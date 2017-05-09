Перший півфінал Євробачення: всі учасники за хвилину

У першому півфіналі Євробачення, що відбудеться 9 травня, змагатимуться 18 країн.

Це представники Швеції, Грузії, Австралії, Албанії, Бельгії, Чорногорії, Фінляндії, Азербайджану, Португалії, Греції, Польщі, Молдови, Ісландії, Чехії, Кіпру, Вірменії, Словенії та Латвії.

Із них 10 пройдуть до фіналу.

Ще одну десятку фіналістів визначать під час другого півфіналу 11 травня.

Без відбору в фінал проходять представники країн "Великої п'ятірки" засновників конкурсу – Велика Британія, Італія, Іспанія, Франція, Німеччина, а також країна, що приймає "Євробачення" – Україна.

Відео не супроводжується коментарем.