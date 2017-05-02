Впечатляющие кадры спасения ребенка

В Техасе из затопленной наводнением машины чудом спасли двух маленьких детей и их отца.
Кадры чудесного спасения маленьких детей из опрокинутой во время внезапного наводнения машины предоставил участник инцидента.
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В Техасе из затопленной наводнением машины чудом спасли двух маленьких детей и их отца.
Кадры чудесного спасения маленьких детей из опрокинутой во время внезапного наводнения машины предоставил участник инцидента.