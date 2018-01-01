Путешествия по миру и национальные традиции: BBC Журнал 2017
Главным событием года для украинских путешественников, безусловно, стало введение безвизового режима со странами ЕС.
Очевидно, именно поэтому одним из самых популярных материалов BBC Журнала в апреле стала статья о самых интересныых местах Европы, куда теперь можно будет отправиться без визы.
Мы поразмышляли о том, где выпить самого лучшего пива, отведать сыра на фоне заката солнца, узнать сцену из любимого фильма и испугаться скелетов.
Чудеса и тайны
Но, конечно, мир не ограничивается безвизовыми странами, и путешествовать можно, уютно устроившись на диване.
Прежде всего, когда хочется узнать о местах, куда не удается попасть даже любознательным путешественникам.
это - самые засекреченные объекты на нашей планете, среди которых - американская военная база "Зона 51", где хранятся государственные тайны высокой секретности, и архивы Ватикана.
Мир, действительно, полон загадок.
Одну из них мы пытаемся решить уже много времени и делаем в этом определенные успехи, например исследования Стоунхенджа.
Другие удивительные вещи оказываются совершенно неожиданно там, где их никто не ожидал. К примеру, в уютном баварском городке Нердлингене, стены которого сверкают настоящими бриллиантами.
Жители города столетиями считали, что его построили на месте гигантского кратера вулкана.
И лишь несколько десятилетий назад американские геологи выяснили, что кратер оставил огромный астероид, а начиненная бриллиантами порода имеет космическое происхождение.
Впрочем, тайны случаются и в самых популярных туристических местах, где казалось бы все уже давно изучено и исследовано.
В самом сердце Флоренции скрыта бесценная коллекция живописи эпохи Возрождения, о которой многие не имеют понятия.
это- коридор Вазари, частный надземный переход длиной в 1,2 км, соединяющий галерею Уффици с Палаццо Питти.
Время здесь, кажется, остановилось.
А вот если вы хотите узнать больше о нашем понимании времени, отправляйтесь в Берн и взбирайтесь на средневековую часовую башню в центре города.
Говорят, что именно благодаря этим часам Эйнштейн изобрел теорию относительности.
А что вдохновляет на гениальные вещи вас?
Возможно, прогулка по самым необычным мостам мира? Или город, стены которого окрашены лазурью?
А разве существует что-то более увлекательное, чем поиски пиратских сокровищ, особенно когда речь идет о 100 млн фунтах, спрятанных на крошечном острове в Индийском океане?
Ну, а тем, кто от приключений и авантюр немного устал, мы советуем пять самых опасных городов мира, жизнь в которых совсем не скучная.
Кулинарные традиции и другие привычки
Путешествия по странам мира непременно означают знакомство с традициями и привычками разных народов, прежде всего, с их национальной кухней.
Именно поэтому вместе с обозревателями BBC Travel мы пробовали и учились готовить грузинское хачапури, узнавали, кто придумал хумус и с чем его едят, попробовали наркотический напиток из канабиса (разрешенный, кстати, индийским богом), но не решились отправить в рот популярный египетский деликатес, который готовят из протухшей кефали.
Не менее удивительными оказываются и ежедневные привычки людей в разных уголках мира.
К примеру, что делают прославленные бифитеры, йомены-часовые лондонского Тауэра, когда вечером остаются в одиночестве в известной крепости Англии?
Или зачем один кубинец строит самый высокий в мире велосипед и возможно ли своими руками возвести настоящий собор, как это делает 91-летний испанец Хусто Гальего?
Мы выяснили, как в средневековой Трансильвании спасали брак. Возможно, это средство от разводов будет эффективным и сегодня.
И наслаждались картинами на рисовых полях, которые в одном японском селе создают с помощью разноцветных всходов риса.
Характер нации
Такая пестрая палитра национальных обычаев заставляет задуматься, а существует ли на самом деле характер нации, и может ли у целого народа быть одна отличительная черта личности?
Оказалось, что да, но психологический портрет не совпадает с общепринятыми стереотипами.
А чтобы проверить мнение ученых, мы провели и несколько своих исследований - на практике. И выяснили:
- Почему испанцы ужинают позже других?
- Ч Действительно ли у немцев нет чувства юмора?
- Филотимо - "рецепт" греческого бытия
Но больше всех нас поразили японцы, которые умеют жить здесь и сейчас и наслаждаться текущим моментом.
Оказывается, что сделать свою жизнь более осознанной можно научиться и нам