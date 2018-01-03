Медицинские мифы и странности нашего организма: BBC Журнал 2017

Одной из самых популярных тем BBC Журнала в 2017 году были вопросы здоровья.

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А чьи же советы могут быть полезнее, чем выводы британских ученых?

Они обычно проводят очень серьезные и длительные эксперименты, чтобы найти ответы на вопросы, которые нам и так известны (зачеркнуто), которые озадачивают нас ежедневно.

Мифы и предрассудки

А еще они прекрасно умеют развенчивать распространены медицинские мифы. Вместе с ними и журналистами BBC Future в прошлом году мы опровергли немало ложных теорий.

Например, о том, действительно ли нужно выпивать восемь стаканов воды ежедневно ,

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С приходом холодов нас больше всего интересовало, как правильно лечить простуду и можно ли есть мороженое, когда болит горло?

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Британские ученые и здесь не разочаровали.

Оказывается, что потреблять тонны витамина С совсем не обязательно, а вот немного алкоголя, может, и наоборот.

Кстати, а сколько алкоголя не вредит здоровью?

Мы также предложили вам несколько лайфхаков в сложных жизненных ситуациях.

Например, как избавиться от навязчивой мелодии, которую англичане не зря называют "ушным паразитом", и как убрать запах чеснока изо рта.

А откуда вообще берется неприятный запах изо рта и как решить эту проблему, можно прочитать здесь.

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Мы также разбирались, как правильно мыть руки. Оказывается, даже взрослые не всегда делают это как следует,

Конечно, нас беспокоили и более серьезные вопросы: Сколько нужно есть, чтобы жить дольше и лучше и как выжить в шумном офисе.

Любовь, секс и продолжение рода

И, конечно, ученых не могла обойти такая серьезная проблема современности, как снижение сексуальной активности людей.

Почему мы все меньше занимаемся сексом?Специалисты называют по крайней мере четыре причины: работа, стресс, соцсети и порно.

Хотя, по поводу последнего пункта мнения расходятся.

Как порнография меняет поведение, отношения и желания людей, тщательно описано в этом очень длинном лонгриде.

Современный мир меняет наше воображение и о любовных отношениях. Оказывается, что моногамия является далеко не единственным способом существования брака.

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Возможно, любовью будущего станет полиамория? Но должно ли общество терпимо относиться к таким видам отношений как гомосексуальность и признавать, что гетеросексуальность оказалась сплошным мифом и социальным конструктом. А сто лет назад представление о том, что значит быть гетеросексуальным, заметно отличалось от нынешнего.

Всевозможными предрассудками окружена и такая важная тема, как беременность и роды.

Некоторые из этих предрассудков мы попытались опровергнуть здесь и здесь, а также искали ответ на сложный вопрос, почему роды тяжелы и опасны?

Больше всего споров вызвала статья чем опасна пропаганда грудного вскармливания.

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Грудное молоко, бесспорно, имеет много преимуществ, но давление, которое оказывают на женщин государственные кампании в поддержку естественного вскармливания, несет в себе потенциальные угрозы.

Обозреватель BBC Future объяснила, почему у матерей должно быть право свободного выбора.

Тайны нашего тела

Мы все дальше уходим в космос, все глубже погружаемся внутрь планеты, но, пожалуй, самой главной тайной для нас все еще остается собственное тело и ум.

Да, по большому счету, мы до сих пор не понимаем, почему у нас разные группы крови?

И только недавно начали выяснять, что происходит с нашим телом во время авиаперелета.

…и ума

Мозг, бесспорно, - самый загадочный орган нашего организма, а его работа вызывает у нас много вопросов. На некоторые из них мы пытались ответить в течение прошлого года.

Копірайт зображення Uroš Jovičić Image caption А вам тоже кажется, что время летит все быстрее?

Мы также попытались определить характер человека по манере говорить.

И исследовали эмоции которые не имеют названия в нашем языке.

Одна из них - это мбуки-мвуки, что означает непреодолимое желание сбросить одежду во время танца.

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А знакомо ли это чувство вам?