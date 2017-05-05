Чи відновлять обсерваторію на горі Піп Іван?

Будівля колишньої астрономічної та метеорологічної обсерваторії на горі Піп Іван Чорногірський після відновлення може сприяти розвитку туризму в Карпатах.

У проекті беруть участь науковці України та Польщі.

Спроби відремонтувати будівлю тривають вже декілька років.

Обсерваторію на висоті у понад 2 тисячі метрів над рівнем моря збудували 1938 року.

Але за основним призначенням її використовували лише дуже короткий час.

На початковому етапі відновлення активісти очистили будівлю від тонн сміття. Тут розташувався пост рятувальників.