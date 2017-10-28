Почему с возрастом время идет быстрее?

Копірайт зображення Uroš Jovičić

У вас когда-нибудь было ощущение, что последний год пролетел быстрее, чем предыдущий?

В детстве все было иначе. Удивленные возгласы родственников о том, как сильно я выросла с момента нашей последней встречи, мне казались скучными и бессмысленными.

Теперь я хорошо понимаю, о чем они говорили, ведь и сама постоянно удивляюсь тому, как время бежит все быстрее и быстрее. Когда-то летние каникулы тянулись очень долго, теперь я едва успеваю заметить как промчалось лето.

С момента терактов 11 сентября прошло уже 16 лет, а кажется, что эти новости мы слышали только вчера.

Знаю, что в этом я не уникальна. Ощущение того, что время ускоряется с течением жизни, считается признаком взросления.

Это подтверждают и эксперименты, которые показали, что наша способность оценивать ход времени с возрастом меняется.

Копірайт зображення rawpixel.com Image caption С возрастом кажется, что время течет быстрее

Если вы попросите 20-летнего молодого человека и 70-летнего пожилого человека оценить в уме длительность одной минуты, то молодой даст гораздо более точную оценку, нежели пожилой, для которого минута протекает якобы значительно быстрее.

Американский биолог Роберт Б. Сотерн провел над собой эксперимент. Пять раз в день на протяжении 45 лет он фиксировал температуру своего тела, артериальное давление, частоту сердечных сокращений и оценивал ментальное восприятие длительности одной минуты.

Ученый хотел проверить актуальность теории возрастного изменения восприятия течения времени, к которой многие его коллеги относятся скептически.

По окончанию эксперимента он отметил, что по мере своего взросления, оценка восприятия времени становилась менее точной, и казалось, будто время постепенно ускоряется.

Копірайт зображення Loic Djim Image caption Как мы оцениваем время, по сей день остается загадкой

Наукой пока не определена область головного мозга, отвечающая за восприятие времени.

Все мы живем по биологическим часам, которые регулируют 24-часовой цикл сна и бодрствования, однако этот механизм управляет лишь нашим циркадным ритмом и не играет никакой роли в оценке секунд, минут или прошедших лет.

При этом результаты различных медицинских исследований указывают на то, что по меньшей мере четыре участка коры головного мозга отвечают за наше восприятие времени.

Например, дети с синдромом Туретта (характеризуется множественными моторными тиками) точнее оценивают небольшие интервалы времени, чем другие дети.

Это может объясняться тем, что у них чаще активизируется работа префронтальной коры головного мозга, так как они пытаются контролировать тики.

Копірайт зображення Brandon Morgan Image caption Гиперактивные дети признаются, что время для них течет очень медленно

С другой стороны, для детей с синдромом дефицита внимания время идет гораздо медленнее. Именно поэтому они не могут и пяти минут усидеть на месте.

Это подтверждает предположение о том, что наше восприятие времени зависит от того, как быстро мозг обрабатывает сенсорные сигналы, а также от выработки различных химических веществ, например, дофамина. Нам кажется, что время проходит быстрее, когда мы занимаемся чем-то приятным, то есть когда повышается активность дофамина в мозге.

Скажите "нет" рутине!

Тем не менее, идея того, что в среднем возрасте время ускоряется, оказалась мифом.

Все зависит от временных рамок, которые вы рассматриваете. В исследовании восприятия времени взрослые в середине своей жизни сообщают, что часы и дни проходят с вполне нормальной скоростью, а вот годы пролетают совершенно незаметно.

Причины этого феномена я описала в своей книге "Искаженное время. Особенности восприятия времени" (Time Warped: Unlocking the mysteries of Time Perception).

Существует теория, предполагающая, что мы постоянно оцениваем время в двух направлениях. Перспективно - спрашиваем себя, как быстро движется время в данный момент; и ретроспективно - когда мы спрашиваем себя, как быстро прошел вчерашний день или минувшая неделя.

Обычно эти два представления совпадают, и время ощущается равномерно, но иногда синхронизация нарушается.

Процесс старения является тому примером. Дни проходят с такой же скоростью, как и раньше, но мы поражаемся количеству месяцев и лет, прошедших с момента определенных событий. К примеру, дни рождения сменяют один другой так неожиданно.

Копірайт зображення David Image caption Мы можем изменить наше восприятие времени, постоянно получая новые навыки, знакомясь с новыми людьми и посещая новые места

Одной из причин тому является то, что процесс взросления неизбежно приводит к обогащению личного жизненного опыта. Соответственно, новые впечатления связываются с уже перенесенными, и создается иллюзия того, что все это уже происходило в нашей жизни, а время при этом будто сжимается.

Как с этим бороться?

Попросту не тратьте время на привычные, рутинные занятия, как например, просиживание перед телевизором или за компьютером. Постарайтесь наполнить свое свободное время новыми, неизведанными впечатлениями, и тогда вы заметите, как время замедляется, и жизнь покажется красочнее и веселее.

Вы можете проверить свою скорость восприятия времени с помощью игрового теста на этом сайте (на английском языке).

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.