Медицинские мифы и странности нашего организма: BBC Журнал 2017
Одной из самых популярных тем BBC Журнала в 2017 году были вопросы здоровья.
А чьи же советы могут быть полезнее, чем выводы британских ученых?
Они обычно проводят очень серьезные и длительные эксперименты, чтобы найти ответы на вопросы, которые нам и так известны (зачеркнуто), которые озадачивают нас ежедневно.
Мифы и предрассудки
А еще они прекрасно умеют развенчивать распространены медицинские мифы. Вместе с ними и журналистами BBC Future в прошлом году мы опровергли немало ложных теорий.
Например, о том, действительно ли нужно выпивать восемь стаканов воды ежедневно ,
С приходом холодов нас больше всего интересовало, как правильно лечить простуду и можно ли есть мороженое, когда болит горло?
Британские ученые и здесь не разочаровали.
Оказывается, что потреблять тонны витамина С совсем не обязательно, а вот немного алкоголя, может, и наоборот.
Кстати, а сколько алкоголя не вредит здоровью?
Мы также предложили вам несколько лайфхаков в сложных жизненных ситуациях.
Например, как избавиться от навязчивой мелодии, которую англичане не зря называют "ушным паразитом", и как убрать запах чеснока изо рта.
А откуда вообще берется неприятный запах изо рта и как решить эту проблему, можно прочитать здесь.
Мы также разбирались, как правильно мыть руки. Оказывается, даже взрослые не всегда делают это как следует,
Конечно, нас беспокоили и более серьезные вопросы: Сколько нужно есть, чтобы жить дольше и лучше и как выжить в шумном офисе.
Любовь, секс и продолжение рода
И, конечно, ученых не могла обойти такая серьезная проблема современности, как снижение сексуальной активности людей.
Почему мы все меньше занимаемся сексом?Специалисты называют по крайней мере четыре причины: работа, стресс, соцсети и порно.
Хотя, по поводу последнего пункта мнения расходятся.
Как порнография меняет поведение, отношения и желания людей, тщательно описано в этом очень длинном лонгриде.
Современный мир меняет наше воображение и о любовных отношениях. Оказывается, что моногамия является далеко не единственным способом существования брака.
Возможно, любовью будущего станет полиамория? Но должно ли общество терпимо относиться к таким видам отношений как гомосексуальность и признавать, что гетеросексуальность оказалась сплошным мифом и социальным конструктом. А сто лет назад представление о том, что значит быть гетеросексуальным, заметно отличалось от нынешнего.
Всевозможными предрассудками окружена и такая важная тема, как беременность и роды.
Некоторые из этих предрассудков мы попытались опровергнуть здесь и здесь, а также искали ответ на сложный вопрос, почему роды тяжелы и опасны?
Больше всего споров вызвала статья чем опасна пропаганда грудного вскармливания.
Грудное молоко, бесспорно, имеет много преимуществ, но давление, которое оказывают на женщин государственные кампании в поддержку естественного вскармливания, несет в себе потенциальные угрозы.
Обозреватель BBC Future объяснила, почему у матерей должно быть право свободного выбора.
Тайны нашего тела
Мы все дальше уходим в космос, все глубже погружаемся внутрь планеты, но, пожалуй, самой главной тайной для нас все еще остается собственное тело и ум.
Да, по большому счету, мы до сих пор не понимаем, почему у нас разные группы крови?
И только недавно начали выяснять, что происходит с нашим телом во время авиаперелета.
…и ума
Мозг, бесспорно, - самый загадочный орган нашего организма, а его работа вызывает у нас много вопросов. На некоторые из них мы пытались ответить в течение прошлого года.
Мы также попытались определить характер человека по манере говорить.
И исследовали эмоции которые не имеют названия в нашем языке.
Одна из них - это мбуки-мвуки, что означает непреодолимое желание сбросить одежду во время танца.
А знакомо ли это чувство вам?