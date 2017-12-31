Скандальные произведения искусства и 100 комедий всех времен: BBC Журнал 2017

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Журнальный столик" британского художника Аллена Джонса является одним из произведений современного искусства, вызывающем противоречивую реакцию публики

Лучшие материалы BBC Сulture за прошлый год, посвященные искусству, кино и религии.

Немецкий фотограф Михаэль Вольф в течение нескольких лет снимал пассажиров в токийском метро в часы пик. Результатом его работы стал проект Tokyo Compression ("Толкотня в токийском метро").

Неестественные позы, в которых фотограф запечатлел пассажиров токийской подземки, напоминают застывших в пепле жителей Помпеи. Эти снимки, однако, не поставлены, они изображают повседневную реальность метрополитена в японской столице.

Копірайт зображення Michael Wolf, Courtesy of Flowers Gallery Image caption Проект Tokyo Compression изображает повседневные реалии токийского метро

Элвис жив? Что происходит в Зоне 51? Кто на самом деле убил Кеннеди? И правда ли, что наши политики и президенты - это рептилии-гуманоиды, способные менять свой облик?

В Лондонской галерее фотографии в рамках "Недели конспирологии" прошла выставка, посвященная теориям заговора и снимкам, которые помогли распространить их.

Копірайт зображення Alamy Image caption Среди противоречивых снимков, которые способствовали возникновению теории заговоров, есть и фотография высадки на Луну

За серию фотографий (Bread and Circuses), посвященную жизни дубайских миллиардеров фотограф Ник Ханнес получил награду конкурса Magnum Photography.

Автор, однако, не выражает своего отношения к сюжетам снимков. Зато предлагает остроумный и часто неоднозначный взгляд на стиль жизни, который многим покажется крайней мере странным.

Копірайт зображення Nick Hannes Image caption Вилла "Плавучий морской конек" на искусственном архипелаге "Сердце Европы" в Персидском заливе

Недавно два самых известных музея мира отказались выставлять экспонаты, которые вызвали возмущение публики.

В свете этих событий арт-критик BBC Сulture задумался о роли цензуры в истории искусства и вспомнилв десять самых противоречивых художественных произведений.

Копірайт зображення Tate Image caption В 1961 году итальянский авангардный художник Пьеро Манзони, законсервировав в 90 банок 2700 граммов своих фекалий

В разных религиях принято чествовать мощи святых. Но существуют и достаточно необычные светские реликвии : от глаз Эйнштейна до пениса Наполеона.

Копірайт зображення Artscatter Image caption Палец Галилео Галилея, который недавно приобрел на аукционе флорентийский Музей истории науки

Мексиканские художники Фрида Кало и Диего Ривера писали портреты друг друга в течение 25 лет.

О страсти и взаимных обидах, обожании и боли, которые тесно сплелись в жизни Кало и Риверы, ни одна биография не расскажет лучше, чем их картины.

Копірайт зображення Alamy

Сыр, по выражению американского интеллектуала Клифтона Фадимана - это "попытка молока достичь бессмертия".

Похоже, это намерение подхватили целые поколения художников, от Дали до голландских мастеров, которых вдохновлял сыр, и которые сделали эту скромную пищу объектом эстетического восхищения.

Копірайт зображення Alamy Image caption Часы на картине Сальвадора Дали "Постоянство памяти" плавятся и растекаются, как сыр "Камамбер"

Она бросила блестящую актерскую карьеру и вышла замуж за принца. Ее талантом и обаянием восхищался весь мир. Какой была Грэйс Келли, любимая актриса Альфреда Хичкока и жена князя Монако?

Копірайт зображення Alamy Image caption В семье блестящих победителей Грейс всегда считали неудачницей

Более двух сотен кинокритиков из 52 стран мира и шести континентов определили 100 лучших комедий всех времен.

Голосование выявило некоторые интересные тенденции. Например, что в жанре комедии мужчины и женщины имеют очень схожие вкусы.

А сможете ли вы угадать, какая лента заняла первое место и стала абсолютным победителем у всех критиков?

Копірайт зображення Getty Images

И наконец, наиболее популярной статьей о культуре в BBC Журнале 2017 стала история о религии, которая сформировала западную цивилизацию, вдохновила "Звездные войны" и "Игру престолов", и которой восхищались Вольтер, Ницше и Фредди Меркьюри.