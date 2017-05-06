В Венесуэле броневик наехал на митингующих

Во время столкновений между национальной гвардией и протестующими на улицах Каракаса один из бронированных автомобилей начал движение в толпу.
Во время инцидента пострадали три человека.
Видео не сопровождается комментарием.
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Во время столкновений между национальной гвардией и протестующими на улицах Каракаса один из бронированных автомобилей начал движение в толпу.
Во время инцидента пострадали три человека.
Видео не сопровождается комментарием.