“Євробачення єднає” - гості червоної доріжки

У Києві відбулася офіційна церемонія відкриття міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення”.

Червоною доріжкою пройшли учасники з 42 країн.

Це вже не перший захід, який відбувся в столиці до “Євробачення”. Щодня проходять концерти і вечірки за участю конкурсантів, проте саме червона доріжка вважається офіційним початком “Євробачення-2017”.

9 травня відбудеться перший півфінал конкурсу, 11 травня - другий, а вже 13 травня визначать переможця “Євробачення-2017”.

Кореспонденти BBC Україна Олександра Марченко та Анастасія Грібанова побували на червоній доріжці і поговорили з артистами та фанами конкурсу.