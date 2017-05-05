У Венесуелі броньовик наїхав на мітингарів

Під час сутичок між національною гвардією та протестувальниками на вулицях Каракаса один з броньованих автомобілів почав рух у натовп.
Під час інциденту постраждали троє людей.
Відео не супроводжується коментарем.
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Під час сутичок між національною гвардією та протестувальниками на вулицях Каракаса один з броньованих автомобілів почав рух у натовп.
Під час інциденту постраждали троє людей.
Відео не супроводжується коментарем.