Как живется в наиболее приключенческих странах мира

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От восхождения на активный вулкан в Италии до плавания по бурной реке на плотах в Таиланде - эти пять стран вернут вам вкус к жизни.

Люди по-разному представляют себе приключения. Они могут быть какими угодно - от знакомства с экзотической пищей до прогулок опасными тропами. Но в некоторых странах регулярно выходить из зоны комфорта гораздо легче, чем в других.

Недавно американский новостной журнал U.S. News & World Report опубликовал рейтинг лучших стран, в которых можно пережить интересные приключения.

Люди по-разному представляют себе приключения

Каждую страну оценивали по пяти параметрам: "развлечения", "гостеприимство", "климат", "достопримечательности" и "сексуальность" (в статье этим словом назвали эротическое, обольстительное, неописуемое ощущение, которое сложно выразить словами).

"Кроме вкусной еды, погоды или туристических достопримечательностей, которые можно найти и в других 20 странах из списка ниже, страны, которые оказались в списке первыми, имеют нечто общее, - рассказала Аннализа Нэш Фернандес, межкультурный стратег и коуч, которая жила в Бразилии и Италии, двух странах с самым высоким рейтингом в этом списке. - В каждой из этих стран говорят только на своем языке, а не на языке страны-соседа.

Такие неофициальные границы способствуют сохранению самобытности культур. Если бы вы с повязкой на глазах попали в любую из стран главной пятерки, вы бы поняли, где оказались, буквально через несколько секунд после снятия повязки".

Копірайт зображення Getty Images Image caption В некоторых странах выходить из зоны комфорта гораздо легче, чем в других

Культурные и природные богатства стран, находящихся на первых позициях в списке, дарят доступную возможность пережить захватывающие приключения. Мы пообщались с жителями этих стран и узнали, благодаря чему жизнь там всегда полна приключений.

Бразилия

Эта страна имеет твердую 10-ку по показателям "развлечения" и "сексуальность". Буквально все в ней бурлит заразительной энергией, которую излучают местные жители, любящие свою культуру.

"Мы действительно обожаем хвастаться тем, что у нас вкусная еда, лучший в мире кофе и самые красивые люди», - не скрывает бразилец Артур Соуза.

Что касается приключений, то огромные просторы бразильских земель (по площади это пятая самая большая страна мира) позволяют по-разному исследовать разнообразие ландшафтов.

"Вы можете активно отдыхать, занимаясь серфингом на волне Поророка (природный феномен на реке Амазонка - Ред.), или загорать на пляже Фернанду-ди-Норонья - архипелаг неподалеку от восточного побережья Бразилии, по красоте не уступающий Карибским островам", - рассказал Соуза.

"Или, может, вам больше по вкусу разведывать какие-то уникальные места, например белые дюны в национальном парке "Ленсойс-Мараньенсес" или дикие пейзажи острова Илья-Гранде", - добавил он.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Фанаты вечеринок в Рио-де-Жанейро могут танцевать всю ночь до рассвета в самба-барах

И конечно, для фанатов вечеринок приключения в Рио-де-Жанейро не заканчиваются никогда.

"У нас есть пляжи, старый город, лес и достопримечательности имперских времен. А ночью можно исследовать район Лапа, где столько разных баров - от хип-хопа до самбы и музыки кантри, - что понадобится много дней, чтобы хорошо изучить это место ".

Италия

Италия славится своей едой, искусством и архитектурой. Но есть в этой стране и активная авантюрная составляющая, благодаря которой она и попала в рейтинг с самым высоким баллом за "достопримечательности".

"В моем родном городе Катания на Сицилии можно плавать в глубоком синем море, а уже через несколько часов оказаться на вершине самого высокого активного вулкана Европы", - рассказала Джорджия Карраффа, специалист итальянского туристического стартапа kimkim..

Копірайт зображення Getty Images Image caption Искатели острых ощущений могут подняться на гору Этна, самый активный вулкан Европы

В восхождении на Этну есть свой неповторимый кайф. Но местным также нравятся культурные различия, которые можно увидеть в разных уголках страны.

"От одного села к другому, от долины к верхушке горы меняется культура, отличается еда, и даже языки могут быть разыми", - пояснил Тим Хадсон, директор туристического агентства Inspired Italy.

Неоднородный ландшафт также дает шанс пережить разные приключения. Зимой Хадсон проводит горнолыжные сафари на горном массиве Доломиты, где группа туристов путешествует на лыжах в течение недели.

А когда тепло - предлагаются велосипедные туры по Тоскане.

Испания

У Испании очень высокие оценки в категориях "гостеприимство" и "развлечения", а приключения в этой стране всегда "на расстоянии соседней улицы", как говорят испанцы.

"Больше всего мы в Испании наслаждаемся атмосферой улиц, "вечеринками", - говорит Хуан Кастильо, который живет в Валенсии и проводит пешеходные экскурсии для сообщества GuruWalk. - Ежедневно по дороге домой с работы вы останавливаетесь, чтобы опрокинуть несколько рюмок".

"Здесь, в Валенсии, для этого есть модные районы: портовый и Руссафа. Везде люди разговаривают. смеются. Мы радуемся жизни на полную, а иностранцы, которые приезжают к нам, вскоре перенимают такой же образ жизни", - объясняет мужчина.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несколько часов от центра Мадрида - и вы уже в горах или на побережье

Людям, которые хотят переехать жить в Испанию, важно выяснить для себя, какие приключения их больше всего интересуют. Если вы любите зиму, езжайте в Мадрид - этот город окружен горами, в часе езды от него есть три горнолыжных курорта. А поклонникам теплой погоды больше придется по душе Барселона.

"Погода здесь, в Барселоне, удивительная, - говорит Андре Арриаца, родом из Чили, основатель компании Barcelona Eat Local. - Целый год солнце. Зимой можно ходить в "шлепанцах" и даже не думать о тяжелых зимних сапогах".

И несмотря на то, что зимы в Мадриде холоднее, благодаря центральному расположению отсюда легко добраться куда угодно.

"Всего несколько часов за рулем или на скоростном поезде отделяют вас от потрясающих пейзажей побережья Европы", - говорит Мэтт Халленд, уроженец Великобритании и основатель компании The Travel Blogs.

Северное побережье Страны Басков славится своими местами для серфинга в Зарауце и Сан-Себастьяне. А южный регион Андалузии популярен среди скалолазов и велосипедистов.

Таиланд

Таиланд получил высокие оценки за "достопримечательности" и "развлечения", ведь он неизменно манит к себе разношерстную публику - туристов, которые и создают приключенческую атмосферу во всей стране.

Лучше проникнуться ею можно на острове Ко Пханан, рассказала Мириам Гершман, которая родилась и выросла на юго-восточном острове, а теперь живет в Лос-Анджелесе.

Копірайт зображення Getty Images Image caption На тайском острове Ко Пханган Праздник полнолуния, пляжная вечеринка, которая длится до восхода солнца

"Ежемесячно в Таиланд съезжаются десятки тысяч людей со всего мира, чтобы побывать на знаменитом Празднике полнолуния, пляжной вечеринке, которая длится до восхода солнца", - рассказывает девушка.

Но остров регулярно посещает также другая публика: для занятий йогой, поста и медитаций.

"Именно контраст между молодыми тусовщиками и фанатами здоровья делает этот остров таким уникальным и интересным. Он мирный и спокойный, но вместе с тем и полон приключений", - добавляет Мириам.

Таиланд обожают и гурманы-искатели приключений.

мирный и спокойный, но вместе с тем полон приключений

Если смогут справиться с темпами поглощения пищи и специями, которыми ее приправляют.

"Тайский народ - носитель сильной культуры, к которой порой трудно привыкнуть людям из Северной Америки. Мы едим целый день и все, что угодно, в зависимости от того, как себя чувствуем", - рассказала Чиван Суваннапак из Бангкока, которая работает менеджером в туристической компании Intrepid Travel.

"Утром я могу позавтракать супом с лапшой, щедро присыпав его перцем чили. Вечером могу полакомиться острым салатом из папайи. Мы едим пальцами и желудками", - смеется женщина.

Среди ее любимых блюд - хорошо прожаренная рыба снепер с чесноком и lab moо (салат со свиным фаршем), а также традиционное северотайское блюдо kao soy - желтая пшеничная лапша в бульоне карри, которую подают с курятиной или говядиной.

Местные жители, которые ищут более традиционных приключений с притоком адреналина, отправляются в город Чиангмай, где можно попробовать рафтинг в бурных водах реки Май-Тэнг или спуститься в водопад (популярное развлечение среди амбициозных скалолазов) в национальном парке Дой-Итанон, где расположена самая высокая одноименная гора страны, которую называют "Крышей Таиланда".

Греция

Высокие баллы за "достопримечательности" и "климат" в сочетании с теплыми водами Средиземного моря делают Грецию идеальным местом для любителей водных приключений.

"Вода для плавания здесь - лучшая из лучших, - уверяет Патриция Хаджифотиу, родом из США, которая сейчас живет на острове Эвия и руководит небольшой туристической компанией Olive Odysseys. - Греческие врачи назначают своим пациентам плавание, и мы все считаем количество своих купаний за лето. Солнце, минералы на коже и постоянное движение - все это добавляет здоровья".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Теплые воды Средиземного моря делают Грецию идеальным местом для плавания

У местных жителей очень популярен парусный спорт и каякинг вокруг Киклад. А для гостей этих островов, которые любят пешие прогулки, открываются широкие горизонты, в частности, восхождение на гору Зевс, самый высокий пик Кикладского архипелага на острове, а также скалы вулканической кальдеры Санторини.

Не меньше поражает и материковая часть.

"Представьте себе вид на Акрополь, когда вы едете на машине в центр города или пронзительную голубизну Лиманакии (миниатюрных песчаных пляжей) вдоль побережья между Вулиагмени и Варкизой, - говорит Мина Агнос, американка, которая в 2008 году открыла афинский офис туристической компании класса люкс Travelive. - Это то, что дарит мне удовольствие каждый день".

Копірайт зображення Getty Images Image caption На месте стадиона Панатинаикос в Афинах в VI веке до н. э. был ипподром

Первые Олимпийские игры (и ряд последующих) состоялись в Афинах, на единственном в мире мраморном стадионе "Панатинаикос", где с тех пор проводятся различные спортивные соревнования.

Этот стадион имеет свою историю, ведь на его месте в древности, еще в VI веке до нашей эры, был ипподром. Местных и туристов приглашают побегать по его дорожкам с 7:30 до 9:00 утра, чтобы как следует размяться в начале нового дня, полного приключений.

А для менее спортивных и более спокойных жителей всегда найдутся спонтанные социальные развлечения.

"Позвоните нескольким людям, расскажите им, что делаете, и вскоре соберется толпа, которая пойдет на мороженое, - рассказала Хаджифотиу. - Здесь никто никогда не спешит, все расслаблены".

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.