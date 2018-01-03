Наушник-переводчик, который преодолевает языковые барьеры

Копірайт зображення Waverly Labs

Умные Bluetooth-наушники Pilot переводят с 15 языков в синхронном режиме. Инновационная разработка компании Waverly Labs опережает другие подобные устройства качеством и скоростью распознавания текста и делает живое общение на иностранных языках более непринужденным.

В ежегодной выставке Beazley Designs of the Year, которую устраивает Лондонский музей дизайна, принимают участие авторы более 60 глобальных проектов. За разработку наушника-переводчика компания Waverly Labs попала в номинацию «Продукт года".

Путешествовать и снимать жилье в разных странах - относительно дешевая возможность нашего времени. Благодаря глобализации поездки за границу ежедневно становятся более доступными.

В этих обстоятельствах кому из нас не хотелось бы хорошо владеть не только родным, но и иностранными языками?

Однако, выучить языки всех стран из нашего списка желаний практически нереально. Преодолевать языковой барьер - в общем, непростая задача, хоть и есть в ней что-то от романтики странствий. Но во многих ситуациях это оборачивается проблемой, к тому же большой.

Нам до сих пор трудно общаться с людьми, которые не говорят на нашем языке. И не всегда эти трудности возникают только за рубежом.

В 2001 году Национальное статистическое управление Великобритании провело перепись населения. Опросили 56,1 млн жителей Англии и Уэльса, и на вопрос "Какой ваш родной язык?" специалисты по статистике получили более 600 различных ответов.

Однако, по приблизительным оценкам, более 95% населения Британии - все одноязычные носители английского языка.

Представьте, что вы ведете деловые переговоры, должны срочно решить неотложную ситуацию или спешите добраться до места назначения. Во всех этих ситуациях очень полезно было бы общаться с собеседниками на одном языке.

Копірайт зображення Waverly Labs Image caption Компания Waverly Labs с главным офисом в Бруклине, Нью-Йорк, предлагает ушную вкладку Pilot, в которой портативные технологии выгодно сочетаются с переводом с разных языков

Но уже скоро эта проблема уйдет в прошлое - современные технологии помогут ее решить.

А способствовать этому будет компания Waverly Labs, производитель инновационных товаров широкого потребления, основанная в 2014 году Эндрю Очоа.

На конкурсе Beazley Designs of the Year-2017 ее номинировали на премию - благодаря ушным вкладкам, через которые вы слышите перевод. Устройство называется Pilot и сопровождается приложением для смартфона.

Журналисты BBC Designed поговорили с господином Очоа о его инновационном творении.

"Для нашей команды это весомая номинация в области дизайна. Доказательство того, что нас признали не только за эстетический вид устройств, но и за инженерные достижения", - говорит Очоа.

Так как же работают ушные вкладыши Pilot? В устройстве используется сложная система направленных микрофонов. В сочетании с технологией снижения шума она позволяет улавливать слова, которые говорит как сам пользователь, так и люди вокруг него.

"Эти слова попадают на "облако", где происходит их обработка через распознавание голоса, машинный перевод и синтез речи. После этого они передаются пользователю и его собеседникам, чьи ушные вкладыши Pilot синхронизированы, - объясняет Очоа. - И все это с минимальной задержкой, обычно за несколько миллисекунд".

Копірайт зображення Waverly Labs Image caption Ушные вкладыши способны не только переводить с разных языков: они дают возможность слушать музыку, телефонные разговоры и сообщения

Но новинку уже догоняет много конкурентов - среди них Clik, Skype и Google. Буквально в прошлом месяце поисковый гигант представил наушники Pixel Buds, с функцией перевода в режиме реального времени на 40 языков мира.

Ушные вкладыши Pilot сейчас работают только с 15 языками, но возможна модернизация до большего количества языков. Однако, Pilot, имея преимущество во времени, а теперь еще и попав в престижную номинацию, может быть на шаг впереди.

Ваше устройство не поддерживает воспроизведение Слова, которые невозможно перевести

По словам господина Очоа, система Pilot уникальна, потому что в ней программное приложение для перевода соединяется с ушными вкладками.

Стоит ли лишать людей потребности в изучении иностранных языков - вопрос спорный.

По словам психолога Джудит Кролл, изучая языки, человек получает много преимуществ: улучшаются не только память и умственная гибкость, но и когнитивная деятельность, способность к творчеству и умение расставлять приоритеты.

"Видимо, большинство этих умственных достоинств можно назвать многозадачностью, - говорит Кролл. - Билингвы лучше справляются с перспективным восприятием действительности".

Копірайт зображення Waverly Labs Image caption Компания Waverly Labs получила 5 млн долларов за предварительные заказы на "ушные переводчики" Pilot ".

А Эллен Бялысток, психолог из Университета Йорка (Торонто), рассказала о том, что по сравнению с монолингвамы, у билингвов болезнь Альцгеймера обнаруживают лишь на поздних этапах жизни. То есть, знание иностранного языка может быть полезным, ведь благодаря ему мозг способен дольше "сдерживать развитие болезни".

Конечно, в идеальном мире мы все могли бы владеть многими языками, но не у всех есть для этого время, деньги и природные способности к усвоению чужого языка на таком уровне, чтобы не прибегать больше к помощи книг или технологий.

В начале этого года в рамках проекта Pilot объявили о «народном» сбор средств.

Люди, которые хотели первыми испытать это устройство, имели возможность получить его со скидкой и сделать предварительный заказ на финальный продукт. И его популярность превзошла все ожидания.

Компания получила огромное количество положительных отзывов от пользователей. Очоа говорит, что Waverly Labs "ежедневно слышит вдохновленные рассказы покупателей. Среди них - школьные учителя, которым нужно общаться с родителями детей; путешественники, которым Pilot помогает общаться в разных странах, и даже люди, чьи родственники со стороны супруга разговаривают на другом языке".

"Нас ободряет то, что Pilot может решать как профессиональные, так и личные проблемы с преодолением языкового барьера", - говорит руководитель компании-производителя.

Выставка Beazley Designs of the Year продлится до 28 января 2018 года.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.