Странные сексуальные практики - извращение или природа?

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Некоторые виды сексуального поведения кажутся нам неприличными, неприемлемыми и извращенными, однако в мире животных они оказываются вполне естественными.

Романтические отношения - дело непростое. Что уж говорить о сексе. Даже в период наибольшей влюбленности пара не застрахована от недоразумений и трудностей в общении.

Поэтому представьте, насколько порой непросто признаться своему партнеру, что вы хотели бы попробовать в постели нечто, что выходит за пределы культурных норм.

Впрочем, любая смелая фантазия, которая с точки зрения общественной морали может показаться неприемлемой, оказывается вполне естественной, конечно, при условии согласия обоих участников. Обязательно найдется хотя бы один вид животных, для которых такое поведение является нормой.

Примеров творческого подхода к этому процессу существует множество: еда в спальне, необычные места, ролевые игры. Но даже самые экстравагантные эксперименты, очевидно, не являются изобретением человека, поскольку встречаются довольно часто в животном мире.

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Возьмем, к примеру, жирафов. Самец обходит разные стада, пытаясь найти себе самку. Когда он видит подходящую кандидатуру, он не начинает натужно шутить, дарить цветы или просить номер телефона. Он сразу переходит к делу: нагибает шею и начинает тыкать самку носом в зад. Делает он это для того, чтобы попробовать на вкус ее мочу.

"Когда жираф тыкается самке в круп, - пишут исследователи Дэвид Пратт и Вирджиния Андерсон, - она должна в ответ пустить струю, которую самец ловит ртом и пробует на вкус". В ходе такой дегустации самец выясняет, содержатся ли в моче определенные химические соединения, которые указывают на готовность самки к спариванию. Жираф, конечно, не разбирается в научных тонкостях этого ритуала. Он просто поступает так, как его научила эволюция: бродит по саванне, тестирует мочу, ищет спутницу жизни.

Следовательно уролагнию, или, как говорят в народе, "золотой дождь", придумали не люди.

Но по сравнению с гиппопотамом жираф просто школьник. Самцы бегемотов, в отличие от жирафов, предпочитают навоз. Это животное много и усердно метит свою территорию. Бегемоты делают это, оставляя на берегах рек и озер, в которых они плавают, гигантские кучи навоза.

Встроенным навозометом любят пользоваться не только самцы. Когда самец обходит свою территорию, бегемотихи не ограничиваются томными взглядами. Если бегемот кажется самке привлекательным, она поворачивается, поднимает зад из воды и тоже включает свою хвостовую вертушку, удобряя окрестности. Ученые дали этому поведению название "дефекация подчинения".

Однако этим сексуальные фантазии в мире животных, конечно же, не ограничиваются.

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Грубый секс, которому могут отдавать предпочтение некоторые люди, ничто по сравнению с эротическими прелестями черноперых рифовых акул (Carcharhinus melanopterus), обитающий в тропических и субтропических водах Индийского и Тихого океанов.

Стэнфордский биолог Дуглас Дж. МакКоули и его коллеги тщательно описали ритуалы спаривания этого зубастого хищника.

Самцы некоторое время преследуют самку, пока сильнейший из "борцов" не укусит ее за хвост. Завладев ею, самец толкает ее головой в песчаное дно, после чего совершает молниеносный половой акт, который длится шестьдесят восемь секунд.

В процессе совокупления самцы зачастую кусают самок, оставляя на их шкуре многочисленные хорошо заметные шрамы.

Как объясняет исследователь акул Дэвид Шиффман, во влажной скользкой среде обитания без укусув не обойтись. Очевидно, именно по этой причине шкура женских особей многих видов акулы жестче, чем у самцов.

Эволюционно оправданным является также групповой секс.

Когда в канадской провинции Манитоба наступает весна, из нор в земле выползают подвязочные змеи (Thamnophis sirtalis parietalis), жаждущие еды и секса. Они собираются в группы, которые могут насчитывать десятки тысяч особей, и сбиваются в гигантские, извивающиеся шары. Эти шары формируются после того, как самки выделяют брачный феромон, обозначая свое присутствие. Самцы со всей округи чуют его и приползают на зов, надеясь завести собственное пресмыкающееся потомство.

Групповым сексом, однако, дело не ограничивается. В гуще совокупляющихся (или пытающихся совокупиться) змей есть и несколько самцов, которые притворяются самками.

Многие исследователи ранее считали, что самцы, источающие женские феромоны, делают это для того, чтобы обмануть других самцов. Во-первых, притворяясь самкой, они могут избежать проявлений агрессии со стороны более крупных и доминантных соперников. Уклоняясь от взбучки, змеи-трансвеститы продлевают собственную жизнь и увеличивают свои шансы однажды все-таки найти партнершу.

Однако есть еще одна теория, согласно которой мимикрия применяется для того, чтобы погреться. Притворяясь самкой, хитрецы, возможно, просто хотят урвать чужого тепла. В качестве бонуса, спрятанный в гуще самцов трансвестит имеет меньше шансов стать пищей для ждущих неподалеку голодных ворон.

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К трансвестизму также склонна траурная каракатица (Sepia plangon). Этот головоногий моллюск, обитающий в водах у восточного побережья Австралии, тщательно следит за своим внешним видом.

Когда самец каракатицы ухаживает за подругой, он часто "обманывает" ее, нанося на одну сторону своего тела узор, типичный для самки, тогда как другая сторона, обращенная к подруге, остается раскрашенной в "мужские" цвета. Эта половая маскировка вводит в заблуждение самцов-конкурентов, заставляя их думать, что перед ними лишь пара самок. Это означает больше шансов на совокупление для самца-обманщика.

Общественная мораль не приемлет некоторые сексуальные практики, считая их странными, непристойными, предосудительными и даже извращенными.

Однако исследование природы других живых существ открывает порой неожиданные перспективы в понимании себя. Поэтому, посмотрев на вещи немного шире, мы можем обнаружить много общего с братьями нашими меньшими, даже если это порой выглядит шокирующе или оскорбляет наши чувства.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.