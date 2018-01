Лучшие сериалы 2018 года

Копірайт зображення Sky Atlantic Image caption Келли Райлли в роли Керри, женщины-воина из сериала "Британия"

Триллеры, комедии и литературные адаптации - обозреватель BBC Culture выбрал лучшие телевизионные драмы, которые выйдут в течение следующих 12 месяцев.

Драма и триллеры

Эпическое повествование о битве богов и смертных лежит в основе крупнобюджетной драмы "Падение Трои" (Troy: Fall of a City), которая является продуктом совместного производства BBC One и Netflix. Сценарист мини-сериала Дэвид Фарр ("Ночной администратор") представляет классический сюжет с точки зрения члена королевской семьи троянцев.

Суд Париса и его скандальная история любви с Еленой погружают Грецию и Трою в изнурительную многолетнюю войну, которая может привести к падению обеих империй.

Копірайт зображення BBC One Image caption Роль Ахилла в сериале исполнит актер Дэвид Гяси

Упадок империй - процесс историко-природный, а вот что делать, когда узнаешь, что через пять лет исчезнет весь мир?

Именно с такой дилеммой столкнутся детективы Элейн Ренко (Агнесс Дейн) и Чарли Хикс (Джим Стерджесс) - герои пред-апокалиптической британской драмы "Безжалостное солнце" (Hard Sun), также снятой BBC One в сотрудничестве с каналом Hulu.

У сценариста "Солнца" Нила Кросса был напряженный год. Сторонники другой криминальной драмы - "Лютер" (Luther), автором которой также выступил Кросс, вскоре увидят пятый сезон сериала.

Четыре новые серии, которые выйдут на BBC One, писывают дальнейшие перипетии отчаянного детектива Джона Лютера, роль которого сыграл харизматичный британский актер Идрис Эльба.

Дикий мир женщин-воинов и друидов Британии в начале нашей эры представлен в дебютной работе британского драматурга Джеза Баттерворта - исторической драме "Британия" (Sky Atlantic и Amazon Prime Video).

Армия римлян возвращается, чтобы разрушить кельтский поселок в сердце Британии, однако смелый народ противопоставил мощной армии свое опаснейшее оружиее - друидов. Это мистическое племя, которое, кажется, сумело одолеть саму смерть, является силой, с которой непобедимым римлянам еще не приходилось сталкиваться.

Канал FX надеется повторить успех мини-сериала "Народ против А. Джея Симпсона" в новом сезоне уголовной антологии. На сей раз авторы будут расследовать обстоятельства убийства дизайнера Джанни Версаче (Эдгар Рамирез), произошедшее рядом с его домом в Майами в 1997 году.

"Убийство Джанни Версаче: американская история преступлений" (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), продукт совместного производства FX и BBC Two, повествует о поисках серийного убийцы Эндрю Кьюненена (Даррен Крисс). В драме также снялись Рикки Мартин в роли партнера Версаче и Пенелопа Крус - в роли сестры дизайнера Донателлы.

Еще один мини-сериал канала BBC Two, на этот раз в сотрудничестве с Netflix, расскажет о расследовании стрельбы в центре Лондона, в результате которой погиб разносчик пиццы.

Главная героиня триллера Collateral, детектив Kип Гласпи (Кэри Маллиган), убеждена, что гибель мужчины была не случайным актом бессмысленного насилия. Она рьяно берется за расследование, и дело начинает набирать обороты.

Старые фавориты

Копірайт зображення HBO/Sky Atlantic Image caption Эван Рэйчел Вуд в роли Долорес в сериале "Мир дикого запада"

Поклонники нескольких популярных сериалов прошлых лет будут рады узнать о выходе на экраны новых серий их любимых теледрам.

В новой части американской фантастической драмы "Мир дикого запада" (Westworld) от каналов HBO и Sky Atlantic жители футуристического парка аттракционов роботы-андроиды будут исследовать мир самураев.

Актриса Эван Рейчел Вуд вновь сыграет робота-революционера Долорес, а Тэнди Ньютон и Джеффри Райт - хозяев тематического парка.

27 марта этого года на телеканале ABC состоится ностальгическое возвращение любимого комедийного сериала 1990-х - "Розанна".

В новой части телешоу, которое в 1989 -1990 годы возглавляло рейтинги телеканала, Розанна Барр снова присоединится к оригинальному актерскому составу вместе с Джонни Галэки ("Теория Большого Взрыва") и Сарой Чолке ("Клиника").

Благословенный плод! Второй сезон адаптации романа Маргарет Этвуд "Рассказ служанки" выходит на экраны в апреле. К счастью, создатели драмы-антиутопии, отмеченной в прошлом году многими наградами, не заставили нас долго ждать.

Уже вскоре мы узнаем, что случилось дальше со служанкой Фредовой (Элизабет Мосс), после того как в финале первой части сериала она узнала, что беременна и открыто восстала против правителей тоталитарной республики Галаад.

Культовый научно-фантастический сериал "Доктор Кто" (BBC One/BBC America) также вернется на наши экраны. Роль 13-го Доктора в истории сериала впервые сыграет женщина - Джоди Виттейкер. Спасать мир ей будет помогать почти полностью обновленный актерский состав.

Неанглоязычные драмы

Копірайт зображення SVT/DR Image caption София Хелин и Туре Линдхардт в датско-шведской криминальной драме "Мост"

Шведский детектив Сага Норен (София Хелин) отправляется в последнее путешествие в Копенгаген на своем зеленом Porsche через мост Эресунд.

В финальном сезоне датско-шведской криминальной драмы "Мост" (The Bridge, DR1/SVT1/BBC Two) она вместе со своим партнером из Дании Хенриком Сабре (Туре Линдхардт) будет расследовать последнее жуткое преступление.

Проститься со скандинавскими сериалами нам, однако, не придется. Вместе с завершением "Моста" впервые на Netflix будет показана оригинальная датская драма "Дождь" (The Rain).

Через 10 лет после того, как опасный вирус уничтожил большую часть населения Скандинавии, двое подростков отправляются на поиски безопасного места для жизни. Чтобы преодолеть угрозы нового мира, они руководствуются дневником с советами, который оставил их отец, но вскоре обнаруживают, что опасность грозит им изнутри.

В новом сезоне исландского мистического сериала "Капкан" (Trapped), который неожиданно стал хитом в 2016 году, полицейский Андри Олафссон (Олафур Дарри Олафссон) и его коллеги будут расследовать все более запутанные и жуткие убийства.

Бельгийский сериал "13 заповедей" (13 Commandments) от канала Walter Presents, который отсылает к культовому триллеру Дэвида Финчера "Семь", выходит в этом году на британском телевидении.

Уставший от работы полицейский и его амбициозный молодой помощник охотятся за серийным убийцей, который неожиданно становится очень популярным в обществе. Объявив себя Моисеем, убийца безжалостно наказывает греховных членов общества.

Еще одна британская премьера шведской детективной драмы "Перед тем, как мы умрем" (Before We Die) состоится на канале Channel 4. Детектив Ханна Свенссон берется расследовать тайное похищение ее коллеги и партнера Свена, совершенное уголовной байкерской группировкой.

Ситуация осложняется, когда Ханна узнает, что ее сын связан с бандой.

Комедии

Копірайт зображення NBC Image caption Мэй Уитман, Кристина Хендрикс и Синдром Ретта в комедийном сериале "Хорошие девушки"

"Хороших девушек" (Good Girls), которые выходят на телеканале NBC, сравнивают, с одной стороны, с сериалом "Во все тяжкие" (Breaking Bad), а с другой с "Тельма и Луиза".

Три женщины из провинциального городка, стремясь прокормить свои семьи, решают ограбить местный продуктовый магазин, но дело приобретает совершенно неожиданный оборот.

Комедийный сериал "Корпорация" (Comedy Central) телеканала Comedy Central окунёт вас в невыносимую жизнь менеджера-стажера, который страдает от самодурства руководителя и равнодушия коллег в многонациональной корпорации.

Одноименная адаптация культовой ленты 1988 года "Смертельное влечение" (Heathers), снятая телеканалом Paramount, расскажет о жизни современного колледжа. Студентка Вероника Сойер (Грейс Виктория Кокс) - лидер группы девушек, каждая из которых носит имя Хезер.

Еще один призрак из прошлого - легенда "Монти Пайтон", британский актер Джон Клис, почти спустя 40 лет после выхода комедийного сериала "Башни Фолта" возвращается на съемочную площадку нового ситкома. "Придержите закат" (Hold the Sunset) выйдет на канале BBC One.

Литературные экранизации

Копірайт зображення BBC One Image caption Хью Грант в роли члена британского парламента Джереми Торпа в сериале "Очень английский скандал"

Хитом телеканала BBC One станет в этом году триллер международного производства "Макмафия" (McMafia). Сюжет основан на книге бывшего корреспондента BBC Миши Гленни и адаптирован для телевидения Хоссейном Амини и Джеймсом Уоткинсом.

На волне успеха "Ночного администратора" телеканал BBC One в сотрудничестве с AMC экранизировал следующий роман Джона Ле Карре "Маленькая барабанщица". Это - телевизионный дебют южнокорейского режиссера Пак Чхан Ука ("Олдбой", "Служанка").

Американский режиссер и сценарист Дж.Дж. Абрамс создает серию психологических ужасов о жителях придуманного Стивеном Кингом городка Касл-Рок в штате Мэн, где происходят события многих культовых романов писателя.

Сериал "Касл-Рок", снятый на телеканале Hulu, касается главных тем, мест событий и персонажей Кинга, в частности, из его самых известных произведений: "Оно", "Куджо" и "Побег из Шоушенка". Путешествие в Касл-Рок станет, бесспорно, увлекательным путешествием.

События киберпанк-романа Ричарда К. Моргана "Видоизмененный углерод", как и его одноименной экранизации на канале Netflix, происходят в антиутопическом будущем.

Высокие технологии изменили общество, в котором люди научились жить вечно, загружая свою личность в новые человеческие тела.

Копірайт зображення Sky Atlantic/Showtime Image caption Бенедикт Камбербэтч в роли аристократа-плейбоя в сериале "Патрик Мелроуз"

Звезда "Шерлока" Бенедикт Камбербэтч сыграет аристократа-плейбоя Патрика Мелроуза в одноименной экранизации серии романов Эдварда Сент-Обина совместного производства каналов Sky Atlantic и Showtime.

Эми Адамс исполнит роль журналистки Камиллы Паркер, которая трудится во второсортном чикагском издании. Сериал является экранизацией книги Гиллиан Флинн "Острые предметы" (Sharp Objects), снятый HBO и Sky Atlantic.

Расследуя убийство двух девушек, женщина вынуждена вернуться в свой родной город, а заодно и в свое непростое прошлое.

"Острые предметы" - дебютный роман Джиллиан Флинн, автора "Потерянной" (Gone Girl).

Впервые с начала 1990-х Хью Грант возвращается на британские телеэкраны. Актер сыграет опального члена британского парламента Джереми Торпа в сериале "Очень английский скандал" (A Very English Scandal), который выйдет на канале BBC One.

Резонансная история первого британского политика, представшего перед судом по обвинению в заговоре и подстрекательстве к убийству, основана на книге журналиста Джона Престона.

Режиссер Питер Харнес представляет на телеканале BBC One первую британскую телеадаптацию фантастического романа Герберта Уэллса "Война миров".

Огромный метеорит, упавший в окрестностях городка Хорселл графства Суррей, оказывается вторжением марсиан. Удастся ли главному герою избежать столкновения с враждебными пришельцами и спасти человечество?

Экранизировать еще один роман классика английской литературы - "Ярмарка тщеславия" Уильяма Теккерея - взялась британский режиссер Гвинет Хьюз.

События драмы совместного производства ITV и Amazon происходят на фоне наполеоновских войн. Роль бессмертной героини Теккерея Бекки Шарп исполнила Оливия Кук.

