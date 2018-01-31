Помогает ли молоко при изжоге?

Копірайт зображення Noemí Jiménez

Поможет ли стакан молока при неприятных ощущениях в желудке? Как выяснила корреспондент BBC Future, как раз наоборот - молоко способно ухудшить ваше самочувствие.

Что может быть лучше стакана молока при несварении или тошноте? Молоко оказывает успокаивающее действие на желудок; кроме того, оно калорийно, так что даже если вы смотреть не можете на еду, какое-то количество питательных веществ оно вам даст.

До 1980-х гг. врачи нередко рекомендовали пациентам с язвой двенадцатиперстной кишки пить молоко для облегчения неприятных ощущений.

Молоко - слабокислотный продукт, но его кислотность значительно ниже, чем у желудочного сока, вырабатываемого организмом. Поэтому долгое время считалось, что молоко облегчает желудочную боль, нейтрализуя кислоту желудочного сока.

Действительно, молочная пленка на стенках желудка задерживает действие кислоты, но, как показывают исследования, молоко стимулирует секрецию желудочного сока, так что после короткого облегчения неприятные ощущения могут возникнуть снова.

В 1976 году был проведен эксперимент на десяти добровольцах, которым промыли желудки, а затем при помощи трубки ввели через нос молоко. Спустя час содержимое желудков откачали, после чего объем вырабатываемого желудочного сока измерялся каждые пять минут.

Исследователи зафиксировали повышенную секрецию желудочного сока в течение трех часов с момента попадания в желудок молока. Вероятно, это объясняет боль, которую испытывают язвенники через несколько часов после приема пищи.

Впрочем, не только молоко стимулирует секрецию желудочного сока. Сравнительные исследования воздействия кофе, чая, пива и молока показывают, что все эти продукты обладают таким эффектом. Наиболее выражен он у пива и молока. Иными словами, кислотность потребляемой жидкости в данном случае роли не играет.

Копірайт зображення Getty Images Image caption До 1980-х гг. врачи нередко рекомендовали пациентам с язвой двенадцатиперстной кишки пить молоко для облегчения неприятных ощущений.

Какой же ингредиент молока вызывает повышенное желудочное сокоотделение? В 1976 году ученые провели сравнительное исследование действия цельного, маложирного и обезжиренного молока. Выяснилось, что во всех трех случаях молоко повышает секрецию желудочного сока, то есть жиры тут ни при чем.

Как насчет кальция?

Провели эксперименты с молоком с низким содержанием кальция. Оказалось, что желудочного сока вырабатывается действительно меньше, но за одним исключением - у пациентов с диагностированной язвой двенадцатиперстной кишки, которые на момент эксперимента не испытывали симптомов заболевания, секреция была повышенной.

Еще один ингредиент молока, который, возможно, влияет на сокоотделение, - белок казеин. Предполагается, что он либо стимулирует выработку гормона гастрина, отвечающего за секрецию желудочного сока, либо напрямую воздействует на клетки слизистой желудка, известные как париетальные клетки.

Как бы там ни было, молоко больше не рекомендуют язвенникам, поскольку его потребление может усилить симптомы заболевания. В рамках контролируемого клинического исследования 1986 г. нескольких пациентов с язвой двенадцатиперстной кишки разбили на две группы и поместили на четырехнедельное медикаментозное лечение в больницу.

Экспериментальная группа пила только молоко - по два литра в день на человека. По желанию пациенты могли добавлять в молоко сахар. Контрольной группе давали обычную больничную еду.

Обеим группам также предложили в дополнение к диете фрукты, чтобы общее количество потребляемых в день калорий было сопоставимо. Под конец эксперимента все пациенты прошли эндоскопию.

Выяснилось, что значительное число пациентов, сидевших на обычной больничной диете, вылечились. А вот в "молочной" группе улучшение наступило у меньшего количества пациентов, чем первоначально ожидалось.

По-видимому, потребление молока замедляет процесс заживления язвы.

Копірайт зображення Noemí Jiménez Image caption Потребление молока замедляет процесс заживления язвы?

Здоровому человеку не стоит отказываться от молока как источника белков и кальция. Но может ли злоупотребление молоком привести к проблемам?

В 1980 году в норвежском городе Тромсе началось семилетнее исследование состояние здоровья населения, в котором приняли участие 21 тысяча взрослых жителей. За эти годы у 328 человек развилась пептическая язва (общий термин для язвы желудка и язвы двенадцатиперстной кишки).

Как выяснилось, риск возникновения язвы повышается при потреблении четырех и больше стаканов молока в день, особенно у мужчин. При этом содержание жира в молоке не имеет значения.

Но именно ли молоко привело к развитию язвы у жителей Тромсе?

Трудно сказать, поскольку некоторые люди пьют молоко как раз с целью облегчить симптомы уже начавшегося заболевания. С другой стороны, риск развития язвы был повышен и в случае тех подопытных, кто пил много молока до появления симптомов заболевания.

Итак, хотя молоко на время обволакивает слизистую желудка, смягчая действие желудочного сока и слегка облегчая неприятные ощущения, такой эффект длится всего лишь около 20 минут.

Молоко - полезный продукт, но пищеварение оно не налаживает.

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Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Future.