Эволюция нашего жилья: ванная комната

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От общественных терм в Древнем Риме до роскошных викторианских купален и современных дизайнерских туалетов - ванная комната была нужна далеко не только для личной гигиены.

Как эволюционировала под влиянием социальных изменений эта важная часть нашего дома?

Когда в 1927 году в Бермондсе в окрестностях Лондона открылись общественные бани, ванная комната была только в одном из каждых 500 домов рабочего городка.

Отсутствие уборной в собственном доме местные жители с лихвой компенсировали в величественном городском здании.

В нем было два бассейна, 126 частных душевых кабинок, турецкий хамам, русские бани, парилки и сауны.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Общественные бани веками использовали исключительно для личной гигиены, и только в современную эпоху они превратились в места для спорта и отдыха

На протяжении многих веков и почти во всем мире люди могли помыться только в таких общественных заведениях, поскольку собственных ванных комнат в них не было.

Общественные бани в Бермондсе закрыли в 1973 году - в настоящее время уже трудно представить квартиру или дом без водопровода.

Общественные купальни средневековой Англии, вроде древнеримских и византийских, были центром общественной жизни. Здесь царила довольно раскованная атмосфера, поскольку женщины и мужчины мылись вместе.

В 1546 году Генрих VIII запретил их из-за того, что они якобы поощряли непристойное поведение.

С тех пор, чтобы освежить тело, англичанам приходилось использовать ароматные настойки из трав, а одежду - скрести щетками.

Поддержка личной гигиены стала непростой задачей до появления городских общественных купален в XIX веке.

Но в то время промышленная грязь уже прочно въелась в кожу и мировоззрение большей части населения.

Копірайт зображення English Heritage/Heritage Images / Getty Images Image caption Реконструкция римских бань - термы были не только способом поддержания гигиены, но и центром светской жизни

Современный унитаз со сливным бачком изобрел в конце XVI века сэр Джон Геррингтон, поэт и крестник королевы Елизаветы I.

В 1775 году шотландский часовщик и изобретатель Александр Каммингз усовершенствовал конструкцию трубой в форме буквы S, которая предотвращала выход запахов и газов из сточных вод.

Впрочем, современные частные туалеты появились в домах лишь во второй половине XIX века, когда их начали оборудовать водопроводом и канализацией.

К этому моменту мылись или справляли нужду в любой удобной комнате дома, а чаще - просто во дворе.

Почти до середины XX века большинство жителей индустриального мира купались в жестяных тазах на кухне у огня.

Трудно представить, каким грязным был быт в промышленных городах практически до недавнего времени.

Ванные комнаты в первой половине XX века, даже в зажиточных семьях, напоминали больницы

Первые ванные комнаты, целью которых было прежде всего решить проблему гигиены, часто напоминали больничные палаты.

Конечно, загородные дома и виллы богачей викторианской эпохи были оборудованы роскошными ванными комнатами и гардеробными.

Ванны стояли посреди комнаты на ножках в форме львиных лап. В эдвардианскую эпоху над ними вешали душ с занавеской, а пол украшали изразцами с причудливыми узорами.

Копірайт зображення Alamy Image caption Даже состоятельные жилища середины XX века, например Дом Фарнсворт в штате Иллинойс, построенный по проекту архитектора Миса ван дер Роэ, имели достаточно скромные ванные комнаты

Были и экзотические ванные комнаты, как, например, у Вилли Керилос на Лазурном побережье.

Роскошный особняк в псевдогреческом стиле, построенный в начале XX века, принадлежал французскому археологу и знатоку древнегреческой культуры Теодору Рейнаху.

Дом, богато украшенный мозаиками и фресками, воспроизводил интерьер виллы II века до н.э.

Однако, ванные комнаты в большинстве домов XX века, даже в зажиточных семьях, выглядели очень аскетично: белая сантехника незатейливой формы и ограниченная подача горячей воды.

В отличии от многих туалетов и ванных в современных домах, до Второй мировой войны даже большие дома с четырьмя и более комнатами имели только одну ванную комнату.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1960-х годах ванная комната начинает символизировать статус своего владельца. А именно - мраморная ванная стоимостью 55 тысяч долларов в доме американского певца и шоумена Либераче

Важным качеством ванной комнаты остается не столько дизайн, сколько уют и возможность уединиться в ней.

Даже ванные комнаты в ультрамодных "стеклянных домах" архитекторов Филиппа Джонсона в Коннектикуте (1949) и Миса ван дер Роэ в Иллинойсе (1951) оснащены достаточно скромно и скрыты от посторонних глаз глубоко внутри домов.

Эта тенденция, однако, кардинально, меняется в 1960-х годах, когда богатство населения развитых стран начинает быстро расти, а в популярной культуре появляется культ удовольствия.

Интерьер ванных комнат расцветает.

Они превращаются в роскошные частные купальни со встроенными в пол ванными, биде, мягкими коврами, шкафами с решетчатыми дверцами, зеркальными трюмо, водонепроницаемыми обоями и даже джакузи.

(Изобретение запатентовал американец итальянского происхождения Кандидо Джакузи в 1964 году).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Современные ванные комнаты в дорогих домах напоминают гостиничные спа - их обустраивают с изысканной простотой и чувственной естественностью

Сегодня ванные комнаты в дорогих домах напоминают спа-салоны фешенебельных отелей. Их обустраивают с изысканной простотой и чувственной естественностью, которая, однако, позволяет продемонстрировать гостям состояние владельца.

Не отстают и технологии, которые предлагают дизайнерам и привередливым клиентам множество ультрасовременных аксессуаров - от туалетных сидений с подогревом и умывальников с оптическими иллюзиями к смарт-унитазов на дистанционном управлении и различных приборов для душа.

Сегодня владельцы ресторанов и гостиниц нередко демонстрируют стиль и статус своего заведения с помощью дизайна туалетов.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Туалет лондонского ресторана Sketch часто появляется на фотографиях в соцсетях благодаря оригинальному космическому дизайну

Они надеются, что оригинальное оформление комнаты заставит посетителей выложить ее фото в Instagram и, таким образом, сделать заведения рекламу.

Популярны в соцсетях фотографии туалета лондонского ресторана Sketch с кабинками в виде яиц, зеркальная ванная комната в Nopi, а также "туалетные кабинки с прекрасным видом из окна" в небоскребе Shard.

В то время, когда у почти 60% населения Земли до сих пор нет доступа к водопроводу, дизайнерские журналы и сайты публикуют изображения все более роскошных ванных комнат.

Их обустраивают окнами во всю стену, из которых открывается потрясающий вид на город или лес, горы или океан.

Копірайт зображення Alamy Image caption Популярный современный дизайн ванных комнат с присущим ему минимализмом и связью с природой, воспроизводит вековые традиции японских купален

Странным образом это стремление купаться в окружении природы возвращает нас к традициям общественных купален.

Речь идет, конечно, не о тесных средневековых банях или общественных купальнях в бедных районах промышленных городов, а о финской дымовой сауне или японских сэнто (общественные бани) и онсэн (купальни на горячих источниках).

В таких местах забываешь о современной сантехнике и технологии, а купание превращается в древний ритуал погружения в природу.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.