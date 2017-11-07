"Убийство в "Восточном экспрессе": гламур, джаз, деликатесы

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Чего ожидать от новой экранизации знаменитого детектива, начиненной звездами мирового масштаба, спецэффектами и экшеном?

На первых страницах "Убийства в "Восточном экспрессе"Агата Кристи представляет читателю Эркюля Пуаро как "маленького человека с огромными усами".

Поэтому, кто упрекнет режиссера Кеннета Брану, в том, что он искренне одарил своего бельгийского детектива пышной растительностью на лице?

Скромный завиток на верхней губе Дэвида Саше или Альберта Финни, которые сыграли Пуаро в предыдущих экранизациях романа, для Браны - слишком мало.

У Джуди Денч костюмов больше, чем реплик в диалогах

Кажется, он не смог остановиться на одной версии усов и выбрал сразу все предложенные гримерами, на всякий случай добавив еще немного растительности снизу.

Отсутствие меры, однако, оказывается присущей фильму чертой в целом.

Брана - режиссер, продюсер и исполнитель главной роли - сделал из неторопливой и изощренной головоломки Кристи динамический широкоформатный блокбастер, снятый с огромным размахом и дерзостью.

Очевидно, именно поэтому лента сразу захватывает внимание. Но первое впечатление неожиданно быстро растворяется, и фильм, который стартует с локомотивной скоростью, впоследствии, кажется, не дотянет до своей конечной остановки.

Кеннет Брана и сценарист Майкл Грин смело берутся за хрестоматийный текст Кристи, добавляя новые сюжетные детали. В начале фильма Пуаро оказывается на шумных улицах Иерусалима в 1934 году.

Остроумие и динамизм сцены напоминает "Шерлока" Гая Ричи, но личность Пуаро здесь раскрыта глубже, чем любые другие экранизации Кристи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В фильме снялись многие звезды мировой величини

Пуаро у Браны - не только добрый и галантный джентльмен, но также перфекционист, болезненно одержимый симметрией. Так, случайно вступив в кучу навоза, для равновесия он должен поставить в него и вторую ногу.

Как только он очищает свою обувь, его срочно вызывают в Лондон. В последнее мгновение Пуаро удается запрыгнуть в самый знаменитый и самый роскошный поезд в истории - "Восточный экспресс".

Рядом с Пуаро оказывается разношерстное и довольно экстравагантное общество: дерзкий негодяй и проходимец (Джонни Депп), его помощник тихоня (Джош Гадд) и молчаливый камердинер (Дерек Якоби) наглая блондинка, которая охотится на своего мужа (Мишель Пфайфер) капризная русская княгиня (Джуди Денч) и ее немецкая горничная (Оливия Коулмэн) австрийский профессор-расист (Уиллем Дефо) миссионерка (Пенелопа Круз) англичанка гувернантка (Дейзи Ридли) и другие.

К сожалению, сполна насладиться эксцентричными персонажами Кристи и игрой звезд такой величины не удастся.

Билет стоит покупать хотя бы ради альпийских пейзажей, роскошного ар деко, энергичного джаза и аппетитных деликатесов

По сценарию Грина, каждому из персонажей достается немного строк. У Джуди Денч костюмов больше, чем реплик.

Впрочем, скупые диалоги щедро компенсирует стремительное движение камеры и поезда, придавая "Восточному экспрессу" Браны ту энергичность, которой не хватало предыдущей экранизации романа, снятой в 1974-м Сидни Люметом.

Железнодорожное путешествие эпохи парового двигателя еще никогда не выглядело таким гламурным.

Билет стоит покупать хотя бы ради потрясающих альпийских пейзажей, роскошной ар деко, энергичного джазового саундтрека и аппетитных деликатесов на экране.

Лишь местами нахальный продакт-плейсмент шоколадных изделий оставляет кисловатый привкус во рту.

А потом, сразу после того, как поезд застревает в снежных заносах, происходит само убийство. Точнее, это у Агаты Кристи снежные заносы, а у Кеннета Браны - все гораздо драматичнее.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Предыдущая экранизация романа 1974 года

Удар молнии сдвигает огромную снежную лавину, которая заваливает рельсы и останавливает Восточный экспресс.

Фильм, конечно, не останавливается на этом моменте, но динамизм первой части безвозвратно утрачен.

У Кеннета Браны - все намного драматичнее

Очевидно, эта потеря неизбежна, как в фильме, так и в самом романе. Ведь Пуаро соглашается расследовать убийство, и дальше происходит серия бесед с пассажирами поезда.

Поскольку такое развитие событий противоречит законам кинематографа, режиссер пытается разбавить допросы эффектными, но не очень уместными сценами, как например, погоня с ружьем и кинжалом.

Режиссеру вместо этого стоило бы сосредоточиться на знаменитых "серых мозговых клетках" Пуаро и заодно заставить поработать и нейроны зрителей.

Ведь самое большое удовольствие от романа получаешь, выявляя незаметные подсказки и следя за невероятной работой интеллекта сыщика.

В фильме, однако, многие ключи к разгадке или упоминаются вскользь, или вообще опускаются.

Да и сам Пуаро в конце концов решает головоломку не столько благодаря гениальности своего дедуктивного метода, сколько прибегая к догадкам и истерике.

Фильму в целом присущ высокий градус эмоциональности. Пуаро на экране воспринимает новость об убийстве далеко не с такой невозмутимостью, как его литературный альтер эго.

Он вообще воплощает такую ​​многогранную и страстную личность, что я с нетерпением буду ждать его возвращения. На вероятность сиквела недвусмысленно намекают последние кадры фильма.

Жаль только, что тонкие загадки и неожиданные повороты расследования, за что мы так любим детективы Агаты Кристи, в фильме затмила зрелищная внешность героев и шумные погони в снежных пейзажах.

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