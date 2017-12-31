Шведское слово, которое вытесняет "хюге"
Пришло время осваивать новый скандинавский тренд, воплощение сдержанности и равновесия.
О хюге сегодня можно забывать - среди стилей жизни появился новый скандинавский тренд.
На протяжении последних нескольких лет стала очень популярной датская жизненная философия, которая помогает чувствовать спокойствие и уют и развивает в человеке умение быть счастливым в определенные моменты жизни.
Однако индустрия стиля жизнь не стоит на месте.
И следующим "модным словечком" по версиям таких журналов, как Vogue и ELLE, стал шведский принцип lagom (произносится: лааа-гум), объединяющий сдержанность и равновесие.
Вполне понятно, почему лагум находит отклик в душах людей по всему миру, говорит Нильс Еэк, соучредитель программного приложения Remente для хорошего самочувствия и психолог проекта.
"С одной стороны, мы много работаем, постоянно на связи, потакаем своим слабостям. А с другой - нам советуют ограничивать себя, сидеть на новомодных диетах или быть в тренде с детоксом", - объясняет он.
"В мире контрастов и противоречивых советов лагум предлагает золотую середину - позволяет людям наслаждаться жизнью, оставаясь при этом здоровыми и довольными".
Но, хоть шведам и приятно, что мир принимает их образ жизни, лагум - понятие, которое нелегко перевести на язык маркетинговой стратегии.
Впервые я осознала существование этого жизненного принципа более семи лет назад, когда переехала в Швецию из США.
Нас с мужем пригласили на ужин к друзьям. Их дом был декорирован в нейтральных тонах, отделан светлым деревом, иногда пол украшали скромные коврики.
Хозяин дома, Йорген, был профессиональным скрипачом, другие гости тоже были успешными музыкантами, которые играли в различных оркестрах Стокгольма (то есть для них обычным явлением было играть, например, на церемонии вручения Нобелевской премии).
Тем не менее, неофициальный дресс-код словно дополнял сдержанный дизайн квартиры Йоргена: потертые джинсы, легкие блузки для женщин, а для мужчин - плотно облегающие рубашки.
Все разулись у дверей и ходили в носках.
Но, кроме спокойных вибраций, в воздухе витало еще кое-что. Никто из успешных гостей не кичился достижениями и не перемывал никому косточки.
Все присутствующие говорили минимум на трех языках, однако в любой момент готовы были признаться в том, что несовершенно ими владеют, потому что для них эти языки иностранные.
Разговор был то громким, то утихал, от последних концертов переходили к текущим проектам и путешествиям. Однако, казалось, что беседу подсознательно модерируют все сидящие за столом так, чтобы каждому было не много и не мало.
Иногда наступала длинная пауза, которая казалась вполне комфортной для шведов, но у меня вызвала какой-то ментальный зуд, желание заполнить тишину каким-то шумом.
Именно тогда и начал раскрываться лагум - как "уместное групповое поведение" для друзей и коллег, которые знают друг друга уже много лет.
Этимологически слово "лагум" происходит из древнескандинавского языка, от слова "закон", однако, по-шведски это также означает "команда".
Но в культурном смысле лагум укоренен в древние времена викингов, когда после тяжелого рабочего дня все собирались вокруг костра и передавали по кругу рог, наполненный медовухой.
Каждый должен был отпить только свою долю, чтобы другим тоже досталось. На протяжении веков это "лагет ум" ( "сидение вместе вокруг костра") сократилось до "лагум".
Часто говорят, что это понятие трудно перевести. Но обычно его описывают как принцип сказочной героини Златовласки: "Не много и не мало, ровно столько, сколько надо".
То есть, имеется в виду золотая середина. Но настоящая причина трудностей перевода кроется в том, что это слово изменяет значение в зависимости от ситуации и контекста.
Оно может также означать "уместность" в социальном контексте, "умеренность" в еде, "чем меньше, тем лучше" в дизайне интерьеров, "осознанность" в хорошем самочувствии, "самодостаточное развитие" в выборе стиля жизни и "логику" в бизнесе . И все это - с оттенком "оптимального" выбора решения.
Лагум по сути означает, что любое решение, которое вы принимаете при определенных условиях, должно быть оптимальным для вас или группы, в которой вы находитесь.
Например, однажды я ожидала в аэропорту "Стокгольм-Арланда" свой багаж, который должен был прибыть из Лапландии. Другие пассажиры молча стояли вокруг ленты конвейера.
Попутчики обменялись несколькими словами, но в целом разговоров не было. В США я бы уже громко смеялась вместе с другими над задержкой багажа. Но здесь, в Швеции, казалось неуместным и лишним вести светские разговоры об очевидном.
Телесное и умственное отстранение пассажиров было лагумом - способом уменьшить стресс в стрессовой ситуации, не наносить другим неудобств лишней жестикуляцией или обременительными разговорами.
Возвращаясь к "принципу Златовласки", вспомним, что героиня сказки считала идеальным для себя: стул по росту, миску каши, кровать. Но мы никогда не задумываемся над тем, что было идеальным для папы-медведя и мамы-медведицы.
А в Швеции их стулья, миски и кровати также "лагум" - оптимальные для них.
Мое состояние лагум не тождественно вашему, но, употребляя это слово, мы как бы говорим о взаимном, поскольку наши индивидуальные представления о том, что означает лагум, объединяются в одно.
Например, если я скажу, что блюдо посолено "лагум", то в вашем воображении как слушателя возникнет картинка блюда, посоленного по вашему вкусу. Мне может нравиться более соленая пища, чем вам, но вы понимаете контекст.
Лагум помогает нам стремиться к собственному душевному равновесию и одновременно - к гармоничным отношениям с теми группами или обществом, в которых мы находимся.
В идеале это должно было работать безупречно. Однако человеческой натуре свойственно испытывать зависть - именно поэтому некоторые шведы воспринимают лагум со смешанными чувствами.
Поскольку у двух разных людей лагум тоже разный, в группе может проявляться и его отрицательная сторона.
Он диктует людям стремиться к гармонии в группе - в ущерб своим интересам, а не привнося в группу собственный лагум, ведь это может вызвать зависть и неприязнь.
Поэтому у лагума со временем появились значения "серый, невыразительный" и "скучный". И уже многие шведы хотят отмежеваться от этого слова. В соцсетях даже возник хэштег - #NoMoreLagom (#БольшеНикакогоЛагума).
Но ведь лагум не обязательно воспринимать исключительно как "умеренность", как посредственность и аскетизм. В основе этого понятия лежит нечто большее - целостное восприятие выбора, который мы постоянно делаем в жизни.
"Лагум учит нас избегать крайностей: чрезмерных и строгих ограничений, - позволяя лучше осознавать, что именно делает нас счастливыми и дарит ощущение комфорта, - объясняет Еэк. - Заимствуя лагум как способ мышления, мы учимся избегать крайних проявлений настроения и чувств" .
Поэтому в следующий раз, когда во время путешествия по Швеции вы услышите, что окружающие отвечают сдержанно или вообще молчат, знайте - скорее всего, ничего личного, это просто действие лагума.
Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.