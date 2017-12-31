Скандальные произведения искусства и 100 комедий всех времен: BBC Журнал 2017
Лучшие материалы BBC Сulture за прошлый год, посвященные искусству, кино и религии.
Немецкий фотограф Михаэль Вольф в течение нескольких лет снимал пассажиров в токийском метро в часы пик. Результатом его работы стал проект Tokyo Compression ("Толкотня в токийском метро").
Неестественные позы, в которых фотограф запечатлел пассажиров токийской подземки, напоминают застывших в пепле жителей Помпеи. Эти снимки, однако, не поставлены, они изображают повседневную реальность метрополитена в японской столице.
Элвис жив? Что происходит в Зоне 51? Кто на самом деле убил Кеннеди? И правда ли, что наши политики и президенты - это рептилии-гуманоиды, способные менять свой облик?
В Лондонской галерее фотографии в рамках "Недели конспирологии" прошла выставка, посвященная теориям заговора и снимкам, которые помогли распространить их.
За серию фотографий (Bread and Circuses), посвященную жизни дубайских миллиардеров фотограф Ник Ханнес получил награду конкурса Magnum Photography.
Автор, однако, не выражает своего отношения к сюжетам снимков. Зато предлагает остроумный и часто неоднозначный взгляд на стиль жизни, который многим покажется крайней мере странным.
Недавно два самых известных музея мира отказались выставлять экспонаты, которые вызвали возмущение публики.
В свете этих событий арт-критик BBC Сulture задумался о роли цензуры в истории искусства и вспомнилв десять самых противоречивых художественных произведений.
В разных религиях принято чествовать мощи святых. Но существуют и достаточно необычные светские реликвии : от глаз Эйнштейна до пениса Наполеона.
Мексиканские художники Фрида Кало и Диего Ривера писали портреты друг друга в течение 25 лет.
О страсти и взаимных обидах, обожании и боли, которые тесно сплелись в жизни Кало и Риверы, ни одна биография не расскажет лучше, чем их картины.
Сыр, по выражению американского интеллектуала Клифтона Фадимана - это "попытка молока достичь бессмертия".
Похоже, это намерение подхватили целые поколения художников, от Дали до голландских мастеров, которых вдохновлял сыр, и которые сделали эту скромную пищу объектом эстетического восхищения.
Она бросила блестящую актерскую карьеру и вышла замуж за принца. Ее талантом и обаянием восхищался весь мир. Какой была Грэйс Келли, любимая актриса Альфреда Хичкока и жена князя Монако?
Более двух сотен кинокритиков из 52 стран мира и шести континентов определили 100 лучших комедий всех времен.
Голосование выявило некоторые интересные тенденции. Например, что в жанре комедии мужчины и женщины имеют очень схожие вкусы.
А сможете ли вы угадать, какая лента заняла первое место и стала абсолютным победителем у всех критиков?
И наконец, наиболее популярной статьей о культуре в BBC Журнале 2017 стала история о религии, которая сформировала западную цивилизацию, вдохновила "Звездные войны" и "Игру престолов", и которой восхищались Вольтер, Ницше и Фредди Меркьюри.