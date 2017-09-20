Несвятые реликвии: от пениса Наполеона до глаз Эйнштейна

Копірайт зображення Getty Images Image caption Для христиан и представителей других религий нет ничего нового в почитании мощей праведников и святых

В различных религиях издревле принято особое отношение к мощам их святых. Но в этой статье - речь о самых необычных светских реликвиях: от глаз Эйнштейна до пениса Наполеона.

Что бы вы ни думали о загробной жизни, вряд ли вам придет в голову, что она каким-то образом сочетается с продажей частей вашего тела с онлайн-аукциона eBay.

Как показывает жалоба, поданная недавно одним пользователем этого сайта, наткнувшимся в перечне лотов на фрагмент кости, якобы принадлежавшей католическому святому, вопрос святости материальных останков человека после его смерти остается открытым.

Конечно, в темном бизнесе, связанном с торговлей останками особо почитаемых персон, нет ничего нового. Веками верующие совершали паломничества, чтобы поклониться мощам пророков и мучеников.

Зуб Будды, якобы находящийся в храме в городе Канди на Шри-Ланке, борода пророка Мухаммеда, выставленная в одном из стамбульских дворцов, и священная пуповина Иисуса Христа, по преданию, хранимая в Соборе Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме в Риме, и по сей день привлекают толпы паломников.

Но как насчет всех остальных, простых смертных? Что произойдет с частями и элементами, которые составляют нашу физическую оболочку, спустя десятки и сотни лет после того, как мы уйдем с этой грешной земли?

Вне всякого сомнения, тела большинства из нас останутся лежать в могилах, сохранив свою целостность настолько, насколько позволят черви.

Однако такая судьба ждет не всех. В мировой истории немало примеров, когда останки усопших - глаза, пальцы, мозги и сердца - извлекались из своего последнего приюта и выставлялись на всеобщее обозрение.

В этой статье рассказывается о пяти самых примечательных анатомических реликвиях, не имеющих отношения к религии.

Палец Галилея

Копірайт зображення Artscatter Image caption Во Флоренции можно увидеть большой и средний пальцы астронома эпохи Возрождения Галилео Галилея

В июне 2010 года в Италии состоялось одно из самых неординарных событий в истории культуры: большой и средний пальцы астронома-первопроходца эпохи Возрождения Галилео Галилея, недавно приобретенные с аукциона флорентийским Музеем истории науки, воссоединились с зубом и еще одним пальцем ученого, уже входившими в число экспонатов этого музея.

Пальцы гениального ученого, отделенные от его тела вместе с зубом и позвонком в 1737 году во время перезахоронения, были похищены его поклонниками в качестве талисманов.

Сейчас эти останки выставлены рядом с парой телескопов, изобретенных Галилеем, - они придают вполне обыденной экспозиции мрачную реалистичность и превращают музей в подобие мекки для современных почитателей великого ума, сумевшего постичь тайны неба, как никто прежде.

Пенис Наполеона

Копірайт зображення Getty Images Image caption После смерти знаменитого полководца пенис Наполеона Бонапарта якобы был отделен от его тела и передавался из поколения в поколение

Некоторые из светских реликвий выставлены в музеях, открытых для широкой публики, но кое-что хранится и в частных коллекциях. Взять, к примеру, пенис Наполеона Бонапарта.

Согласно легенде, этот орган был отделен от тела великого корсиканца английским хирургом во время процедуры вскрытия, производившейся на острове св. Елены в 1821 году.

Французский император был сослан на этот островок в Атлантическом океане шестью годами ранее после поражения, нанесенного ему британскими войсками в битве при Ватерлоо, и в итоге этот остров стал для него последним пристанищем.

С тех пор пенис, якобы отрезанный от тела полководца, передавался как своеобразная культурная реликвия из поколения в поколение: от итальянского священника, жившего в XIX веке, - лондонскому книготорговцу в ХХ веке, а потом - в частную коллекцию американского уролога, который заплатил за него в 1969 году 2 900 долларов США и до самой своей смерти в 2007 году хранил этот сморщенный кусочек плоти в чемоданчике под кроватью.

В июне 2016 года его обширная коллекция исторических ценностей, в том числе ампула из-под цианида, с помощью которого покончил с собой Герман Геринг, была продана с аукциона и досталась одному аргентинскому коллекционеру.

Вполне возможно, что среди прочих любопытных предметов там был и пенис Наполеона.

Глаза Эйнштейна

Копірайт зображення Getty Images Image caption Препарированный мозг великого физика был извлечен из черепа Альберта Эйнштейна патологоанатомом

Детородный орган Наполеона - не единственная реликвия в виде останков знаменитости, сокрытых от общественности.

Глаза Альберта Эйнштейна, несколько десятилетий созерцавшие звезды и всю огромную Вселенную и отделенные от тела ученого после его смерти в 1955 году, теперь, по слухам, взирают на куда менее захватывающую черную дыру - недра частного сейфа в городе Нью-Йорке.

Когда мозг выдающегося физика был извлечен из черепа для тщательного изучения (затянувшегося на десятилетия), его глаза, законсервированные в специальном растворе, были переданы на память бессменному офтальмологу Эйнштейна Генри Абрамсу.

Лечащий врач ученого дожил до 2009 года и скончался в возрасте 97 лет. Считается, что глаза Эйнштейна, которые еще предстоит выставить на аукцион, до сих пор одиноко всматриваются в темноту хранилища.

"Последний выдох" Томаса Эдисона

Копірайт зображення Henry Ford Museum/Creative Commons Image caption Пробирка, в которой якобы содержится последний выдох американского изобретателя и предпринимателя Томаса Эдисона, до сих пор выставлена на всеобщее обозрение в Музее Генри Форда

Человечество вечно стремится сохранить то, что сохранить невозможно, чему наглядное доказательство - один из экспонатов Музея Генри Форда, расположенного в американском городе Дирборне в штате Мичиган.

В заткнутой пробкой пробирке, установленной под углом на тонкой подставке наподобие микрофона поп-звезды, находится прозрачная стеклянная колба, в которой якобы содержится воздух, выдохнутый легендарным американским изобретателем Томасом Эдисоном в момент смерти.

В 1931 году знаменитый создатель фонографа, кинокамеры и электрической лампочки умирал у себя дома в штате Нью-Джерси, и когда он испускал последний вздох, сидевший у изголовья врач поднес к его рту открытую ампулу, которую затем запечатал.

Сын Эдисона Чарльз, вероятно, веривший (как и греки), что дыхание человека, или "пневма", есть его душа, передал пробирку на хранение деловому партнеру своего отца - автомобильному магнату Генри Форду.

Указательный палец Панчо Вилья

Копірайт зображення Getty Images Image caption Спустя три года после убийства мексиканского революционера генерала Панчо Вильи его тело вырыли из могилы кладбищенские воры

Конечно же, повальное увлечение бренными останками знаменитостей открывает широкий простор для мошенничества и торговли подделками.

В 2011 году одна из таких сомнительных реликвий привлекла внимание общественности в американском городе Эль-Пасо в штате Техас.

Ломбард Dave's выставил на продажу предмет, который якобы являлся указательным пальцем мексиканского революционера Панчо Вильи.

При жизни этот борец за свободу прослыл неуловимым, и после смерти его тело продолжило эту славную традицию.

Сразу несколько людей утверждают, будто именно у них хранится простреленный череп народного героя, отделенный от его тела кладбищенскими ворами в 1926 году, три года спустя после его гибели.

Панчо Вилья был убит в перестрелке при нападении группы вооруженных людей на его автомобиль. Один местный репортер, описывая выставленный на продажу предмет, дал волю фантазии, сообщив, что на "сморщенном и слегка загнутом" пальце заметна "странно зазубренная рана, будто он прорывал себе путь из могилы".

Владелец не предоставил никаких гарантий подлинности реликвии, сопроводив ее той же байкой, которую рассказали ему самому за семь лет до этого, предлагая предмет в залог. С тех пор прошло уже пять лет, а ломбард все еще ищет покупателей на сомнительный палец, фотография которого размещена на странице заведения в соцсети Facebook рядом с заявлением о том, что "второго такого ломбарда не найти".

Что заставляет людей приобретать в собственность бренные останки, напоминающие о физическом бытии других людей, - это тайна, покрытая мраком.

Возможно, кто-то верит, что фрагменты чужого тела являются проводниками, через которые может проходить жизненная энергия.

А возможно, люди цепляются за мрачные тотемы в надежде победить окончательность смерти.

Как признался окулист Эйнштейна одному журналисту в 1994 году, "пока глаза профессора хранятся у меня, его жизнь не окончена. Частица его всегда со мной".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.