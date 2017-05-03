Афанасьєв розповів, як його катували у Росії

Звільнений у червні 2016 року з російського ув'язнення Геннадій Афанасьєв у Лондоні розповів про те, як його катували в Росії і як це вплинуло на його громадянську позицію.

Колишній політв'язнень, засуджений у 2015 році у справі "групи Сенцова", зараз він бореться за визволення з російських тюрем інших українських в'язнів.

Геннадій Афанасьєв є радником міністра закордонних справ Павла Клімкіна і волонтером правозахисної організації Crimea SOS.

Він відповів на запитання ВВС Україна під час британського турне, коли виступав з доповідями про ситуацію в Криму в британському парламенті, в Королівському інституті міжнародних відносин ("Четем-хауз") і перед студентами Оксфордського університету.