От Сиднея до Нью-Йорка: как мир встретил новый год

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Первыми Новый 2018-й год встретили жители тихоокеанских островов Самоа, Тонга и Кирибати. С размахом Новый год отпраздновали жители Австралии, Новой Зеландии, Китая, Японии и Индии.

Бангкок отметил Новый год эффектным салютом над рекой Чао Прайя.

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"Лисий парад" в токийском районе Одзи традиционно предшествует первой новогодней молитве и собирает большое количество туристов и местных жителей.

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Пиротехническое шоу в бухте Виктория в Гонконге напротив местного экспоцентра.

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Жители Сеула встретили Новый год со светящимися воздушными шарами в руках.

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За грандиозным световым шоу в австралийском Сиднее наблюдало около миллиона зрителей.

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Салют над Сиднейской бухтой продолжался 12 минут.

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В Сингапуре отсчет часов и минут до наступления 2018 года также сопровождался красочным фейерверком.

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Пятиминутным фейерверком встретили Новый год жители и гости новозеландского Окленда.

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Индийские школьники в Амритсаре ответственно подошли к подготовке празднования Нового года.

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Жители Дели собрались для встречи Нового года у монумента "Ворота Индии".

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Грандиозный салют в Лондоне длился около 15 минут, всего было выпущено 50 тысяч залпов.

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Новогодняя ночь в Нью-Йорке стала одной из самых холодных за последние десятилетия - столбик термометра опустился ниже -12 градусов.

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Несмотря на холод, на Таймс-сквер вышли десятки тысяч людей.

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