Путешествия по миру и национальные традиции: BBC Журнал 2017

Копірайт зображення Getty Images

Главным событием года для украинских путешественников, безусловно, стало введение безвизового режима со странами ЕС.

Очевидно, именно поэтому одним из самых популярных материалов BBC Журнала в апреле стала статья о самых интересныых местах Европы, куда теперь можно будет отправиться без визы.

Мы поразмышляли о том, где выпить самого лучшего пива, отведать сыра на фоне заката солнца, узнать сцену из любимого фильма и испугаться скелетов.

Чудеса и тайны

Но, конечно, мир не ограничивается безвизовыми странами, и путешествовать можно, уютно устроившись на диване.

Прежде всего, когда хочется узнать о местах, куда не удается попасть даже любознательным путешественникам.

это - самые засекреченные объекты на нашей планете, среди которых - американская военная база "Зона 51", где хранятся государственные тайны высокой секретности, и архивы Ватикана.

Мир, действительно, полон загадок.

Копірайт зображення Vivien Cumming

Одну из них мы пытаемся решить уже много времени и делаем в этом определенные успехи, например исследования Стоунхенджа.

Другие удивительные вещи оказываются совершенно неожиданно там, где их никто не ожидал. К примеру, в уютном баварском городке Нердлингене, стены которого сверкают настоящими бриллиантами.

Жители города столетиями считали, что его построили на месте гигантского кратера вулкана.

И лишь несколько десятилетий назад американские геологи выяснили, что кратер оставил огромный астероид, а начиненная бриллиантами порода имеет космическое происхождение.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Выход из коридора Вазари

Впрочем, тайны случаются и в самых популярных туристических местах, где казалось бы все уже давно изучено и исследовано.

В самом сердце Флоренции скрыта бесценная коллекция живописи эпохи Возрождения, о которой многие не имеют понятия.

это- коридор Вазари, частный надземный переход длиной в 1,2 км, соединяющий галерею Уффици с Палаццо Питти.

Время здесь, кажется, остановилось.

А вот если вы хотите узнать больше о нашем понимании времени, отправляйтесь в Берн и взбирайтесь на средневековую часовую башню в центре города.

Копірайт зображення Getty Images

Говорят, что именно благодаря этим часам Эйнштейн изобрел теорию относительности.

А что вдохновляет на гениальные вещи вас?

Возможно, прогулка по самым необычным мостам мира? Или город, стены которого окрашены лазурью?

Копірайт зображення David Perry Image caption Жительницы марокканского городка Шавена однажды решили перекрасить его стены

А разве существует что-то более увлекательное, чем поиски пиратских сокровищ, особенно когда речь идет о 100 млн фунтах, спрятанных на крошечном острове в Индийском океане?

Ну, а тем, кто от приключений и авантюр немного устал, мы советуем пять самых опасных городов мира, жизнь в которых совсем не скучная.

Кулинарные традиции и другие привычки

Путешествия по странам мира непременно означают знакомство с традициями и привычками разных народов, прежде всего, с их национальной кухней.

Именно поэтому вместе с обозревателями BBC Travel мы пробовали и учились готовить грузинское хачапури, узнавали, кто придумал хумус и с чем его едят, попробовали наркотический напиток из канабиса (разрешенный, кстати, индийским богом), но не решились отправить в рот популярный египетский деликатес, который готовят из протухшей кефали.

Копірайт зображення Krasnevsky / Alamy Stock Photo

Не менее удивительными оказываются и ежедневные привычки людей в разных уголках мира.

К примеру, что делают прославленные бифитеры, йомены-часовые лондонского Тауэра, когда вечером остаются в одиночестве в известной крепости Англии?

Или зачем один кубинец строит самый высокий в мире велосипед и возможно ли своими руками возвести настоящий собор, как это делает 91-летний испанец Хусто Гальего?

Копірайт зображення Rodolfo Contreras Image caption Этот собор Хусто Гальего уже полвека строит самостоятельно

Мы выяснили, как в средневековой Трансильвании спасали брак. Возможно, это средство от разводов будет эффективным и сегодня.

И наслаждались картинами на рисовых полях, которые в одном японском селе создают с помощью разноцветных всходов риса.

Характер нации

Такая пестрая палитра национальных обычаев заставляет задуматься, а существует ли на самом деле характер нации, и может ли у целого народа быть одна отличительная черта личности?

Оказалось, что да, но психологический портрет не совпадает с общепринятыми стереотипами.

А чтобы проверить мнение ученых, мы провели и несколько своих исследований - на практике. И выяснили:

Копірайт зображення Getty Images

Копірайт зображення Mehmet Genç

Копірайт зображення Getty Images

Но больше всех нас поразили японцы, которые умеют жить здесь и сейчас и наслаждаться текущим моментом.

Оказывается, что сделать свою жизнь более осознанной можно научиться и нам