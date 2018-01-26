Девять способов остаться в истории человечества навсегда

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Что необходимо для того, чтобы память о выдающейся личности современности осталась в течение следующего тысячелетия, рассуждает обозреватель BBC Future.

Я стою в укромном западном углу лондонского кладбища Хайгейт и рассматриваю большое мраморное надгробие.

В его ногах - скульптура спящего пса в натуральную величину. Испещренный временем мрамор окутывают побеги плюща, сквозь которые проглядывает надпись: "Памяти Томаса Сейерса".

Наш экскурсовод спрашивает, слышал ли кто-то об этом человеке. Все отрицательно качают головами.

Впрочем, на момент его смерти все было иначе. Когда Сейерс ушел из жизни зимой 1865, он был известным спортсменом викторианской эпохи, хотя начинал свой жизненный путь простым неграмотным каменщиком.

Он стал первым чемпионом Англии по боксу без перчаток, а его последний бой, который он провел преимущественно одной рукой на ринге в Гемпшире, смотрели тысячи зрителей.

Среди болельщиков, которых привезли на специально зафрахтованных поездах, были Чарльз Диккенс и Теккерей.

Бой посетил и тогдашний премьер-министр Великобритании лорд Пальмерстон. Парламент официально сократил свой рабочий день, а королеве Викторию должны были лично сообщить о результатах боя.

Когда через несколько лет Томас Сейерс умер, попрощаться с ним пришли 100 тысяч человек, и похоронная процессия растянулась на несколько километров.

На кладбище образовался хаос - люди карабкались на деревья и вытаптывали надгробия, пытаясь лучше рассмотреть происходящее.

Всего 152 года спустя его слава превратилась в пыль. Имя Сейерса, конечно, известно историкам и поклонникам бокса, но всем остальным - нет.

Безжалостный ход времени не пощадил и многих других известных личностей, которые достигли умопомрачительных вершин славы в течение жизни, но после смерти канули в забвение.

Среди них - греческая поэтесса Сапфо или любимец Нерона гладиатор Спикул.

Копірайт зображення The Print Collector / Alamy Stock Photo Image caption Бокс без перчаток был безумно популярным в викторианской Англии, но его звезд, например Томаса Сейерса, быстро забыли.

Почему одни выдающиеся фигуры почти сразу покрываются забвением, тогда как память о других передается из поколения в поколение.

Мы изучаем их вклад в культуру, анализируем их гений, пишем о них книги и снимаем фильмы течение тысячелетий после их смерти?

Конечно, претендентам на вечную славу приходится пройти сквозь сито жесткого испытания временем, в котором судьба и случай играют немаловажную роль.

Однако, в биографиях тех, чья память не подверглась тлену веков, без сомнения, можно выявить схожие предпосылки к бессмертию.

Создавайте имидж

Лучшее место для начала исследования, конечно, - Древняя Греция, чуть ли не каждый гражданин которой был одержимым вечной славой.

"Греки все мечтали о славе, - объясняет Томас Харрисон, профессор истории античности из Университета Сент-Эндрюса. - Говорить о том, как ты собираешься достичь бессмертия, было вполне в порядке вещей и не считалось невежливым".

Центральное место занимала идея "клеоса", которую можно приблизительно перевести как "то, что другие услышат о вас".

Немалый вклад в ее популярность внес Гомер, который воспевал в своей поэзии (также пережившей тысячи лет) славу, добытую героическими подвигами в боях. Ярким примером такой славы является Ахилл.

"Даже войны развязывали преимущественно с целью получить славу", - говорит Линетт Митчелл, эксперт по древнегреческой истории и политики из Университета Эксетера.

Даже войны развязывали преимущественно с целью получить славу Линетт Митчелл, историк

Что уж говорить о таких выдающихся полководцах, как Александр Македонский, который простер границы своей империи от Греции до северо-западной Индии.

Как и Юлий Цезарь, он был мастером саморекламы, а непрерывную работу его пропагандистской машины обеспечивала группа историков, которые сопровождали его во всех военных походах и тщательно описывали все события".

Говорят, что Александр Македонский разрешал создавать свои официальные портреты лишь одному скульптору и сам внимательно следил за тем, чтобы его изображение, в том числе и на монетах, были максимально точными.

Современные президенты и поп-звезды уделяют не меньшее внимание созданию правильного имиджа.

Но поскольку сегодня всем известно, что для этого используют сложные маркетинговые стратегии, общество относится к созданным образам гораздо более скептически, чем в древние времена, объясняет социолог из Лондонского университета Крис Роек.

Правильно выбирайте профессию

Впрочем, шанс обессмертить себя имеют не только те, кому посчастливилось унаследовать власть. Идеи, способные изменить мир, заметно повышают шансы войти в историю.

Возьмите, к примеру, философов. В древние времена они обычно не были очень известны широкой общественности.

Их место в обществе было довольно обособленным, а тех из них, кто были атеистами, и вовсе считали опасными чудаками.

Однако, тысячи лет спустя их идеи влияют на современное мышление, а их имена так известны, что они прочно вошли в повседневный быт.

"Древние философы, однако, имели серьезное преимущество, - считает Линнет Митчелл. - У них не было так много конкурентов - большинство их современников были неграмотны - и они также были первопроходцами.

В 2013 году ученые решили определить, кто из их предшественников наиболее популярен в мире. Они проанализировали интернет сайты, чтобы выяснить, кого цитируют чаще, и победителем оказался Карл Маркс.

Действительно, если вспомнить Леонардо да Винчи, Галилея, Исаака Ньютона, Дарвина и Эйнштейна, покажется, что единственный путь к славе - это научная лаборатория.

Копірайт зображення Alamy Image caption Имя Карла Маркса пережило сам коммунизм

Но, к сожалению, в наши дни даже у Нобелевских лауреатов нет такого шанса. "Науку в прошлом считали героическим достижением одиночек, что на самом деле почти никогда не было правдой, но сегодня - это точно не так", - объясняет Харрисон.

Проблема не только в том, что современная наука невозможна без широкого сотрудничества, но и в том, что все доступные для понимания вещи уже давно открыты.

"Сегодня широкой публике очень трудно понять умом, чем занимаются ученые и что означают их открытия", - отмечает Харрисон.

Поскольку понять черные дыры или теорию струн очень сложно, даже имена таких современных гениев, как Стивен Хокинг, могут впоследствии кануть в лету.

Не стоит искать вечной славы и в таких профессиях, как спорт и музыка.

"О легендах спорта помнит преимущественно их поколение, но потомкам, как правило, их имена уже ни о чем не говорят, - говорит социолог из Йоркского университета Рут Пенфолд-Мунс. - Боюсь, Дэвида Бекхэма забудут".

Не гарантирует увековечить ваше имя и композиторское дело - по одной простой причине, что музыка имеет тенденцию устаревать.

Трудно представить, что наши потомки будут слушать Beatles в своих космических кораблях

Из всего музыкального наследия последнего тысячелетия, кроме классической музыки, осталось очень мало.

Учитывая то, с какой скоростью развиваются музыкальные жанры, трудно представить, что наши потомки будут слушать Beatles в своих летающих машинах и космических кораблях.

Признайтесь, кто из вас слышал мелодии святого Ходрика Финхальського, известного английского отшельника и средневекового святого, жившего в начале XII века. Составленные им гимны - это древнейшие сохранившиеся песни на английском языке.

Пожалуй, лучшая профессия для бессмертия это политика. Но не пытайтесь повторить биографию древних властителей от Цезаря до Боудики.

Сегодня более важными кажутся не военные победы, а вещи, которые способны улучшить жизнь людей. Хорошим образцом для подражания станут Нельсон Мандела, Авраам Линкольн и Махатма Ганди.

Беспроигрышным вариантом может также стать литература. Как и гениальные идеи, большие сюжеты никогда не умирают. Правда, при условии, что ваши тексты смогут сохранить.

В древние времена это было не так просто. "Произведения многих античных писателей сохранились благодаря случаю", - объясняет Харрисон.

"Некоторые из них существовали только в одном экземпляре, и если бы он исчез, неизвестно, как выглядела бы литература Древней Греции и Рима", - добавляет специалист.

Только не королевская семья

На первый взгляд, королевская кровь кажется гарантией бессмертия. Но это не так, убежден социолог Крис Роек.

"Не думаю, что Королеву Елизавету или принцессу Диану будут помнить через тысячу лет", - отмечает ученый.

Поколение монарших семей бесконечно сменяют друг друга. Каждый раз на трон приходит следующий наследник, предыдущие постепенно стираются из памяти.

"Да, мы помним Генриха VIII, но он сделал действительно выдающееся - упразднил Католическую Церковь в Великобритании", - объясняет Роек.

Чистая случайность

Когда Тутанхамон, очевидно, заразившись малярией, умер в Фивах в 1323 году до н.э., ему было всего 18 лет. Ничего выдающегося он сделать не успел.

И ничто не предвещало, что его имя и через две с половиной тысячи лет будет известным чуть ли не каждому ребенку.

Но у судьбы оригинальное чувство юмора.

Подданные египетского царя не успели достроить его пирамиду, возведение которой потребовало десятилетий тяжелого труда, и похоронили Тутанхамона в малозаметной гробнице в отдаленной части Долины царей.

Копірайт зображення Alamy Image caption Случайное открытие гробницы Тутанхамона превратило почти забытого египетского царя в идола современной культуры

Могилу царя постепенно затянуло песком и породой, и она полностью исчезла, так же как и память о ней.

Когда в 1922 году гробницу случайно открыли археолог Ховард Картер и его покровитель лорд Карнарвон, в ней оказались просто фантастические богатства.

Поскольку гробница оставалась незаметной, ее разграбили так же, как и другие захоронения древнеегипетских царей.

Бессмертие Тутанхамону обеспечило огромное количество артефактов, найденных в его гробнице

Бессмертие Тутанхамону обеспечило огромное количество артефактов, найденных в гробнице. Одну только его мумию ученые до сих пор активно изучают, пытаясь выяснить, почему он так рано умер.

Его слава увеличивается с каждым заголовком и научным фильмом. Его имя стало синонимом Древнего Египта, и никого не интересует тот факт, что все это - лишь случайность.

Оставьте что-то интересное после себя

На самом деле, любое физическое наследие, которое останется после смерти, будет полезным.

Это могут быть миллионы потомков, как, например, у монгольского воина 12 века Чингисхана, гены которого обнаруживаются сегодня у одного из каждых 200 мужчин.

Можно увековечить себя с помощью многочисленных памятников и монет со своим изображением, как сделал Александр Македонский.

Или как китайский император Цинь Шихуанди, который обеспечил себе бессмертие, построив Великую китайскую стену и создав Терракотовую армию (огромное захоронение 8000 терракотовых статуй в натуральную величину. - Ред.).

Оставьте после себя что-то, что будет удивлять следующие поколения.

Умрите необычной смертью

На протяжении всей истории драматическая смерть, особенно в молодом возрасте, была важным условием того, чтобы остаться в памяти будущих поколений. Вспомните Клеопатру, которая прижимает ядовитого аспида к своей груди.

Из всех самых известных фигур античности мало кто дожил до своего 40-го дня рождения.

Копірайт зображення Alamy Image caption Хоть Юлий Цезарь жил тысячи лет назад, его имя прекрасно известно сегодня

Мы, конечно, не советуем вам брать на вооружение эту стратегию, тем более что она наверняка не дает стопроцентной гарантии бессмертия. Но при определенных условиях, трагическое завершение жизни может помочь славе.

Благодаря современным технологиям создать мощный трагический имидж стало еще проще.

"Помню такую ​​классную рекламу духов, в которой Шарлиз Терон встречается с Мэрилин Монро, Грейс Келли и Марлен Дитрих", - рассказывает Пенфолд-Мунс.

Хотя Монро умерла более полувека назад, она до сих пор играет чрезвычайно активную роль в культуре.

Станьте преступником

Следующий путь к бессмертию мы бы также не рекомендовали, но факт остается фактом: плохая слава - не менее мощный способ остаться в истории.

Джек-Потрошитель, капитан Черная Борода, Гитлер и Иван Грозный вряд ли быстро исчезнут из памяти человечества.

Несмотря на их ужасные злодеяния, им трудно отказать в харизме, и их помнят, хоть и с содроганием.

Чтобы стать самым известным человеком в мире, я должен убить самого известного человека в мире Марк Чепмен, убийца Джонна Леннона

Для некоторых это все же стало аргументом, отмечает Роек.

Когда Марку Дэвиду Чепмену, который застрелил Джона Леннона, вынесли приговор, он заявил: "Чтобы стать самым известным человеком в мире, я должен был убить самого известного человека в мире".

Впрочем, хотя в некоторых случаях это срабатывает, человечество обычно пыталось стереть преступников из памяти. Их имена удаляли из публичных записей и уничтожали все, что они построили.

Изобретите религию

Существуют сотни доказательств того, что Иисус Христос, Сиддхартха Гаутама (Будда) и многие другие религиозные лидеры были настоящими людьми, хотя они и умерли тысячелетия назад.

Создать новую религию можно и сегодня, как доказал писатель Л. Рон Хаббард, который в 1950-е годы изобрел Церковь сайентологии.

Сегодня Хаббарда, благодаря его учению, считают одним из самых влиятельных американцев всех времен, а также наиболее растиражированным и переведенным автором в мире.

Очевидно, это не самый плохой способ достичь славы.

Станьте немыслимо богатым

Недаром же говорят "богат, как Крез". Благодаря его бесчисленным сокровищам, имя этого царя, правившего в древней Лидии две с половиной тысячи лет назад, стало именем нарицательным во многих языках.

Среди даров, которые он преподносил дельфийским оракулам, была женская фигура в натуральную величину, полностью отлитая из золота.

Крез также известен историкам, как первый правитель, который начал изготавливать монеты из чистого золота и серебра, что произвело революцию в торговле.

Копірайт зображення Alamy Image caption Многие, возможно, и не знают, где когда и когда жил царь Крез, но его имя, бесспорно, известно

Интересно, а кто из современных знаменитостей может претендовать на тысячелетнюю славу?

Линнет Митчелл делает ставку на изобретателя компьютера Алана Тюринга.

"В последние годы о нем начали вспоминать много хорошего", - добавляет исследовательница.

По мнению Пенфолд-Мунс, это - Дональд Трамп.

"Думаю, что из выдающихся личностей XXI века запомнят прежде всего политиков и мировых лидеров, таких как Тереза Мэй или Дональд Трампа. У последнего - очень большие шансы", - говорит она.

Томас Харрисон соглашается с коллегами.

"Не думаю, что общественных деятелей или интеллектуалов современности будут помнить через тысячу лет", - отмечает он.

"Странным образом, ученых помнит лишь узкий круг людей. Думаю, что ситуация будет примерно такой же, как с античными деятелями. Будут помнить не известных спортсменов или артистов, а политиков вроде Трампа и Путина", - объясняет он.

А Крис Роек выбрал Нельсона Манделу.

"Думаю, что в исторической памяти остаются люди, которые воплотили дух своего времени, которые стали лицом своего поколения. Иногда, чтобы понять целую эпоху, стоит только посмотреть на фигуру, которая стала ее символом».

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.