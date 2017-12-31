Шведское слово, которое вытесняет "хюге"

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Понятие "лагум", что в произвольном переводе означает "золотую середину", можно применить ко всему: от привычного стиля работы до дизайна интерьера

Пришло время осваивать новый скандинавский тренд, воплощение сдержанности и равновесия.

О хюге сегодня можно забывать - среди стилей жизни появился новый скандинавский тренд.

На протяжении последних нескольких лет стала очень популярной датская жизненная философия, которая помогает чувствовать спокойствие и уют и развивает в человеке умение быть счастливым в определенные моменты жизни.

Однако индустрия стиля жизнь не стоит на месте.

Лагум позволяет людям наслаждаться жизнью и при этом быть здоровыми и счастливыми

И следующим "модным словечком" по версиям таких журналов, как Vogue и ELLE, стал шведский принцип lagom (произносится: лааа-гум), объединяющий сдержанность и равновесие.

Вполне понятно, почему лагум находит отклик в душах людей по всему миру, говорит Нильс Еэк, соучредитель программного приложения Remente для хорошего самочувствия и психолог проекта.

"С одной стороны, мы много работаем, постоянно на связи, потакаем своим слабостям. А с другой - нам советуют ограничивать себя, сидеть на новомодных диетах или быть в тренде с детоксом", - объясняет он.

"В мире контрастов и противоречивых советов лагум предлагает золотую середину - позволяет людям наслаждаться жизнью, оставаясь при этом здоровыми и довольными".

Но, хоть шведам и приятно, что мир принимает их образ жизни, лагум - понятие, которое нелегко перевести на язык маркетинговой стратегии.

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Шведское слово "лагум" пришло на смену датскому "хюге", так как возник новый скандинавский тренд образа жизни

Впервые я осознала существование этого жизненного принципа более семи лет назад, когда переехала в Швецию из США.

Нас с мужем пригласили на ужин к друзьям. Их дом был декорирован в нейтральных тонах, отделан светлым деревом, иногда пол украшали скромные коврики.

Хозяин дома, Йорген, был профессиональным скрипачом, другие гости тоже были успешными музыкантами, которые играли в различных оркестрах Стокгольма (то есть для них обычным явлением было играть, например, на церемонии вручения Нобелевской премии).

Тем не менее, неофициальный дресс-код словно дополнял сдержанный дизайн квартиры Йоргена: потертые джинсы, легкие блузки для женщин, а для мужчин - плотно облегающие рубашки.

Все разулись у дверей и ходили в носках.

Но, кроме спокойных вибраций, в воздухе витало еще кое-что. Никто из успешных гостей не кичился достижениями и не перемывал никому косточки.

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Лагум как понятие уходит корнями в традиции жизни общин времен викингов

Все присутствующие говорили минимум на трех языках, однако в любой момент готовы были признаться в том, что несовершенно ими владеют, потому что для них эти языки иностранные.

Разговор был то громким, то утихал, от последних концертов переходили к текущим проектам и путешествиям. Однако, казалось, что беседу подсознательно модерируют все сидящие за столом так, чтобы каждому было не много и не мало.

Иногда наступала длинная пауза, которая казалась вполне комфортной для шведов, но у меня вызвала какой-то ментальный зуд, желание заполнить тишину каким-то шумом.

Именно тогда и начал раскрываться лагум - как "уместное групповое поведение" для друзей и коллег, которые знают друг друга уже много лет.

Этимологически слово "лагум" происходит из древнескандинавского языка, от слова "закон", однако, по-шведски это также означает "команда".

Но в культурном смысле лагум укоренен в древние времена викингов, когда после тяжелого рабочего дня все собирались вокруг костра и передавали по кругу рог, наполненный медовухой.

Каждый должен был отпить только свою долю, чтобы другим тоже досталось. На протяжении веков это "лагет ум" ( "сидение вместе вокруг костра") сократилось до "лагум".

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Лагум часто называют принципом Златовласки: "Не много и не мало, ровно столько, сколько надо"

Часто говорят, что это понятие трудно перевести. Но обычно его описывают как принцип сказочной героини Златовласки: "Не много и не мало, ровно столько, сколько надо".

То есть, имеется в виду золотая середина. Но настоящая причина трудностей перевода кроется в том, что это слово изменяет значение в зависимости от ситуации и контекста.

Оно может также означать "уместность" в социальном контексте, "умеренность" в еде, "чем меньше, тем лучше" в дизайне интерьеров, "осознанность" в хорошем самочувствии, "самодостаточное развитие" в выборе стиля жизни и "логику" в бизнесе . И все это - с оттенком "оптимального" выбора решения.

Лагум по сути означает, что любое решение, которое вы принимаете при определенных условиях, должно быть оптимальным для вас или группы, в которой вы находитесь.

Например, однажды я ожидала в аэропорту "Стокгольм-Арланда" свой багаж, который должен был прибыть из Лапландии. Другие пассажиры молча стояли вокруг ленты конвейера.

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Каждый человек понимает лагум по-своему, особенно когда речь идет об определенном контексте

Попутчики обменялись несколькими словами, но в целом разговоров не было. В США я бы уже громко смеялась вместе с другими над задержкой багажа. Но здесь, в Швеции, казалось неуместным и лишним вести светские разговоры об очевидном.

Телесное и умственное отстранение пассажиров было лагумом - способом уменьшить стресс в стрессовой ситуации, не наносить другим неудобств лишней жестикуляцией или обременительными разговорами.

Возвращаясь к "принципу Златовласки", вспомним, что героиня сказки считала идеальным для себя: стул по росту, миску каши, кровать. Но мы никогда не задумываемся над тем, что было идеальным для папы-медведя и мамы-медведицы.

А в Швеции их стулья, миски и кровати также "лагум" - оптимальные для них.

Мое состояние лагум не тождественно вашему, но, употребляя это слово, мы как бы говорим о взаимном, поскольку наши индивидуальные представления о том, что означает лагум, объединяются в одно.

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Лагум побуждает нас стремиться к собственному душевному равновесию и одновременно создавать гармонию с другими

Например, если я скажу, что блюдо посолено "лагум", то в вашем воображении как слушателя возникнет картинка блюда, посоленного по вашему вкусу. Мне может нравиться более соленая пища, чем вам, но вы понимаете контекст.

Лагум помогает нам стремиться к собственному душевному равновесию и одновременно - к гармоничным отношениям с теми группами или обществом, в которых мы находимся.

В идеале это должно было работать безупречно. Однако человеческой натуре свойственно испытывать зависть - именно поэтому некоторые шведы воспринимают лагум со смешанными чувствами.

Поскольку у двух разных людей лагум тоже разный, в группе может проявляться и его отрицательная сторона.

Лагум побуждает нас создавать гармонию внутри группы

Он диктует людям стремиться к гармонии в группе - в ущерб своим интересам, а не привнося в группу собственный лагум, ведь это может вызвать зависть и неприязнь.

Поэтому у лагума со временем появились значения "серый, невыразительный" и "скучный". И уже многие шведы хотят отмежеваться от этого слова. В соцсетях даже возник хэштег - #NoMoreLagom (#БольшеНикакогоЛагума).

Но ведь лагум не обязательно воспринимать исключительно как "умеренность", как посредственность и аскетизм. В основе этого понятия лежит нечто большее - целостное восприятие выбора, который мы постоянно делаем в жизни.

Копірайт зображення Lola Akinmade Åkerström Image caption Нильс Еэк: "Лагум учит лучше осознавать, что именно делает нас счастливыми"

"Лагум учит нас избегать крайностей: чрезмерных и строгих ограничений, - позволяя лучше осознавать, что именно делает нас счастливыми и дарит ощущение комфорта, - объясняет Еэк. - Заимствуя лагум как способ мышления, мы учимся избегать крайних проявлений настроения и чувств" .

Поэтому в следующий раз, когда во время путешествия по Швеции вы услышите, что окружающие отвечают сдержанно или вообще молчат, знайте - скорее всего, ничего личного, это просто действие лагума.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.