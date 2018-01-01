Люди без высшего образования испытывают необъективное отношение к себе. Эта форма дискриминации малозаметная, но ощутимая, потому что довольно часто ее следствием становится общественный барьер.

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Попав впервые на территорию студенческого городка, Ланс Фусарелли чувствовал себя не в своей тарелке. Казалось, люди, которые его окружают, знают гораздо больше, чем он - об обществе, этикете и тому подобном.

Причину этих различий Ланс видит в своем происхождении. Хотя он вырос и не в нищете, но его семья жила в рабочем городке в сельской местности - небольшом округе Авелла, штат Пенсильвания.

Ланс стал первым из своей семьи, кто пошел в университет. Мать должна была бросить учебу, потому что забеременела; отец еще подростком отправился работать на угольную шахту. Ланс жил среди людей, которые после старших классов редко шли учиться дальше.

А вот другая история.

В жизни Фусарелли все сложилось как нельзя лучше. Он получил высшее образование, стал профессором и директором программ последипломной подготовки в Университете штата Северная Каролина.

И лишь изредка вспоминает, как смутился в молодости, когда один из коллег невинно исправил грамматическую ошибку в его небезупречной речи.

"Он не хотел ничего плохого, мы были хорошими друзьями. Просто он вырос в другой среде, - объясняет Фусарелли. - А я до сих пор не всегда разговариваю, как университетский преподаватель. Бывает, хочется и смачное слово ввернуть".

Копірайт зображення Tom Hermans Image caption К недостаточно образованным людям порой относятся предвзято.

Неблагоприятное происхождение не помешало господину Фусарелли подняться по ступенькам академической карьеры.

Но его опыт свидетельствует о социальном неравенстве, которое существует в сфере образования. Люди из менее образованных семей сталкиваются с малозаметным, но распространенным предубеждением.

В новом отчете, опубликованном в журнале экспериментальной социальной психологии, это явление даже назвали специальным термином - "образованщина".

Впервые были приведены четкие доказательства того, о чем давно подозревали Ланс Фусарелли и многие другие: люди с высшим образованием предвзято относятся к тем, у кого ее нет. А это -нежелательные последствия раскола между богачами и бедняками.

Это проблема "социальных уровней", и она создает существенное неравенство, признает Тоон Куппенс из Гренингенского университета в Нидерландах, участник исследовательской группы, которая предложила "образованщину" как термин. "Ее нужно решать", - считает он.

Идея о предвзятости относительно менее образованных, конечно, не нова.

В 80-х годах ХХ век. французский социолог-социалист Пьер Бурдье назвал ее "расизмом интеллигенции господствующего класса", который служит для оправдания общественного положения образованных.

Копірайт зображення Juan Ramos Image caption Надлежащий уровень образования ассоциируется с лучшими доходами, хорошим здоровьем и высоким уровнем благосостояния

Бурдье указывал, что образовательную систему изобрели господствующие слои, а задания на экзаменах понятнее для представителей среднего класса.

Образование часто становится причиной раздора в обществе.

Его надлежащий уровень ассоциируется с лучшими доходами, хорошим здоровьем, высоким уровнем благосостояния и широкими возможностями трудоустройства.

От образовательного статуса также зависит распределение по политическим убеждениям.

Мы осуждаем людей, хотя и понимаем, что на самом деле они не виноваты

В частности те, у кого низкий уровень квалификации, были более склонны голосовать за выход Британии из Евросоюза.

В одном отчете даже отмечалось, что в голосовании за "брексит" уровень образования играл более важную роль, чем возраст, пол или уровень дохода.

Осознание проблемы возникло уже давно, но на этот образовательный снобизм никто не обращал внимания, рассказал Куппенс. В то время как существуют многочисленные исследования, посвященные гендерным, этническим и возрастным предубеждением.

Для работы с этой проблемой Тоон Куппенс с коллегами провели несколько экспериментов. Их цель - выяснить, как люди воспринимают образованность.

Исследователи прямо спрашивали участников о том, чувствуют ли они по отношению к другим людям положительные эмоции в зависимости от уровня образования. Но были также и косвенные вопросы - участники слушали описания должностей и образования нескольких людей, а потом должны были положительно или отрицательно их оценить.

Копірайт зображення JESHOOTS.COM Image caption Нехватка финансовых ресурсов "давит психологически"

Результаты были убедительными. Образованным людям симпатизируют больше - как те, кто получил высшее образование, так и те, кто его не имеет.

Вопреки распространенному мнению, участники с лучшим образованием не были "намного толерантнее", чем менее образованные, пояснил ученый.

По его словам, это предубеждение существует еще и потому, что уровень образования - якобы та проблема, которую человек способен контролировать.

Участники эксперимента с лучшим образованием не были "намного толерантнее", чем менее образованные

"Мы осуждаем людей, хотя и понимаем, что на самом деле они не виноваты в своей необразованности", - говорит исследователь.

А причина проста: низкий уровень образования напрямую связан с бедностью. Дети из малообеспеченных семей быстро начинают отставать от одноклассников в школе, а подростки редко поступают в университеты.

Понемногу становится понятно, что причины "дискриминации" по уровню образования имеют сложную природу. Раньше этого не учитывали, но бедность влияет на повседневный процесс принятия решений.

Дженнифер Шии-Скеффингтон из Лондонской школы экономики рассказала, что нехватка материальных ресурсов "психологически давит" на человека. Ощущение заклейменности и стыда вызывает низкую самооценку.

По словам исследовательницы, это более типично для обществ с меритократической идеологией, где достижения индивида базируются преимущественно на умственных способностях и добросовестном труде.

Бедность даже влияет на наши решения. В рамках одного показательного исследования Шии-Скеффингтон наугад распределила участников со средним уровнем доходов в разные группы.

Одним сообщали, что они живут в нищете, а другим - что они успешны. И те, кто почувствовал, что у них "низкий общественный статус", показали худшие результаты как в финансовых решениях, так и в выполнении базовых задач познавательного характера.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Шансы попасть в Оксбридж (как называют Оксфордский и Кембриджский университеты) у людей из незащищенных слоев не слишком велики

"Это подтверждает, что когнитивные навыки, необходимые для удачных финансовых решений, нелегко применить, когда вы раздражаетесь из-за того, что вам живется хуже, чем другим", - говорит исследовательница.

Это не значит, что у участников эксперимента прекращалась умственная деятельность. Просто люди были больше озабочены угрозой своему статусу, а не текущими задачами, которые должны были выполнить.

Анализируя психологию бедности, госпожа Шии-Скеффингтон пришла к выводу, что люди с низким уровнем дохода чувствуют беспомощность перед будущим.

"Если вы считаете, что не сможете контролировать свое будущее, то есть смысл инвестировать то ограниченное количество энергии и денег, котороя у вас есть, в улучшение текущей ситуации", - рассказывает она.

В таких исследованиях хорошо виден заколдованный круг, который трудно разорвать: выполнение задач, связанных с умственной деятельностью, страдает, когда возникают финансовые трудности.

А как только появляются эти трудности, снижается также способность планировать будущее и принимать взвешенные решения.

Экзаменаторы фактически препятствовали перспективам ребенка получать дальнейшее образование

Именно такой сценарий четко прослеживается в системе образования.

У людей, живущих сегодняшним днем, меньше стимулов хорошо учиться в школе или планировать поступление в высшее учебное заведение.

Однако, другая группа исследователей пошла дальше.

Они утверждают, что существующая система образования "запрограммирована на то, чтобы поддерживать статус-кво" - когда дети родителей с высшим образованием поступают в университеты, а дети из семей, где никто не имеет высшего образования, идут в профтехучилища или на подготовительные курсы для рабочих профессий.

На этот момент обратили особое внимание в исследовании 2017 года, проведенном под руководством социального психолога Фабрицио Бутеры из Лозаннского университета в Швейцарии.

Команда Бутера продемонстрировала, что "экзаменаторы" ставили выполненное задание более низкие баллы, когда им сообщали, что ученик происходит из социально незащищенной семьи.

"Такое впечатление, что они были убеждены: ребенок из бедной семьи не должен учиться дальше. И поэтому они фактически препятствовали перспективам ребенка получать дальнейшее образование, - отмечает ученый Бутера. - Сохранение такого статуса-кво - способ поддерживать привилегию, доступную для высших слоев".

Копірайт зображення pan xiaozhen Image caption Дети из бедных семей хуже учатся в школе

Но даже когда люди из рабочего класса заканчивают университет, им приходится "частично отказываться от того, что для них приемлемо, чтобы стать социально мобильными, то есть перейти в другой социальный слой", - объясняет Эрика Саутгейт из Университета Ньюкасла в Австралии.

Саутгейт исследовала, как на людей, которые первыми в семье получают высшее образование, навешивают ярлыки.

Она обнаружила, что в таких сферах, как медицина среди однокурсников распространено убеждение, что все они происходят из одного социального слоя.

"Это не то чтобы очевидный ярлык, а скорее скрытые травмы социального класса, который еще только появляется. Людям постоянно приходится оправдываться", - говорит исследовательница.

Что же поможет преодолеть этот образовательный барьер?

Есть мнение, что надо изменить систему оценивания тестовых работ. Исследовательская группа Бутеры обнаружила, что оценки, выставленные на тестах, на самом деле снижают мотивацию и результативность ребенка, когда речь идет о соображении и принятии решений.

Когда никому не ставят оценок, становится меньше возможностей для социального сравнения, которое может негативно сказываться на производительности, как убедительно доказала работа Шии-Скеффингтон.

Если вместо привычных оценок экзаменаторы будут писать подробные указания по дальнейшему совершенствованию, это поможет "воспринимать оценки как инструмент образования", а не отбора, утверждает ученый.

Проще говоря, дети поймут, что надо приобретать новые знания, а не зубрить, чтобы получить хорошую оценку за экзамен.

"Наша группа доказала, что эффективнее создать в классной комнате такую ​​среду, где оценки - лишь часть учебного процесса, - объясняет Бутера. - Это снизит социальное, классовое и гендерное неравенство и будет способствовать развитию солидарности и сотрудничества".

Копірайт зображення Nicola Tolin Image caption Систему образования изобрел господствующий класс, утверждал французский социолог Пьер Бурдье в 80-е годы ХХ века

В некоторых альтернативных школах (например, Монтессори, Стейнера и Френэ) экзаменам уделяют меньше внимания. А в начальных школах Финляндии нет стандартных тестов. Но такие примеры единичны, и они не всем по душе. Большинство родителей хотят видеть оценки.

Без них им трудно понять, хорошо ли чится ребенок. "В одной из школ Швейцарии прекратили ставить оценки, и родители подняли шум, потому что не могли определить, насколько хорошо учатся их дети", - рассказывает Фабрицио Бутера.

По мнению Ланса Фусарелли, для детей самое главное - чувствовать, что учителя и родители ожидают от них только лучшего. Чтобы в них понемногу крепло убеждение - "я смогу, у меня получится, я достигну успеха".

"Если от ребенка вы особо ничего не ожидаете, то и успехи у него будут соответствующими", - объясняет Фусарелли.

Исследование показало: ученики из бедных семей хуже учатся, если учителя не ждут от них хороших результатов по математике, чтению и усвоению новых слов.

Вот почему он советует потенциальным студентам из малообеспеченных семей "верить в свои способности и быть уверенными, что они заслуживают здесь учиться".

Конечно, предубеждения в системе образования не преодолеть за один день. А хуже всего то, что большинство из нас даже не подозревают об их существовании.

До сих пор слишком распространены меритократические убеждения в том, что неустанный труд принесет вам успех. Но доказательства свидетельствуют: на реализацию возможностей могут влиять многие факторы, которые вам не подвластны.

И, к сожалению, этим неравенством часто (и иногда неосознанно) пользуются именно образованные люди, которые должны активно противодействовать дискриминации, а вместо этого сами же помогают ее распространению.

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