У Венесуелі броньовик наїхав на протестувальників
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В Венесуэле броневик наехал на митингующих

  • 6 травня 2017

Во время столкновений между национальной гвардией и протестующими на улицах Каракаса один из бронированных автомобилей начал движение в толпу.

Во время инцидента пострадали три человека.

Видео не сопровождается комментарием.