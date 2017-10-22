Как гномы помогли свергнуть коммунистический режим в Польше

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption Гном снимает деньги в банкомате на Рыночной площади во Вроцлаве

Эти забавные фигурки напоминают о достаточно серьезных событиях в польской истории - антисоветском движении"Оранжевой альтернативы", которое помогло в 1980-е годы сбросить коммунистический режим в Польше.

Вроцлав - город с очень сложным для многих иностранцев названием, в котором можно открыть для себя настоящую Польшу.

Эта "польская Венеция" расположена на 12 островах, соединенных более сотней мостов.

Жемчужиной Вроцлава является одна из самых красивых рыночных площадей Европы. Ее окружают дома эпохи Возрождения, оформленные в пастельных тонах, и улицы с газовыми фонарями, которые каждый вечер зажигают вручную.

Но далеко внизу, под готическими шпилями и барочными дворцами затаился крошечный мир, населенный человечками ростом не выше колена.

Многие туристы не знает, почему эти гномы так важны

Они скрываются в переулках, выглядывают из дверных проемов и взбираются на фонарные столбы. Дерзкие бронзовые фигурки, каждая из которых - отдельная личность, заполонили весь город.

Никто точно не знает, сколько коротышек разгуливает по городу, но в городском совете утверждают, что свыше четырехсот.

Я видел одного в парке, нежившегося на солнышке, другой сидел с ноутбуком рядом с кафе.

А однажды я инстинктивно отступил, наткнувшись на пару маленьких пожарных, которые, по-видимому, спешили на вызов.

Если вы гостите в городе достаточно долго, то впоследствии обнаружите целое сообщество карликовых торговцев, банкиров, уличных музыкантов, профессоров и почтальонов.

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption Средневековая Рыночная площадь считается одной из главных достопримечательностей Вроцлава

Вы увидите врача с миниатюрным стетоскопом, садовника с маленькой тачкой, карликового дантиста, который извлекает у пациента крошечный зуб.

Один храпит возле гостиницы, двое других целуются возле дворца бракосочетаний, а еще 19 карликов исполняют симфонию-миниатюру возле городского концертного зала.

Несмотря на маленький рост и забавный вид, эти фигурки связаны с серьезными событиями в истории польского народа.

Гномы помогли нам отнестись к ситуации с юмором

Они стали символом зародившегося во Вроцлаве антисоветского движения "Оранжевой альтернативы", благодаря которому в 1980-е годы в Польше был свергнут коммунистический режим.

Движение возглавил польский художник и активист Вальдемар Фидрих (более известен по прозвищу "Майор"), который в то время жил во Вроцлаве и учился в Вроцлавском университете.

Вооружившись баллончиками с краской, группа мирно протестовала против запрета свободы слова и общественных собраний во время военного положения в 1981-83 гг.

Они рисовали на коммунистических пропагандистских плакатах сюрреалистические граффити и озорных маленьких гномов.

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption У каждого из гномов Вроцлава есть свое имя. Два Сизифа пытаются укатить гранитный шар с Рыночной площади

"Это было страшное и опасное время. Ночью нельзя было выйти на улицу, а на главной площади стояли танки и солдаты", - рассказывает Аркадиуш Ферстер, журналист польской "Избирательной газеты".

"Гномы помогли нам отнестись к ситуации с юмором, в этом и состояла главная идея: показать абсурдность этого режима и призвать людей не бояться его", - добавляет он.

Движение быстро обрело популярность, и Фидрих начал проводить на улицах Вроцлава марши за "права гномов".

"Революция гномов" ознаменовала конец коммунистического режима

Власти отреагировали запретом провокационных акций, начались аресты, но ситуация получила огласку в СМИ, заставляя правительство выглядеть еще более абсурдным.

Вскоре рисунки с крошечными человечками начали появляться на улицах по всей Польше.

Кульминацией движения стала десятитысячная демонстрация во Вроцлаве 1 июня 1988 года. Протестующие надели оранжевые колпаки и скандировали: "Свободу гномам!"

"Это событие получило название "Революция гномов", - рассказывает Ферстер. - Она показала миру, что коммунистическому режиму приходит конец, и люди всех возрастов могут объединиться, чтобы мирно бороться против системы".

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption Любимый гном Томаша Мочека по имени Мясник задумчиво выглядывает из средневековой мясной лавки Вроцлава

В 2001 году в память об исторических событиях в центре Вроцлава на улице Свидницкой, где собирались участники "Оранжевой альтернативы", установили большую бронзовую статую Папы-гнома.

А четыре года спустя вроцлавский скульптор Томаш Мочек решил вылить из бронзы гномов, каждый из которых представлял бы часть истории и повседневной жизни Вроцлава.

Первые пять гномов, созданных Мочеком, настолько понравились жителям города, что мэрия попросила скульптора изготовить еще несколько.

Теперь он является автором более сотни фигурок. Мочек также вдохновил своих молодых коллег, которые постепенно заселили забавными коротышками практически все улицы города.

Вроцлавские гномы привлекли туристов со всего мира, стремящихся отыскать в городе как можно больше миниатюрных фигурок.

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption "Гном снял сапоги, чтобы они не промокли", - объясняет скульптор Томаш Мочек и добавляет, что каждый гном имеет свое имя и свою историю

"Я хотел, чтобы статуэтки стали частью города и не нарушали его архитектуру - будто они всегда здесь были", - объясняет Томаш Мочек.

Он показывает мне в своей студии копию первого гнома, стирающего свою одежду в Одре.

"А почему он снял сапоги?" - спрашиваю я.

"Видимо, чтоб не замочить их, - отвечает художник. - У каждого гнома свой характер и своя история".

Познакомиться по-ближе с крошечными жителями Вроцлава можно на недавно созданном официальном сайте, где описаны история и привычки каждого представителя этой малой братии.

Вы можете даже проголосовать за своего любимца или отправиться на поиски новых фигурок. В этом вам поможет приложение для смартфонов с картой и специально разработанными пешеходными маршрутами.

Ежегодно в сентябре во Вроцлаве проходит "Большой парад гномов", а зимой у жителей города есть замечательная традиция - одевать на человечков шапки, шарфы и варежки.

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption На изготовление одной фигурки весом 4-5 кг уходит три месяца

Чтобы создать одну фигурку весом 4-5 кг, потребуется три месяца, рассказывает Мочек. Все начинается с эскиза, затем он изготавливает глиняную литейную форму, в которую заливает горячий воск.

Воск помогает убрать все неровности и довести форму до безупречного состояния. После чего ее кладут в печь на 12 часов. Воск тает, оставляя полость, которую заливают жидкой бронзой.

После этого фигурку нагревают еще раз до 1 200 градусов, а когда она застывает, на свет появляется новый уличный гном.

"Самая сложная часть процесса - это момент, когда я должен отдать фигурку", - говорит Мочек.

Он наклоняется к Сонливцу, новому гному с маленьким копьем в руке. Он должен был охранять высокие ворота на входе в "Город гномов", но уснул.

"Иногда я посещаю гномов в городе, чтобы проверить, все ли у них в порядке", - добавляет он.

Когда мы подходим к самым известным статуэткам Мочека - паре друзей, толкающих гранитный шар - я спрашиваю у него, помнит ли он годы военного положения.

Мужчина меняется в лице.

Копірайт зображення Eliot Stein Image caption "Для кого-то это просто искусство, но для меня это - нечто большее"

"Мне было девять лет, и мы с мамой пошли за мороженым, - рассказывает он, глядя в землю. - На улице мы увидели людей, которые бежали от танков. Мама упала и не смогла подняться в толпе. Я не знал, что делать, я начал бросать камни в танки, чтобы они остановились".

Мочек поднял голову. К бронзовым фигуркам подошел пожилой джентльмен с серьезным лицом. Он наклонился, сделал фото и, глядя на забавных человечков, вдруг рассмеялся.

"Возможно, для кого-то это просто искусство, - сказал Мочек, наконец улыбнувшись, - но для меня это - нечто большее".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.