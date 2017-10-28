Пять главных ошибок при лечении простуды

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При резком переходе от холодной погоды к теплой мы часто простужаемся. Как обезопасить себя? И если уже потекло из носа, что делать?

Как выясняется, народные методы лечения простуды часто основаны на псевдонаучных представлениях, а не на фактах. Корреспондент BBC Future попытался выяснить, какие из этих методов на самом деле работают, а какие нет.

1. Не принимайте большие дозы витамина С, лучше замените его цинком

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"Обычно первое, что многие начинают делать при простуде - это принимать витамины С и D", - пишет Майкл Аллан из канадского университета Альберты.

Аллан занялся исследованием этой темы и пришел к выводу, что пользы от такого "лечения" практически нет: "Было доказано, что прием витамина С в больших дозах в какой-то степени помогает избежать заболевания только тем, кто испытывает большие физические нагрузки, например, участникам марафона. Но для всех остальных этот способ уменьшает риск всего на 3% . Взрослый человек в среднем болеет простудой два раза в год. Таким образом, если принимать витамин С в течение 15 лет, можно избежать только одного заболевания за весь этот период."

Леденцы, содержащие цинк, имеют более положительный эффект.

Основываясь на трех клинических испытаниях, Аллан пришел к выводу: регулярно принимая цинкосодержащие препараты, дети снижают среднегодовой риск заболеть примерно в 1,5 раза.

Школьники простужаются примерно от 6 до 8 раз в году. На основе полученных данных сделан вывод, что цинк способен ускорить выздоровление примерно на один день. Но учитывая, что препараты, содержащие цинк, имеют горький вкус и принимать их надо на протяжении всего года, Аллан сомневается, что стал бы рекомендовать это средство.

2. Не старайтесь полностью отказаться от алкоголя

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Возможно, мы рассматриваем отказ от алкоголя как своего рода жертву ради здорового образа жизни. Согласно широко распространенному мнению, дружеская пирушка с обильными возлияниями ослабит вашу иммунную систему и сделает ее более подверженной вирусным заболеваниям. Однако этот вопрос пока не был достаточно изучен и экспериментально проверен. В настоящее время три независимых исследовательских группы пришли к выводу, что при регулярном (но умеренном!) потреблении алкоголя риск заболевания простудой снижается. Многое зависит, конечно, от напитка. Например, употребление вина имеет положительный эффект, а пива - отрицательный.

Однако поскольку это всего лишь предварительные данные, их нельзя воспринимать без доли скептицизма. Но, по крайней мере, можно не винить выпитый накануне бокал вина в вашей сегодняшней простуде.

3. Вместо антибиотиков лучше принимать жаропонижающие средства

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Откровенно говоря, нет никаких подтверждений тому, что антибиотики помогают избавиться от простуды. Антибиотики борются с бактериями, в то время как простуда - это вирусное заболевание. По мнению Аллана, "прием антибиотиков в таких случаях скорее приводит к побочным эффектам - таким как диарея".

Гораздо разумнее с вашей стороны будет попытаться облегчить симптомы протекания болезни. Продаваемые без рецепта в любой аптеке разнообразные таблетки "от простуды", воздействующие комплексно, действительно могут немножко помочь, но скорее взрослым, чем детям. К тому же эффективность их применения сильно зависит от того, кто их принимает, и от разного типа инфекций, считает Майкл Аллан.

4. Остерегайтесь лечения травами, лучше принимайте по столовой ложке мед

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Говоря в общем, растительные средства - такие, например, как эхинацея или чесночные таблетки - не лечат. Надежда только на мед.

В ходе трех различных исследований было выяснено, что ложка меда поможет перед сном успокоить кашель куда эффективнее, чем различные сиропы от кашля. Правда, такой результат получен при наблюдениях за детьми. Кроме этого, оказалось, что сочетание меда и кофе помогает избавиться от кашля взрослым. Каким образом это помогает, пока не понятно. "Но если за этим будет стоять серьезное исследование, то стоит попробовать", считает Аллан.

5. Не избегайте общения

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На процесс вашего выздоровления большое влияние оказывает общение с близкими и вообще - сочувствующими вам людьми. Как минимум, они смогут утешить, даже когда другие средства не действуют.

Пациенты, которые в большей степени испытали сочувствие со стороны врача, преодолевают болезнь быстрее. Этот вывод основан на объективных данных об изменениях активности иммунной системы пациентов.

Остается еще много нерешенных вопросов, нуждающихся в дальнейших исследованиях. Например, что лучше для защиты от микробов во время поездки в переполненном автобусе: открыть все окна, чтобы салон как следует проветрился, или, наоборот, избегать сквозняков? С научной точностью ответить трудно.

По мнению Аллана, лучший вариант - это просто придерживаться здравого смысла: регулярно мыть руки и не пить из одной посуды с тем, кто болен. Конечно, это не панацея от всех болезней, но иногда самый простой метод является наиболее эффективным.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.