Как рисовали афиши к "Звездным войнам" за железным занавесом

Когда первая часть звездной саги с большим опозданием вышла в прокат в странах советского блока, художники с энтузиазмом взялись за создание плакатов к фильму.

"Звездные войны" Тибора Хелени (Венгрия)

Копірайт зображення Tibor Helényi

"Звездные войны" впервые вышли на экраны венгерских кинотеатров в 1980 году, через три года после официального выхода в прокат в США.

Художник Тибор Хелени предложил свое видение звездной саги, нарисовав афиши в синем, оранжевом и красном цветах. Он также добавил некоторые детали, которые возмутили поклонников фильма своей "неканоничностью".

Так, шлем Дарта Вейдера неожиданно стал похож на решетку от радиатора старого "Кадиллака". На заднем фоне взрывается космическая станция "Звезда смерти", а из-за правого плеча Вейдера выглядывает странное существо, похожее на ящера.

В фильме такого существа нет, но Хелени, очевидно, считал, что подобный пришелец теоретически мог существовать в созданной Лукасом вселенной.

А возможно, это просто намек на то, что по предыдущему сценарию Хан Соло должен был быть ящерицей, и только потом Джордж Лукас решил сделать его человеком, пригласив на эту роль Харрисона Форда.

"Звездные войны" Андраша Фелвидеки (Венгрия)

Копірайт зображення András Felvidéki

Фелвидеки сочетает технику древней гравюры с авангардным сюжетом - в результате его плакат напоминает иллюстрацию к фантастическому роману Эдгара Берроуза "Под лунами Марса", опубликованном в 1911 году.

Рисунок в стиле паропанк (направление научной фантастики и художественного искусства - Ред.) представляет Чубакку в несколько новом облике - в первую очередь удивляет язык космического создания.

Банта в левом углу плаката гораздо страшнее любого персонажа в фильме, а C-3PO, кажется, одолжил несколько деталей своего тела у железного дровосека из "Волшебника страны Оз".

Композиция, в которой фигуры героев естественно дополняют ландшафт в центре изображения, была традиционной для стилистики венгерских киноафиш того времени.

Посмотрите только, как выглядел постер к киноленте "Апокалипсис сегодня", на котором бритая голова Марлона Брандо одновременно является куполом старого храма.

"Звездные войны" Юрия Боксера и Александра Чанцева (СССР)

Копірайт зображення Yuri Bokser and Alexander Chantsev

В Советском Союзе "Звездные войны" были официально запрещены до 1990 года, хотя на черном рынке ходили пиратские копии фильма и, очевидно, все желающие посмотрели его еще в начале 1980-х.

По случаю отмены запрета фильма Юрий Боксер и Александр Чанцев создали серию плакатов (этот и последующие три).

В основу своей стилизации они положили популярное среди критиков определение "Звездных войн" как космического вестерна.

А возможно, они даже несколько опередили свое время. Ковбойскую шляпу будет носить охотник за головами Кэд Бейн в телесериале "Звездные войны: Войны клонов", который выйдет только в 2008 году.

А что-то вроде лошадиных скачек будет изображено в восьмом эпизоде ​​саги "Последний джедай".

"Звездные войны" Юрия Боксера и Александра Чанцева (СССР)

Копірайт зображення Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Боксер и Чанцев наносят еще один удар. Ни одного из изображенных ими пришельцев не было в "Звездных войнах", но они вполне могли бы там существовать.

Работы советских художников напоминают рисунки "вариации на тему", которые создают фанаты звездной франшизы.

Интересно, что в недавнем сборнике новелл по мотивам саги - "Канто-Байт" - есть история "Правила игры" Саладина Ахмеда, главный герой которой, инопланетянин Кедпин Шоклоп, выглядит так же, как существо в правой части этого постера.

"Звездные войны" Юрия Боксера и Александра Чанцева (СССР)

Копірайт зображення Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Что связывает эту афишу с настоящими "Звездными войнами"? Странные иероглифы по контуру изображения? Шлем Вейдера, который скорее напоминает морду ягуара? Разноцветные световые мечи, венчающие его голову?

До этого момента в одном из фильмов звездной саги не было фиолетового светового меча. Но они появятся в последующих приквелах и анимированных телесериалах "Звездных войн".

Возможно, корпорация Lucasfilm, увидев советскую киноафишу, решила расширить цветовую палитру светового меча? Вряд ли.

Но нечто предугадать советским художникам, наверное, удалось.

"Империя наносит ответный удар" Якуба Эрола (Польша)

Копірайт зображення Jakub Erol

Если бы не имена актеров внизу плаката, ни за что не догадаешься, что это афиша к первому сиквелу "Звездных войн" - "Империя наносит ответный удар".

Плакат польского художника Якуба Эрола больше напоминает очередную обложку Spiegel с портретом Дональда Трампа, выполненном в стиле конструктивизм.

Поскольку именно в таком стиле рисовали ранние советские пропагандистские плакаты, у всякого на Западе эта афиша вызвала бы ассоциации с авторитаризмом.

Эрол был известным дизайнером плакатов в Польше. Его минималистичный и одновременно решительный стиль эффектно передает замысел художника.

"Империя наносит ответный удар" Мирослава Лакомского (Польша)

Копірайт зображення Miroslaw Lakomski

Другой польский дизайнер Мирослав Лакомский точнее воспроизводит героев фильма - Йоду и вездеход AT-AT, но украшает постер разноцветными геометрическими фигурами в духе Мондриана или Сола Басса.

Но присмотритесь к Йоде внимательнее. Его портрет, выполненный в черно-белой палитре, со взглядом, устремленным вдаль, поразительно напоминает Че Гевару на знаменитом плакате Джима Фицпатрика 1968 года.

Персонаж американского фильма превращается в героя революции?

Возможно, это - намек на то, что увлечение американской культурой, являющейся олицетворением мирового капитализма, - протест нового типа.

"Империя наносит ответный удар" Тибора Хелени (Венгрия)

Копірайт зображення Tibor Helényi

Афишу к следующей части "Звездных войн", которая вышла в Венгрии, также доверили Тибору Хелени.

На этот раз вместо вымышленных существ он сосредотачивается на тщательном изображении Звездного разрушителя и Дарта Вейдера, прорисовывая мельчайшие детали.

Довершает динамическую композицию вездеход AT-AT.

"Возвращение джедая" Тибора Хелени (Венгрия)

Копірайт зображення Tibor Helényi

Хотя на этом плакате Тибора Хелени снова появляется странное ящероподобное существо, которого не было в фильме, поклонникам звездной саги должен понравиться коллаж, в котором Звезда смерти превращается в глаз Дарта Вейдера.

Работы Хелени имеют узнаваемый оригинальный стиль, который привлечет внимание всех, кто интересуется графическим дизайном.

"Возвращение джедая" Юрия Боксера и Александра Чанцева (СССР)

Копірайт зображення Yuri Bokser and Alexander Chantsev

Этот постер Боксер и Чанцев создали к третьей части "Звездных войн". Огромная голова Джаббы Хатта в нижней части изображения уравновешивается Звездой Смерти наверху.

Объединяют композицию следы от звездной пыли, которые оставляет после себя космолет "Тысячелетний сокол", развивая скорость света.

Интересно, что именно хотели сказать художники этим плакатом?

Возможно, оружие размером с Луну, которое способно уничтожать целые планеты - это воплощение тоталитарной махины, порождающей коррупцию и преступность космических масштабов. Ее символом выступает криминальный авторитет Джабба Хатт.

Есть над чем задуматься.

"Возвращение джедая" Витольда Дибовского (Польша)

Копірайт зображення Witold Dybowski

Уничтожение шлема Вейдера - это, бесспорно, спойлер развязки "Возвращения джедая".

Но интересно другое - именно такая модель шлема появится в фильме лишь в седьмом эпизоде ​​франшизы "Пробуждение силы" через 31 год после того, как ее нарисовал польский художник.

Если присмотреться внимательнее, видно, что колесики и катушки, которые разлетаются во все стороны от удара шлема, являются деталями кинокамеры.

Это ли не тонкий намек на то, что "Звездные войны" уничтожили кино в привычном смысле и глобальная киноиндустрия уже никогда не будет такой, как раньше?

Или, возможно, кинематограф - это вообще сила, сродни фигуре Вейдера?

В зависимости от намерений кинопроизводителя, он может или нести добро, или наносить вред.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.