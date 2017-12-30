Лучшие фильмы 2017 года по версии критиков ВВС

Копірайт зображення A24

Кинокритик BBC Culture Николас Барбер составил свой список лучших фильмов уходящего года, а обозреватель по вопросам культуры Русской службы Би-би-си Александр Кан добавил к нему наиболее интересные, с его точки зрения, кинокартины российских режиссеров.

10. "Короче" (Downsizing)

Амбиции режиссера Александра Пэйна в этом фильме достигают головокружительных высот. До этого известный своими полными черного юмора и сатиры на современное американское общество комедиями ("На обочине", "Небраска"), двукратный лауреат премии "Оскар" поставил на этот раз нечто ошеломляюще апокалиптическое и научно-фантастическое.

Мэтт Дэймон и Кристен Уиг играют типичную американскую пару, мужа и жену, которые пришли к выводу, что если их тело уменьшится до размера куклы Барби, жить станет проще и дешевле. И они присоединяются к добровольцам, принявшим предложение ученых таким образом снять проблему перенаселенности Земли.

Но это только начало - как только вы вроде бы начинаете понимать, куда всё клонится, режиссер разворачивает фильм в неожиданном для вас направлении…

9. "История призрака" (A Ghost Story)

Копірайт зображення A24

Каково это - быть призраком, слоняющимся в вечности и не имеющим никакой возможности повлиять на физический мир (ну разве что кроме способности заставить мигать электрическую лампочку)?

Режиссер Дэвид Лоури ("Пит и его дракон", "В бегах") предлагает поразмышлять на эту тему в своем необычном и неожиданно трогательном фильме, задействовав звездный состав актеров. Мастерским ходом со стороны постановщика можно считать привлечение на главную роль оскароносного Кейси Аффлека, которому в фильме даже не приходится разговаривать - большую часть времени его герой проводит, укрывшись за белой простыней, как и подобает призраку.

В зависимости от того, насколько вы вообще склонны к мистике, "Историю призрака" можно рассматривать как поэтическое размышление на тему неприкаянности и одиночества - или как затянувшийся анекдот о человеке, которому не хватает зрелости для того, чтобы оставить позади разрыв с любимой и двигаться по жизни дальше.

8. "Их звездный час" (Their Finest)

Копірайт зображення STX Entertainment

Британская киноиндустрия в этом году была словно зациклена на Дюнкеркской эвакуации 1941 года (операции по эвакуации морем английских, французских и бельгийских частей, блокированных у города Дюнкерк немецкими войсками - Прим. переводчика).

Два из наиболее перспективных с точки зрения будущих наград британских фильма - это эпические хроники: военная драма о самой операции ("Дюнкерк") и дипломатическая драма о действиях Черчилля в решающие месяцы Второй мировой ("Темные времена").

Однако куда больше удовольствия получаешь от просмотра многослойной романтической комедии режиссера Лоне Шерфиг "Их звездный час". Кэтрин Коул (ее играет Джемма Артертон) нанимают в министерство информации, чтобы она помогла в написании сценария фильма (все о той же Дюнкеркской эвакуации), который должен поднять дух сражающейся против Гитлера нации (как выражается один из героев, задача - добавить сентиментальных соплей, чтобы зрители рыдали).

Кинолента Шерфиг в итоге стала чудесной данью атмосфере товарищества и неизбежных компромиссов, царившей в кинопроизводстве. Все герои получились настолько симпатичны, что вам хочется обнять каждого.

В то же время фильм ни на миг не позволяет забыть о том, в какое время происходит его действие, как опасна была жизнь в годы войны, как тяжело жить в постоянном напряжении…

7. "Леди Бёрд" (Lady Bird)

Копірайт зображення A24

Сценарист, режиссер и продюсер американка Грета Гервиг, писавшая сценарии к фильмам "Госпожа Америка" и "Милая Фрэнсис" совместно с их режиссером Ноа Баумбаком, на этот раз все сделала сама - и написала, и поставила. Получилась безупречная, зрелая драма-комедия, в которой достигнут необходимый баланс между блестящим юмором и глубоким сочувствием своей героине.

Эта 17-летняя героиня (ирландская актриса Сирша Ронан) - очень себе на уме, и в то же время не настолько уверена в себе и умна, насколько ей хотелось бы самой.

Действие происходит в Сакраменто (Калифорния) в 2002 году и полным-полно таких деталей, что вас не покидает ощущение: Грета Гервиг вспоминает о том, какой была сама в молодости.

Впрочем, показанные в фильме юношеские метания, постоянное и острое чувство незащищенности, семейные ссоры главной героини заставят узнать во всем этом себя любого из нас.

6. Проект "Флорида" (The Florida Project)

Копірайт зображення A24

После шумного успеха "Мандарина" режиссер Шон Бэйкер предлагает нам еще одно исследование жизни обнищавших американцев-маргиналов, и оно получилось не менее живым, полным энергии и трогательным.

Действие разворачивается в одном из тех мотелей, которые туристы, направляющиеся в Диснейленд, объезжают за версту. В "Проекте "Флорида" зрителю предлагается провести долгое тягучее лето с озорной шестилетней девочкой Муни, сообразительной не по годам, с ее матерью-бунтаркой и с неутомимым менеджером мотеля "Волшебный замок" (в котором живут наркоманы, бездомные и люди с психическими отклонениями - в общем, те, чья жизнь потерпела крушение).

Временами кажется, что у Муни - вполне счастливое детство, временами - что это не детство, а кошмар…

5. "Прочь" (Get Out)

Копірайт зображення Universal Pictures

Джордан Пил дебютировал с этим фильмом и как сценарист и как режиссер - и дебют вылился в захватывающий фильм, держащий вас в напряжении от начала до конца.

Чернокожий фотограф и его белая девушка приезжают к ее родителям, тоже белым, и вот тут-то все и начинается. Эта смесь детектива с фильмом ужасов невероятно смешна и одновременно жутка - той самой классической жутью ужастиков 1970-х, которые явно вдохновляли Пила.

Заставляя аудиторию хохотать и вскрикивать от страха, умная сатира Джордана Пила подводит зрителя к разговору о таких серьезных вещах, как расовые отношения в современной Америке, и делает это гораздо эффективнее, чем самые серьезные из исторических драм.

4. "Хорошее время" (Good Time)

Копірайт зображення A24

Роберт Паттинсон в роли грабителя банков Конни выглядит куда опаснее и гораздо ненормальнее, чем в роли вампира из серии фильмов "Сумерки". Кажется, что вы чувствуете запах пота, капающего с его осунувшегося, бледного лица с глазами навыкате, когда он пытается уйти от погони.

Без сомнения, эта роль - лучшая в карьере Паттинсона, но криминальная драма, переходящая в фарс, предлагает вам и кое-что еще: бурлящий и дерзкий коктейль, состоящий из до боли аутентичных ситуаций, в изображении которых талантливые американские режиссеры братья Джош и Бенни Сэфди чувствуют себя как рыба в воде.

3. "Приключения Паддингтона 2" (Paddington)

Копірайт зображення Warner Bros

Очень немногие из тех детских фильмов, в которых игра актеров чередуется с мультипликацией ("лайв-экшн"), доставляют зрителю такую радость, как "Приключения Паддингтона 2". В причислении этой ленты к жанру "лайв-экш" есть даже что-то оскорбительное для ее великолепных мультипликационных сцен.

Второй фильм Пола Смита про мишку Паддингтона своей тщательностью напоминает музыкальную шкатулку, сконструированную большим мастером. Он превосходен и как живописная эксцентрическая комедия, и как чистосердечная ода силе добра и открытости.

Главный герой, кроткий мишка (озвученный Беном Уишоу) в наше неспокойное время вполне подходит в качестве примера для подражания, а для кого-то - и источника истинного вдохновения.

Есть у мишки и антагонист: Хью Грант блестяще пародирует сам себя в роли самовлюбленного актера, утратившего былую славу и снимающегося теперь в рекламе собачьего корма.

2. "Хэппи-энд" (Happy End)

Копірайт зображення Sony Pictures Classics

"Хэппи-энд" Михаэля Ханеке - это черная, как бездна, комедия о представителях трех поколений одной семьи, бизнес-династии, каждый из которых по-своему психопат.

Изабель Юппер, Жан-Луи Трентиньян и Матье Кассовиц играют аристократов из Кале, которые воплощают собой полную бессердечность - как дома, так и на работе, и при этом до жути уверены в собственной правоте.

Они отвратительны, но, хотя мрачный взгляд на человечество, который предлагает нам фильм, расстраивает, изобретательность режиссера в построении сюжета часто вызывает улыбку.

Внешне "Хэппи-энд" - не что иное как серия загадочных убийств. Ханеке изображает их завораживающе и ведет нас от преступления к преступлению, не сразу открывая, как все произошло и кого винить.

1. "Форма воды" (The Shape of Water)

Копірайт зображення 20th Century Fox

Эта великолепная шпионско-мелодраматично-комедийно-музыкально-фантастическая (да еще и про монстров!) кинолента дарит зрителям всё, что они могут ожидать от фильма Гильермо дель Торо - да и вообще от любого фильма.

Салли Хокинс блестяще играет роль немой уборщицы в секретной лаборатории (Балтимор начала 1960-х), влюбившейся в гуманоида-амфибию (актер Даг Джонс).

Их странные отношения показаны завораживающе и эмоционально, и сами по себе могли бы стать сюжетом прекрасного кино. Но дель Торо идет дальше - он использует эту сказочную ситуацию для того, чтобы подчеркнуть всю паранойю эры холодной войны и трудности борьбы за гражданские права.

Причина того, что у него всё получилось, проста. "Форма воды" - это результат восхитительного торжества любви - не только между женщиной и человеком-рыбой, но и любви режиссера к магии кинематографа.