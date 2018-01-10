Что едят на обед в разных странах мира

Копірайт зображення Yehia El Alaily Image caption Фуд-корт в крупнейшем торговом центре Каира

Обеденный перерыв может многое рассказать о корпоративной культуре страны, считает обозреватель BBC Capital, которая попросила людей разных национальностей описать свой обычный бизнес-ланч.

Мумбаи, Индия

Копірайт зображення Mayank Soni Image caption Салат из моркови, масала рту и картофельный Бхаджи

Перерыв на обед в Мумбаи сократили, рассказывает Мукул Парех. На обед в его компании выделяют примерно полчаса, поэтому он обычно кушает на рабочем месте.

Парех работает офис-менеджером в бухгалтерской фирме. Он объясняет нехватку времени на обед дорожными заторами, которые заставляют жителей Мумбаи экономить на обеденном перерыве и принимать пищу в ускоренном темпе.

Копірайт зображення Mayank Soni Image caption Индийские разносчики домашних обедов

Копірайт зображення Mayank Soni

Парех обычно носит обед из дома, но в Мумбаи также есть прекрасная альтернатива - даббавала. Доставка горячих обедов из ресторанов или домашней кухни.

Индийские разносчики обедов пользуются уникальной системой кодов, которая позволяет отслеживать сотни тысяч заказов с невероятной точностью - ошибки обычно составляют менее трех с половиной на миллион заказов.

"Во многих семьях доставка обедов является многолетним семейным бизнесом, секрет ее эффективности не разглашается и передается от отца сыну", - объясняет 63-летний Парех.

Мбале, Уганда

Копірайт зображення Lior Sperandeo Image caption Тонкий лаваш с начинкой из яиц и лука

Еще одна страна, где принято обедать быстро, - это Уганда, рассказывает Сара Гимоно, менеджер некоммерческой организации в городе Мбале.

Хотя времени на обед обычно выделяют очень мало, пропускать его не принято.

"Обеду в Уганде придают значительно большее значение, чем ужину, поскольку людям нужно отдохнуть от работы", - говорит 27-летняя женщина, которая выходит на ланч в соседний ресторан.

Копірайт зображення Lior Sperandeo

Копірайт зображення Lior Sperandeo

"Корпоративная культура в Уганде весьма разнообразна. В одних компаниях принято обедать в офисе, в других - работники вместе идут в ближайший ресторан", - добавляет она.

Гимоно часто работает за пределами офиса.

К счастью, уличная еда в Мбале недорогая и вкусная, как вот этот ролл из тонгокого лаваша с начинкой из яиц и лука с томатами, который можно съесть прямо на ходу.

Нью-Йорк, США

Копірайт зображення Mark Abramson Image caption Подборка быстрых и полезных закусок

40-летняя Ванесса Монури, которая занимается выгулом собак, говорит, что в Нью-Йорке есть опасность простоять в очереди за сэндвичем весь обеденный перерыв.

Поэтому она обычно берет из дома энергетические батончики и другие закуски.

"Мне проще плотно позавтракать дома, а потом в течение дня что-то понемногу перехватывать".

Кушать часто и понемногу - более полезно, чем основательно три раза в день, к тому же после плотного обеда часто хочется спать, говорит девушка.

Копірайт зображення Mark Abramson

Копірайт зображення Mark Abramson

"Кушать быстро - удобно, но не стоит увлекаться фаст-фудом, поскольку это вредно для здоровья", - добавляет она.

Американцы в среднем тратят меньше времени на обед, чем жители других стран.

В 2016 году международная корпорация Edenred опросила сотрудников своих филиалов в 14 странах мира и выяснила, что работники американского офиса в среднем тратили на ланч от 15 до 30 минут, тогда как, например, французы - более 45 минут.

Макати, Филиппины

Копірайт зображення Jericho San Miguel Image caption Салат из кальмаров, паэлья с морепродуктами и свинина в кислом соусе в закусочной на колесах Jollijeep Lirios

Лет пять назад в Макати приобрели популярность закусочные на колесах - jollijeeps. Их открыли городские власти с целью урегулировать уличную торговлю, объясняет Фейт Рагаас, менеджер инвестиционной компании.

Ее любимое кафе этой находится всего в трех минутах ходьбы от офиса.

"В последнее время некоторые закусочные начали предлагать полезные блюда вместо традиционной жирной пищи в пластиковых коробках, которую продают уличные торговцы", - объясняет женщина.

Это дает возможность насладиться здоровым домашним обедом, не посещая дорогих ресторанов или кафе.

Копірайт зображення Jericho San Miguel

Копірайт зображення Jericho San Miguel

Поскольку филиппинцы придают большое значение полноценному трехразовому питанию, перерыв на обед защищен трудовым законодательством, объясняет Рагаас.

В течение восьмичасового рабочего дня каждому филиппинцу предоставляется перерыв на обед продолжительностью один час.

Париж, Франция

Копірайт зображення Andrea Neri Image caption Минтай с овощами в ресторане Le Robinet

Как известно, еда для французов всегда очень важна. 43% респондентов в опросе компании Edenred отметили, что тратят на обед не менее 45 минут, а 72% - обедают в ресторане по крайней мере раз в неделю.

Дизайнер и художник Франсуа Пеллан из Парижа обычно покупает еду в ближайшем супермаркете и ест вместе с коллегами на кухне в офисе.

Но хотя бы раз в неделю они отправляются в ресторан в Булонском лесу. Во время обеденного перерыва коллеги общаются, обмениваются мнениями и творческими идеями.

Копірайт зображення Andrea Neri

Копірайт зображення Andrea Neri

"Обед во Франции имеет невероятное значение", - объясняет 35-летний мужчина.

Обеденный перерыв у французов, которые в 2014 году выпили 11,3% всего потребляемого в мире вина, имеет еще один приятный бонус.

"По пятницам, когда есть возможность сделать атмосферу в офисе более расслабленной, во время обеда с коллегами мы выпиваем немного вина или пива", - говорит Франсуа Пеллан.

Каир, Египет

Копірайт зображення Yehia El Alaily Image caption Кошари - блюдо из риса, чечевицы, макарон, томатного соуса, нута и жареного лука с соусом Дукка

"Я - за здоровое питание и предпочитают не питаться фаст-фудом. Поэтому либо готовлю обед дома, либо покупаю что-то на вынос в ближайшем ресторане", - говорит 31-летняя Тамара Кассабиан, менеджер одного из крупнейших торговых центров Каира Citystars Heliopolis.

Кассабиан рассказывает, что завтракает довольно поздно, и поэтому обедает обычно в 3-4 часа дня, а ужинать может в 9 вечера или даже позже.

Копірайт зображення Yehia El Alaily

"Во многих компаниях перерыв на обед предоставляется с 13:00 до 14:00, но многие используют половину этого времени, чтобы выпить кофе и съесть вторую часть завтрака, а затем позже днем берут еще полчаса, чтобы пообедать", - говорит она.

Женщина рассказывает, что в последнее время работники начали заказывать еду в сети ресторанов быстрого питания наподобие Yumamia, которая рекламирует себя как "сервис доставки здорового питания в офисы".

Сан-Паулу, Бразилия

Копірайт зображення Thiago Zanato

Директор по коммуникациям информационного агентства в Сан-Паулу Элиза Ринальди готовит себе обед прямо в офисе из ингредиентов, которые приносит из дома.

Ее партнер по бизнесу Наташа делает так же, "это позволяет экономить деньги и правильно питаться", - говорит 34-летняя женщина.

Ринальди, однако, добавляет, что подобная практика - скорее исключение, поскольку обед здесь считают главным приемом пищи в течение дня.

Копірайт зображення Thiago Zanato

Копірайт зображення Thiago Zanato

"Во многих компаниях талоны на обед - важный элемент социального пакета".

"В Сан-Паулу обычно работают с 9 утра до 7 вечера, поэтому час на обед и возможность отдохнуть за пределами офиса вполне оправданы", - добавляет она.

Несмотря на то, что бразильцы пытаются избавиться от привычки задерживаться на работе, корпоративная культура многих компаний продолжает воспевать трудовое рвение и работу допоздна.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.