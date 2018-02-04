Как проснуться в одной стране, а позавтракать - в другой?

Копірайт зображення Andrew Eames Image caption По всей территории коммуны Барле-Нассау разбросано около 30 бельгийских анклавов

Нидерландская коммуна Барле-Нассау в уютном уголке северной Европы известна геополитической аномалией. Границы между двумя государствами, Бельгией и Нидерландами, проходят прямо сквозь дома крошечного поселения.

Здесь можно спать в одной постели со своим мужем или женой и одновременно находится в разных странах. А двери лавки передвинуть на несколько метров, чтоб избежать налогов.

По всей территории коммуны Барле-Нассау разбросано около 30 бельгийских анклавов, Которые имеют общее название Барле-Хертог.

На карте они напоминают изображения амеб из учебника биологии

На карте они напоминают изображения амеб из учебника биологии. Внутри некоторых из них - крошечные ядра - нидерландская территория.

Вся эта путаница уходит корнями в средневековье, когда герцоги и правители Брабанта делили земли между собой.

Барле-Хертог когда-то принадлежал герцогу (отсюда и название "Хертог") Брабантскому, а Барле-Нассау - влиятельному княжескому роду - Нассаусской династии.

Когда в 1831 году Бельгия объявила независимость от Нидерландов, территориальный вопрос был таким сложным, что все последующие правители не смогли определиться с юрисдикцией территорий.

Фактически границы окончательно установили только в 1995 году, когда последний участок неопределенных земель отошел к Бельгии.

Различить территории анклавов, на первый взгляд, практически невозможно - все они выглядят как типичные нидерландские городки с домиками из красного кирпича.

Копірайт зображення Andrew Eames Image caption Распределение границ фактически завершили в 1995 году, когда последний участок неопределенных земель отошел к Бельгии

Почти три четверти населения региона, общее количество которого около 9 тысячжителей, имеют нидерландские паспорта. Нидерландская территория также заметно превосходит бельгийские анклавы - 76 и 7,5 кв. км соответственно.

Впрочем, если вы посмотрите под ноги, границы становятся очевидными - тротуары и улицы пересекают полоски белых крестиков, по одну сторону которых стоят буквы "NL" (Нидерланды), по другую - "B" (Бельгия).

Номера домов также обозначены соответствующим флагом.

При внимательном рассмотрении заметны и другие отличия. Нидерландские дома выглядят более однообразно, чем бельгийские, а липы, которые растут вдоль тротуаров на нидерландской территории, тщательно обрезаны и подвязаны.

Бельгийские районы, наоборот, отличаются заметным архитектурным разнообразием.

Человек с тонким слухом сможет также различить едва заметные акценты, объясняет Виллем ван Гол, руководитель туристического агентства в Барле. Сам он - гражданин Нидерландов, хотя его мать - бельгийка.

Хотя французский и учат в школах, обе коммуны говорят на нидерландском языке.

Однако, как отмечает ван Гол, "произношение бельгийцев ближе к диалектному, тогда как у нидерландцев язык - чище".

Особенности произношения и менее щепетильный подход бельгийцев к городскому ландшафту, заставляет некоторых голландцев относиться к соседям свысока.

"Раньше, когда уроки в школах оканчивались одновременно, на улицах нередко случались драки между нидерландскими и бельгийскими подростками", - вспоминает Гол.

Копірайт зображення Andrew Eames Image caption Границы обозначены на тротуаре белыми крестиками с буквами "NL" (Нидерланды) и "B" (Бельгия) с обеих сторон Toerisme Baarle

Ситуация, однако, улучшилась, после того, как в 1960-х годах бельгийский и нидерландский мэры изменили школьные расписания так, чтобы время окончания занятий не совпадало.

Они также открыли совместные клубы для молодежи, чтобы способствовать дружбе между коммунами.

Сегодня многие жители Барле-Нассау и Барле-Хертога имеют двойное гражданство и паспорта обоих государств.

Мирное сосуществование двух наций даже привлекло внимание советников премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они изучают пример того, как две разные общины могут жить вместе в гармонии.

От путаницы с границами есть и определенная выгода. Геополитическая аномалия привлекает туристов, в результате в обоих Барле есть столько магазинов, гостиниц и кафе, сколько могло бы быть в городе с 40 тысячами жителей, а не 9-ю.

"К тому же, когда бельгийские магазины в воскресенье закрываются, нидерландские работают", - добавляет ван Гол.

Впрочем, проблем все равно хватает, прежде всего в вопросе инфраструктуры. Просто и со строительными лицензиями, отмечает Лео ван Тилбург, мэр бельгийской коммуны.

Копірайт зображення Andrew Eames Image caption Многие дома в Барле-Нассау и Барле-Хертози разделены границей

Его ратушу также разделяет граница. И во время строительства пришлось обращаться к нидерландской стороне за разрешением.

Сегодня об этом напоминает ярко подсвеченная полоска границы, которая проходит прямо посередине конференц-зала.

Большую часть рабочего времени ван Тилбург вместе со своей нидерландской коллегой Марйон де Хон обсуждают вопросы образования, водоснабжения, инфраструктуры.

Наибольшая неприятность - это ремонт дорог, поскольку на участке в пару сотен метров они могут пересекать границу несколько раз.

Все решается с помощью переговоров

Проведение канализации вызывает аналогичные трудности. Кто должен платить за отвод труб под строительство нидерландского дома на бельгийском участке трубопровода?

Впрочем, все решается в ходе переговоров.

Кроме того, поскольку градостроительное законодательство Бельгии является менее строгим, чем в Нидерландах, существуют определенные преимущества в том, чтобы входные двери дома были на бельгийском стороне.

Гражданин Нидерландов Кис де Хон, проживающий в коммуне Барле-Хертог, рассказывает, что не мог получить разрешение на перестройку своего дома, поскольку парадные двери располагались на нидерландской территории.

Копірайт зображення Andrew Eames Image caption Кис де Хон (справа) обошел нидерландское строительное законодательство, установив вторую дверь в своем доме

Он решил проблему, сделав второй вход в дом рядом с первым, но уже на территории Бельгии. Теперь одна из его комнат - нидерландская, а три других - бельгийские.

К таким маленьким хитростям прибегают и другие владельцы домов. Самый яркий пример - это история с банком, который построили прямо на границе.

Теперь когда в банк наведывается налоговый инспектор, к примеру, из Нидерландов, документацию переносят на бельгийскую сторону. И наоборот.

Иногда, конечно, бывают и ссоры. Например, возрастное ограничение на продажу алкоголя в Нидерландах составляет 18 лет, а в Бельгии на вино и пиво - 16.

Поэтому нередко, когда нидерландский бармен отказывается обслуживать компанию подростков, они, утерев ему нос, переходят на другую сторону улицы и заказывают напитки в бельгийском баре.

Немало раздражают нидерландские власти и магазины фейерверков в бельгийских частях города, поскольку в Нидерландах их продажа и перевозка, за исключением новогодних праздников, запрещены.

Когда в конце ноября я выезжал из территории коммун Барле-Нассау и Барле-Хертога, то увидел, как нидерландский полицейский тщательно проверял каждого, кто пересекал границу.

Кажется, в этом образцовой трансграничном сотрудничестве еще остались некоторые вопросы, которые предстоит решить.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.