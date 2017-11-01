Литовская Гора 100 тысяч крестов

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Гора Крестов, расположившаяся в 11 километрах от литовского города Шяуляй, окружена легендами о привидениях, удивительных исцелениях и непокорных героях.

Ветер колышет четки на металлических и деревянных распятиях, заполняя тишину мрачным звоном.

Это - Гора крестов, место паломничества и живой учебник истории войн и восстаний.

Копірайт зображення Paul Stewart Image caption Холм окружают старинные легенды, рассказы о странных видениях и встречах с привидениями

"У холма много секретов, - рассказывает Вилиус Пуронас, местный художник и историк. - Согласно народным преданиям, на месте, где сейчас возвышается холм, стояла церковь".

"Во время страшного шторма молния ударила в церковь, и буря похоронила ее под песком и камнем, а все находившееся внутри люди погибли. Местные жители утверждают, что там можно встретить призраков монахов. На протяжении веков магические явления, видения святых и появления приведений были частью истории этого места".

Другая легенда гласит, что в начале 1300-х годов холм служил платформой для деревянного замка, построенного баронами-язычниками Самогитии - регионе в бывшем Великом княжестве Литовском.

Копірайт зображення Paul Stewart Image caption Молва о чудодейственном месте распространилась по всей Литве, люди стали приходить и оставлять на горе на счастье кресты

В 1348 году замок был разрушен Орденом братьев Меча, немецкими воинами-монахами, которым поручили крещение Ливонии (теперь это Латвия и Эстония).

Многие считают, что самогитяне, пережившие битву, собрали тела убитых товарищей и похоронили их, образуя насыпь.

Души падших языческих воинов и монахов, как говорят, все еще преследуют холм ночью.

Тем не менее самая известная легенда создания холма рассказывает об отчаянном отце, чья дочь внезапно тяжело заболела.

Когда девушка лежала на смертном одре, отцу было видение женщины, которая велела ему сделать деревянный крест и установить его на соседний холм - если он это сделает, сказала она, его дочь поправится.

Утром отчаявшийся мужчина поспешно вырезал деревянный крест и бросился на холм. Девушка вскоре поправилась, а местные жители потянулись доверять священной горе все свои беды и проблемы. Разумеется, каждый прихожанин приходил сюда со своим собственным крестом.

Копірайт зображення Paul Stewart

Однако не каждое распятие было установлено паломниками. Некоторые из них стали символом борьбы литовцев за независимость.

Молва о чудодейственном месте распространилась по всей Литве, люди стали приходить и оставлять на горе на счастье кресты

В советские времена установка крестов не поощрялась, а сама гора стала нежелательным, даже запретным местом, противоречащим советской идеологии.

В 1961 году все кресты были сломаны, раздавлены и сдвинуты бульдозерами к подножью городища. Деревянные кресты здесь же сожгли, металлические были доставлены на свалки металлолома и отправлены на переплавку. Бетонные и каменные кресты измельчали дробилками и использовали для строительства дорог.

Тем не менее, чем сильнее уничтожалась Гора, тем мощнее восстанавливалась. Люди упорно ставили кресты ночью, несмотря на опасность, запреты и гонения властей.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сейчас на горе устанавливают кресты не только католики, но и представители других христианских конфессий

С тех пор место стало магнитом для паломников всех конфессий - христианские кресты стоят рядом с резьбой с еврейскими надписями и словами из Корана.

"Гора крестов не принадлежит никому и, следовательно, принадлежит всем, - сказал Пуронас. - Ни церковь, ни правительство не претендуют на это, и люди приносят кресты сюда не по указке, а по велению души".

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Гора крестов, минимально поддерживаемая муниципалитетом Шяуляй и местными монахами-францисканцами, сегодня насчитывает не менее 100 тысяч распятий и других религиозных символов. И их число постоянно увеличивается.

"Для одних людей Гора крестов является местом созерцания и молитвы. Для других она символизирует неповиновение и сопротивление в темные времена. При этом для всех без исключения - это необычное явление в повседневной жизни", - сказал Пуронас.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайтеBBC Travel.