система была признана тогда нелегитимной - Ред.)
После этого европейский футбол превратился в обычный международный рынок, с сопутствующей этому конкуренцией. Суммы, выплачиваемые за переход игроков, постоянно росли - как, в частности, и количество иностранных игроков в английской Премьер-лиге. К 2016 году в этой лиге около 70% футболистов были иностранцами.
Сегодня самые сильные клубы продолжают богатеть. Растущие доходы от телетрансляций - одна из причин этого. В 2016 году 20 клубов английской Премьер-лиги подписали с вещательными компаниями трехлетний контракт на сумму 10,4 млрд фунтов (13,4 млрд долларов). Это стало самой выгодной медиа-сделкой, когда-либо совершенной в профессиональном футболе.
В Великобритании компании BT и Sky сейчас платят Премьер-лиге более 10 млн фунтов (12,9 млн долларов) за трансляцию каждого матча.
Такие доходы неизбежно влияют на суммы трансферных сделок. В прошлом году, например, по данным ФИФА, английские клубы потратили на покупку игроков из-за рубежа больше денег, чем когда-либо - 4,79 млрд долларов, в среднем по 328 000 долларов за один трансфер.
Это хорошо или плохо?
Многие считают, что дорогие трансферы - это плохо для футбола. Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов FIFPro, например, назвала трансфер Неймара уничтожающим конкуренцию.
"Футбол все больше становится вотчиной небольшой группы богатых, в основном европейских клубов", - заявил генеральный секретарь FIFPro Тео ван Сеггелен.
Бесконтрольно растущие выплаты по трансферам стали причиной того, что баланс в конкуренции уничтожен, сказал он, потому что только несколько сильнейших и богатейших клубов - "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" или мюнхенская "Бавария" - могут себе позволить покупку элитных игроков. Поэтому они доминируют в своих лигах, а бедные клубы не могут составить им конкуренцию.
Впрочем, данные ФИФА говорят о том, что дорогие трансферы - штука далеко не самая распространенная. Фактически только в 14% случаев всех прошлогодних трансферов в мире выплачивались какие-либо деньги. Остальные переходы были бесплатными - у игроков просто истекал старый контракт, и они переходили в другой клуб.
Будет ли побит рекорд Неймара?
Лионель Месси в своем контракте с "Барселоной" имеет пункт о возможности выплаты отступных в сумме 300 млн евро. Так что рекорд Неймара не выглядит таким уж неприступным.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.